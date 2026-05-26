Phó Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo tháo gỡ ngay vướng mắc dự án Mở rộng Xa lộ Hà Nội

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Phó Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo tháo gỡ ngay vướng mắc dự án Mở rộng Xa lộ Hà Nội

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Dự án Mở rộng Xa lộ Hà Nội vẫn còn hàng trăm trường hợp chưa bàn giao mặt bằng, nhiều đoạn “đắp chiếu” suốt hơn 15 năm.

Ngày 26-5, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh đã làm việc với các phường Linh Xuân, Đông Hòa, Phước Long và Tăng Nhơn Phú về tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Mở rộng Xa lộ Hà Nội.

Phó Chủ tịch TPHCM chỉ đạo tháo gỡ ngay vướng mắc dự án xa lộ Hà Nội - Ảnh 1.

Hơn 200 hộ chưa bàn giao mặt bằng, xa lộ Hà Nội tiếp tục chậm tiến độ. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Theo Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng TP Thủ Đức, đoạn từ cầu Sài Gòn đến cầu Rạch Chiếc đã hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao cho chủ đầu tư thi công.

Tuy nhiên, đoạn từ cầu Rạch Chiếc đến ranh tỉnh Bình Dương cũ vẫn còn 22 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng. Trong đó, phường Phước Long còn 1 trường hợp, phường Tăng Nhơn Phú còn 21 trường hợp.

Ngoài ra, phường Linh Xuân còn 1 trường hợp chưa hoàn tất giải phóng mặt bằng, trong khi phường Đông Hòa còn tới 203 trường hợp vướng mắc.

Phó Chủ tịch TPHCM chỉ đạo tháo gỡ ngay vướng mắc dự án xa lộ Hà Nội - Ảnh 2.

Tuyến song hành xa lộ Hà Nội dang dở, nhiều đoạn chưa thể triển khai. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Theo lãnh đạo phường Đông Hòa, các trường hợp này trước đây thuộc phường Bình Thắng, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cũ. Do dự án tạm ngưng trong thời gian dài nên phần lớn cột mốc giải phóng mặt bằng đã bị mất, hiện cần khôi phục lại để tiếp tục triển khai.

Cụ thể, khu vực này đã mất 71/80 cột mốc dự án, gây khó khăn cho công tác xác định ranh thu hồi đất.

Trong khi các phường Linh Xuân, Phước Long và Tăng Nhơn Phú đang xin ý kiến Sở Tư pháp để xử lý các trường hợp chưa bàn giao mặt bằng thì phường Đông Hòa vẫn chờ xác định lại mốc dự án.

Đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TPHCM (CII) cho biết hiện dự án vẫn còn đoạn đường song hành từ cầu vượt trạm 2 đến gần cổng Khu du lịch Suối Tiên chưa thể thi công do vướng 21 hộ dân.

Theo doanh nghiệp này, đoạn tuyến chỉ dài khoảng 400m và nếu được bàn giao đầy đủ mặt bằng thì có thể hoàn thành trong khoảng 3 tháng thi công.

Ngoài ra, đoạn từ nút giao cổng chính Đại học Quốc gia TPHCM đến nút giao Tân Vạn hiện còn khoảng 11,5 ha chưa thể thu hồi, ảnh hưởng đến việc triển khai tuyến song hành trái. Riêng tuyến song hành phải mới thi công được khoảng 500m trước khu vực Bến xe Miền Đông mới.

Phó Chủ tịch TPHCM chỉ đạo tháo gỡ ngay vướng mắc dự án xa lộ Hà Nội - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh đánh giá đây là dự án hạ tầng giao thông quan trọng, có vai trò kết nối liên vùng và thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực.

Ông yêu cầu các địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh công tác thu hồi mặt bằng, bám sát tiến độ thực hiện và chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan.

Lãnh đạo UBND TPHCM cũng đề nghị phường Linh Xuân gặp khó ở đâu phải xử lý ngay ở đó, tránh tình trạng chờ đợi hoặc phát sinh "cuộc chiến văn bản" làm ảnh hưởng tiến độ dự án.

Dự án Mở rộng Xa lộ Hà Nội có chiều dài 15,7km, kéo dài từ cầu Sài Gòn đến nút giao Tân Vạn, được khởi công từ năm 2010.

Đến nay, đoạn từ cầu Sài Gòn đến nút giao trạm 2 đã hoàn thành. Tuy nhiên, đoạn từ nút giao trạm 2 đến nút giao Tân Vạn dài hơn 4km vẫn chưa thể thi công đồng bộ do vướng mặt bằng khu vực gần Khu du lịch Suối Tiên.

Riêng đoạn giáp ranh giữa TPHCM và tỉnh Bình Dương cũ đã "đắp chiếu" hơn 15 năm do chênh lệch giá đất nông nghiệp giữa hai địa phương.


Tin liên quan

Cận cảnh tuyến đường ven sông Sài Gòn qua Bình Dương cũ trước ngày mở rộng

Cận cảnh tuyến đường ven sông Sài Gòn qua Bình Dương cũ trước ngày mở rộng

(NLĐO) - Dự án đường ven sông Sài Gòn dài 7,4 km qua Bình Dương cũ đang tháo gỡ mặt bằng, nhiều người dân đồng thuận di dời

Cận cảnh dự án treo gần 20 năm giữa trung tâm Thủ Dầu Một

(NLĐO) - Dự án khu dân cư gần 25 ha giữa trung tâm Thủ Dầu Một bỏ hoang gần 20 năm, người dân mòn mỏi chờ tái định cư

Chủ tịch HĐND TPHCM yêu cầu xử lý dứt điểm dự án treo gần 20 năm ở Thủ Dầu Một

(NLĐO)- Dự án khu dân cư tại Thủ Dầu Một treo gần 20 năm khiến hàng chục hộ dân chưa được tái định cư, đời sống gặp nhiều khó khăn

tỉnh Bình Dương Bình Dương giải phóng mặt bằng TPHCM Xa lộ Hà Nội hạ tầng giao thông phó chủ tịch đường song hành hầm chui xa lộ hà nội
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo