Sức khỏe

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc: Sự thụ hưởng rõ nét, toàn diện của người dân Côn Đảo

Ngọc Giang

(NLĐO)- 6 đợt với 47 bác sĩ chuyên khoa tại các bệnh viện lớn của TPHCM đã luân phiên ra Côn Đảo khám, điều trị, chuyển giao kỹ thuật đội ngũ y tế tại chỗ

Ngày 16-1, tại Đặc khu Côn Đảo, Sở Y tế TPHCM tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình luân phiên bác sĩ chuyên khoa đến công tác tại Trung tâm Y tế Quân dân y Đặc khu Côn Đảo.

Báo cáo tại hội nghị, bà Trần Thị Hồng Huyên - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở Y tế TPHCM, cho biết chương trình được triển khai từ đầu tháng 9-2025, trong bối cảnh Côn Đảo là địa bàn xa đất liền nhất của Thành phố, điều kiện đi lại khó khăn, việc chuyển tuyến cấp cứu phụ thuộc nhiều vào thời tiết và lịch trình tàu thủy, máy bay. Trong khi đó, nguồn nhân lực y tế tại chỗ còn hạn chế, chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng tăng.

Trên cơ sở đó, Sở Y tế đã xây dựng mô hình luân phiên bác sĩ chuyên khoa từ các bệnh viện đầu ngành ra đảo, vừa nâng cao năng lực điều trị tại chỗ, vừa giảm chi phí xã hội so với việc chuyển bệnh nhân về đất liền.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc: Sự thụ hưởng rõ nét, toàn diện của người dân Côn Đảo - Ảnh 1.

Lãnh đạo các bệnh viện chia sẻ các ý kiến xung quanh chương trình luân phiên đưa bác sĩ ra Côn Đảo

Từ tháng 9-2025 đến nay, Sở Y tế đã tổ chức 6 đợt luân phiên với 47 bác sĩ chuyên khoa thuộc nhiều lĩnh vực như nội, ngoại, sản, nhi, chấn thương chỉnh hình, gây mê hồi sức, thận – lọc máu. Các bác sĩ đến từ nhiều bệnh viện lớn của Thành phố đã trực tiếp tham gia khám, điều trị, phẫu thuật, đồng thời chuyển giao kỹ thuật và hướng dẫn chuyên môn cho đội ngũ y tế tại chỗ.

Hiệu quả chương trình thể hiện rõ qua số lượt khám, điều trị tăng mạnh; nhiều ca phẫu thuật, cấp cứu và kỹ thuật trước đây chưa thực hiện tại Côn Đảo đã được triển khai an toàn. Đặc biệt, số ca chuyển tuyến giảm đáng kể, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và hạn chế rủi ro cho người bệnh.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc: Sự thụ hưởng rõ nét, toàn diện của người dân Côn Đảo - Ảnh 2.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc tặng quà cho đội ngũ bác sĩ luân phiên ra Trung tâm Y tế Quân dân y Đặc khu Côn Đảo

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc đánh giá cao ý nghĩa của chương trình, đây là tiền đề quan trọng để phát triển y tế chuyên sâu tại Đặc khu Côn Đảo. Phó Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, việc nâng cao chất lượng y tế tại Côn Đảo không chỉ phục vụ trực tiếp cho người dân địa phương mà còn tạo sự yên tâm cho các hoạt động du lịch, phát triển kinh tế – xã hội tại địa bàn có vị trí đặc biệt quan trọng này.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc: Sự thụ hưởng rõ nét, toàn diện của người dân Côn Đảo - Ảnh 3.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc cùng đội ngũ y bác sĩ

Theo Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc, điều lớn nhất mà chương trình mang lại chính là sự thụ hưởng rõ nét, toàn diện của người dân Côn Đảo thông qua chất lượng nguồn nhân lực y tế, chất lượng đội ngũ bác sĩ luân phiên và hiệu quả quản lý nhà nước của ngành y tế Thành phố.

Thời gian tới, Sở Y tế TPHCM cho biết sẽ tiếp tục duy trì, hoàn thiện mô hình luân phiên bác sĩ chuyên khoa, đồng thời nghiên cứu các chính sách đặc thù nhằm thu hút, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực y tế lâu dài cho Côn Đảo, bảo đảm người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng, bền vững.

Sau hơn 4 tháng triển khai, chương trình đã mang lại những kết quả khá toàn diện, thể hiện qua các chỉ số chuyên môn và hiệu quả phục vụ người dân, du khách trên địa bàn đặc khu. Cụ thể, số lượt khám bệnh trung bình tăng từ khoảng 80 lượt/ngày lên hơn 150 lượt/ngày, có những ngày vượt 200 lượt, tương đương mức tăng từ 90% đến 150% so với thời điểm trước khi triển khai chương trình.

Trong lĩnh vực ngoại khoa, các bác sĩ luân phiên đã thực hiện 38 ca phẫu thuật, trong đó có nhiều ca cấp cứu và phẫu thuật nội soi; ở lĩnh vực nhi khoa, các bác sĩ đã khám cho hơn 2.200 lượt trẻ em, điều trị 48 ca nhi nội trú. Trong sản khoa, các bác sỹ đã đỡ sinh an toàn cho 18 sản phụ, trong đó có 6 ca sinh mổ, bảo đảm an toàn cho cả mẹ và bé ngay tại địa phương.

Nhiều kỹ thuật chuyên môn trước đây chưa thực hiện được tại đảo đã được triển khai thành công, như phẫu thuật nội soi ruột thừa, các phẫu thuật chấn thương chỉnh hình. Đặc biệt, việc xử trí hiệu quả nhiều ca bệnh nặng, cấp cứu ngay tại chỗ đã góp phần giảm đáng kể số trường hợp chuyển tuyến, tiết kiệm chi phí, thời gian và hạn chế rủi ro cho người bệnh. Đồng thời, từng bước khẳng định năng lực chuyên môn và uy tín của hệ thống y tế tại Côn Đảo.

Đáng chú ý, trong quá trình luân phiên, các bác sĩ còn phối hợp xây dựng quy trình cấp cứu, phẫu thuật, hội chẩn đa chuyên khoa, tạo nền tảng để Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo vận hành ổn định, liên tục giữa các đợt.


Ca phẫu thuật hàm mặt đầu tiên tại Côn Đảo trong chương trình luân phiên bác sĩ

Ca phẫu thuật hàm mặt đầu tiên tại Côn Đảo trong chương trình luân phiên bác sĩ

(NLĐO)- Đây là trường hợp chấn thương hàm mặt đầu tiên được khám và phẫu thuật ngay tại Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo

Luân phiên bác sĩ ra khám chữa bệnh tại Đặc khu Côn Đảo

(NLĐO)- Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo đã ghi nhận lượng bệnh nhân tăng gần gấp đôi, nhiều ca phẫu thuật phức tạp lần đầu tiên thành công ngay trên đảo.

TP HCM sẽ cử các bác sĩ luân phiên ra đặc khu Côn Đảo

(NLĐO) - Côn Đảo hiện có hơn 14.000 dân cư thường trú và đón khoảng 400.000 lượt khách du lịch mỗi năm. Tuy nhiên, hệ thống y tế tại đây vẫn còn nhiều hạn chế.

