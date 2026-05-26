Phó Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo tháo gỡ ngay vướng mắc dự án Mở rộng Xa lộ Hà Nội

Ngày 26-5, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh đã làm việc với các phường Linh Xuân, Đông Hòa, Phước Long và Tăng Nhơn Phú về tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Mở rộng Xa lộ Hà Nội.

Hơn 200 hộ chưa bàn giao mặt bằng, xa lộ Hà Nội tiếp tục chậm tiến độ. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Theo Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng TP Thủ Đức, đoạn từ cầu Sài Gòn đến cầu Rạch Chiếc đã hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao cho chủ đầu tư thi công.

Tuy nhiên, đoạn từ cầu Rạch Chiếc đến ranh tỉnh Bình Dương cũ vẫn còn 22 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng. Trong đó, phường Phước Long còn 1 trường hợp, phường Tăng Nhơn Phú còn 21 trường hợp.

Ngoài ra, phường Linh Xuân còn 1 trường hợp chưa hoàn tất giải phóng mặt bằng, trong khi phường Đông Hòa còn tới 203 trường hợp vướng mắc.

Tuyến song hành xa lộ Hà Nội dang dở, nhiều đoạn chưa thể triển khai. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Theo lãnh đạo phường Đông Hòa, các trường hợp này trước đây thuộc phường Bình Thắng, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cũ. Do dự án tạm ngưng trong thời gian dài nên phần lớn cột mốc giải phóng mặt bằng đã bị mất, hiện cần khôi phục lại để tiếp tục triển khai.

Cụ thể, khu vực này đã mất 71/80 cột mốc dự án, gây khó khăn cho công tác xác định ranh thu hồi đất.

Trong khi các phường Linh Xuân, Phước Long và Tăng Nhơn Phú đang xin ý kiến Sở Tư pháp để xử lý các trường hợp chưa bàn giao mặt bằng thì phường Đông Hòa vẫn chờ xác định lại mốc dự án.

Đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TPHCM (CII) cho biết hiện dự án vẫn còn đoạn đường song hành từ cầu vượt trạm 2 đến gần cổng Khu du lịch Suối Tiên chưa thể thi công do vướng 21 hộ dân.

Theo doanh nghiệp này, đoạn tuyến chỉ dài khoảng 400m và nếu được bàn giao đầy đủ mặt bằng thì có thể hoàn thành trong khoảng 3 tháng thi công.

Ngoài ra, đoạn từ nút giao cổng chính Đại học Quốc gia TPHCM đến nút giao Tân Vạn hiện còn khoảng 11,5 ha chưa thể thu hồi, ảnh hưởng đến việc triển khai tuyến song hành trái. Riêng tuyến song hành phải mới thi công được khoảng 500m trước khu vực Bến xe Miền Đông mới.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh đánh giá đây là dự án hạ tầng giao thông quan trọng, có vai trò kết nối liên vùng và thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực.

Ông yêu cầu các địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh công tác thu hồi mặt bằng, bám sát tiến độ thực hiện và chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan.

Lãnh đạo UBND TPHCM cũng đề nghị phường Linh Xuân gặp khó ở đâu phải xử lý ngay ở đó, tránh tình trạng chờ đợi hoặc phát sinh "cuộc chiến văn bản" làm ảnh hưởng tiến độ dự án.

Dự án Mở rộng Xa lộ Hà Nội có chiều dài 15,7km, kéo dài từ cầu Sài Gòn đến nút giao Tân Vạn, được khởi công từ năm 2010. Đến nay, đoạn từ cầu Sài Gòn đến nút giao trạm 2 đã hoàn thành. Tuy nhiên, đoạn từ nút giao trạm 2 đến nút giao Tân Vạn dài hơn 4km vẫn chưa thể thi công đồng bộ do vướng mặt bằng khu vực gần Khu du lịch Suối Tiên. Riêng đoạn giáp ranh giữa TPHCM và tỉnh Bình Dương cũ đã "đắp chiếu" hơn 15 năm do chênh lệch giá đất nông nghiệp giữa hai địa phương.



