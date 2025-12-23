HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ làm Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Minh Chiến

(NLĐO)- Ban Bí thư điều động, bổ nhiệm ông Trịnh Mạnh Linh, Trợ lý Thủ tướng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Chiều 23-12, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, bổ nhiệm ông Trịnh Mạnh Linh, Trợ lý Thủ tướng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Bổ nhiệm Trợ lý Thủ tướng làm Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương - Ảnh 1.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định, tặng hoa chúc mừng ông Trịnh Mạnh Linh (bên trái). Ảnh: TTXVN

Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng, ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, khẳng định ông Trịnh Mạnh Linh là cán bộ được đào tạo cơ bản, có trình độ Tiến sĩ quản lý kinh tế, Cao cấp lý luận chính trị, trưởng thành qua nhiều cơ quan khác nhau của Trung ương và địa phương như Bộ Công an, Tỉnh ủy Quảng Ninh, Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Chính phủ.

Trong quá trình công tác, ông Trịnh Mạnh Linh được Ban Bí thư đánh giá là cán bộ có năng lực, kinh nghiệm thực tiễn, có tư duy, phương pháp làm việc khoa học, luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, gương mẫu trong công việc, luôn nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào thành tích, kết quả chung của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm của Ban Tổ chức Trung ương trong thời gian tới, ông Lê Minh Hưng cho biết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang đến gần, khối lượng công việc còn lại của Ban rất quan trọng và nặng nề. Ban Tổ chức Trung ương đang tập trung hoàn thành các nội dung chuẩn bị, tổ chức Đại hội XIV của Đảng bảo đảm thành công.

Theo ông Lê Minh Hưng, ngay sau Đại hội XIV của Đảng, Ban Tổ chức Trung ương sẽ chủ trì tham mưu triển khai ngay việc phân công công tác đối với các Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV; giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu giữ chức danh lãnh đạo các cơ quan Nhà nước nhiệm kỳ 2026 - 2031; bố trí và thực hiện chế độ, chính sách đối với các Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII không tái cử hoặc đến tuổi nghỉ hưu sau Đại hội XIV của Đảng.

Chỉ định ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư đảng ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với các đảng bộ: Quân đội, Công an, Quốc hội, Chính phủ, Các cơ quan Đảng Trung ương, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Ban Tổ chức Trung ương cũng phối hợp chuẩn bị cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo tinh thần Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng đề nghị ông Trịnh Mạnh Linh sớm bắt tay triển khai ngay các công việc, cùng với tập thể Ban phấn đấu ở mức cao nhất để hoàn thành có chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ những nội dung công việc, nhiệm vụ mà Ban Tổ chức Trung ương được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin tưởng, giao phó, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược, giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết, uy tín của Ban, xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trịnh Mạnh Linh bày tỏ niềm xúc động, trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và các Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đã tin tưởng bổ nhiệm đảm nhận vị trí công tác mới.

Theo ông Trịnh Mạnh Linh, đây là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm rất lớn; đồng thời, xin tiếp thu, lĩnh hội những ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, tiếp tục nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.

Tin liên quan

Nhân sự trong tuần: Bổ nhiệm, chỉ định cán bộ ở Trung ương và địa phương

Nhân sự trong tuần: Bổ nhiệm, chỉ định cán bộ ở Trung ương và địa phương

(NLĐO) – Trong tuần qua, từ ngày 10 đến 15-11, nhiều cá nhân được điều động, chỉ định, bổ nhiệm ở Trung ương và địa phương

Trao quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ

(NLĐO)- Thủ tướng đã trao quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ cho ông Nguyễn Quốc Đoàn.

UBND TP HCM điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ lãnh đạo

(NLĐO)- Ba Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM vừa được UBND TP HCM điều động, bổ nhiệm nhận nhiệm vụ lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất TP

bổ nhiệm công tác cán bộ Ban Tổ chức Trung ương văn phòng chính phủ trợ lý thủ tướng ông trịnh mạnh linh
