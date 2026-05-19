Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Chiều 19-5, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ trao Huân chương Lao động hạng Nhất do Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất và tặng hoa chúc mừng Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhiệt liệt chúc mừng Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất - phần thưởng cao quý ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc trong quá trình công tác, cống hiến; công nhận một cách xứng đáng cho những nỗ lực, thành tích đạt được trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh đã kinh qua các cương vị: Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng rồi Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, đại biểu HĐND TP Hà Nội - Ủy viên Quân ủy Trung ương; Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 4; Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam; là đại biểu Quốc hội khóa XIV, khóa XVI; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, khóa XIV.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu chúc mừng Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh

Đặc biệt, trong thời gian làm Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh đã cùng Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; bảo đảm quốc phòng, an ninh; an sinh xã hội; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; góp phần quan trọng đưa tỉnh Thanh Hóa trở thành một cực tăng trưởng mới ở khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất, năng lực, sức sáng tạo, kinh nghiệm thực tiễn và tinh thần trách nhiệm cao; cùng tập thể Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; tiếp tục đóng góp quan trọng vào đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh bày tỏ niềm vinh dự lớn lao và niềm xúc động sâu sắc được Đảng và Nhà nước trao tặng phần thưởng cao quý đúng vào dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ông cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, cùng toàn thể lãnh đạo Quốc hội đã luôn quan tâm, tin tưởng, giúp đỡ, tạo điều kiện để ông hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh khẳng định sẽ cùng với tập thể lãnh đạo Quốc hội, cơ quan Quốc hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày càng vững mạnh, đáp ứng niềm tin, kỳ vọng của nhân dân; luôn giữ gìn sự khiêm tốn, học hỏi, đoàn kết, trung thực, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm, tận lực phụng sự Đảng, Nhà nước và nhân dân.