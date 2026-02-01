HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đảng viên tại Côn Đảo

Lý Huyền - Ngọc Giang

(NLĐO) - Chủ tịch HĐND TP HCM Võ Văn Minh trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Văn Quyền tại đặc khu Côn Đảo.

Chiều 1-2, Đảng ủy đặc khu Côn Đảo, TPHCM tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng đến đảng viên Nguyễn Văn Quyền (86 tuổi), hiện sinh hoạt tại Chi bộ Khu dân cư số 7, đặc khu Côn Đảo.

Đến dự lễ ông Võ Văn Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM; ông Lê Hoàng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy đặc khu Côn Đảo.

Trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Văn Quyền tại Côn Đảo - Ảnh 1.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM Võ Văn Minh cùng lãnh đạo đặc khu Côn Đảo chụp hình lưu niệm cùng đảng viên Nguyễn Văn Quyền

Đảng viên Nguyễn Văn Quyền (sinh năm 1940, quê tỉnh Nghệ An), được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 14-12-1965. Trong quá trình công tác, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí trong ngành ngân hàng tại tỉnh Nghệ An từ năm 1963, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của ngành và công cuộc xây dựng kinh tế - xã hội tại địa phương.

Năm 1993, ông nghỉ hưu theo chế độ; đến năm 2002, chuyển đến sinh sống và tiếp tục sinh hoạt đảng tại đặc khu Côn Đảo cho đến nay.

Trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Văn Quyền tại Côn Đảo - Ảnh 2.

Lãnh đạo Đặc khu Côn Đảo chúc mừng Đảng viên Nguyễn Văn Quyền

Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP HCM Võ Văn Minh chúc mừng ông Nguyễn Văn Quyền vinh dự được nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng - phần thưởng cao quý ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến bền bỉ cho sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Ông Võ Văn Minh mong muốn đảng viên Nguyễn Văn Quyền tiếp tục phát huy phẩm chất người đảng viên, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập, noi theo.

Tin liên quan

TPHCM: Phường Bình Lợi Trung trao Huy hiệu Đảng cho 45 đảng viên

TPHCM: Phường Bình Lợi Trung trao Huy hiệu Đảng cho 45 đảng viên

(NLĐO) - Huy hiệu Đảng không chỉ là sự ghi nhận về số năm tuổi Đảng, mà còn là minh chứng cho hành trình gắn bó, cống hiến và niềm tự hào của đảng viên

TPHCM: Trao Huy hiệu Đảng cho 29 đảng viên phường Bình Đông

(NLĐO) - Phường Bình Đông có 29 đảng viên vinh dự nhận Huy hiệu Đảng đợt 3-2-2026, ghi nhận những cống hiến bền bỉ, tiêu biểu của các thế hệ đảng viên.

TPHCM: 30 Đảng viên phường An Đông được trao huy hiệu Đảng đợt 3-2

(NLĐO)- Có 30 đảng viên từ 30 đến 80 tuổi Đảng ở phường An Đông, TPHCM được trao Huy hiệu Đảng đợt ngày 3-2

