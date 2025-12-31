Hình ảnh Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM sáng nay

Ngày 31-12, tại số 43 Nguyễn Văn Bá, phường Thủ Đức, UBND TPHCM tổ chức lễ ra mắt Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố.

Minh chứng cho cam kết và nỗ lực

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường cho biết cải cách thủ tục hành chính luôn được thành phố xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, gắn trực tiếp với mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Lãnh đạo TPHCM chúc mừng ra mắt Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, TPHCM đã tập trung việc thực hiện giảm 30% thời gian, chi phí và thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp trước thời hạn. TPHCM cũng đã hoàn tất trước tiến độ việc thực hiện 100% thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính, 100% thủ tục đã được thực hiện trực tuyến trên môi trường không gian mạng.

Việc thành lập và vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM tiếp tục là minh chứng cho sự cam kết và nỗ lực của thành phố trong việc chuyển đổi phương thức quản lý từ hành chính sang phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại lễ ra mắt Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố

Để Trung tâm Phục vụ Hành chính công hoạt động thực chất, hiệu quả, UBND TPHCM đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, Văn phòng UBND TPHCM chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các sở, ban, ngành theo dõi sát tình hình hoạt động, kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính diễn ra thông suốt, hiệu quả.

Các sở, ban, ngành tiếp tục rà soát, hoàn thiện và cải tiến quy trình nội bộ, rút ngắn tối đa thời gian giải quyết hồ sơ; bảo đảm dịch vụ công trực tuyến được triển khai thực chất, hiệu quả; từng bước thay thế hồ sơ giấy bằng dữ liệu điện tử, khai thác hiệu quả dữ liệu dùng chung.

Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM và Văn phòng UBND thành phố khẩn trương nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, bảo đảm kết nối thông suốt, đồng bộ từ thành phố đến cấp xã; gắn hoạt động của Trung tâm với chiến lược chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo của TPHCM.

Trung tâm Phục vụ Hành chính công TPHCM tiếp tục phát huy vai trò là đầu mối tham mưu cho lãnh đạo UBND thành phố trong công tác cải cách thủ tục hành chính; chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cải tiến quy trình gắn với ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và dữ liệu số.

Địa chỉ tin cậy

Ông Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM có trách nhiệm theo dõi, giám sát tiến độ giải quyết hồ sơ của các sở, ban, ngành theo thời gian thực, phục vụ lãnh đạo Thành phố giám sát, chỉ đạo, điều hành trực tuyến. Qua đó nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm thực thi công vụ.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được tham quan Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố.

"Mỗi cán bộ, công chức, viên chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM phải thật sự tận tâm, trách nhiệm, hết lòng, hết sức phục vụ người dân và doanh nghiệp. Trung tâm phải thực sự là địa chỉ tin cậy của người dân và doanh nghiệp, là đầu mối hỗ trợ và phối hợp hiệu quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã trên địa bàn thành phố" – ông Nguyễn Mạnh Cường quán triệt.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM khẳng định sứ mệnh của đơn vị là đặt những viên gạch đầu tiên cho một tương lai hành chính không giấy và không khoảng cách, phi địa giới, là địa chỉ tin cậy, một "người đồng hành" của doanh nghiệp và người dân trong mọi vấn đề hành chính.

Kết quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM sẽ là minh chứng rõ nét nhất trong quyết tâm đổi mới của thành phố, góp phần quan trọng vào việc cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Người dân làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM trong sáng 31-12

"Mỗi cán bộ, công chức, viên chức Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM xác định luôn không ngừng nâng cao trách nhiệm, nâng tầm nhiệm vụ, bồi dưỡng trình độ, chấn chỉnh thái độ, biến dữ liệu thành giá trị, hết lòng, hết sức phụng sự, lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp làm thước đo và làm động lực phấn đấu mỗi ngày. Qua đó góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của chính quyền thành phố với mục tiêu tối thượng là sự phát triển thịnh vượng chung của thành phố" – ông Nguyễn Tuấn Anh bày tỏ.

Trước đó, từ sáng sớm Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cùng đoàn đại biểu đã đi Metro để di chuyển từ khu vực trung tâm TPHCM đến Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố. Các đại biểu xuất phát từ ga Nhà hát thành phố và mất khoảng 20 phút thì đến ga Thủ Đức. Tại đây, các đại biểu đi bộ thêm khoảng 200 m để tới cổng Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM.



