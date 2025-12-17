HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Phó Chủ tịch UBND TP Huế: Không thể chấp nhận việc "đếm khách du lịch trên giấy"

Q.Nhật

(NLĐO) - Lãnh đạo TP Huế khẳng định việc dùng con số thống kê lượng khách để làm thành tích mà không đi kèm với chất lượng thì du lịch khó phát triển bền vững.

Ngày 17-12, tại TP Huế, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam và Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch phối hợp với Sở Du lịch TP Huế tổ chức Hội nghị quốc gia về du lịch Net Zero 2025. Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Huế Trần Hữu Thùy Giang đã có những phát biểu thẳng thắn, phản biện mạnh mẽ tư duy phát triển du lịch chạy theo số lượng.

"Có đại diện Cục Du lịch tôi cũng nói"

Ông Giang nhấn mạnh: "Tôi không "đăng đàn" thì thôi, còn đã nói là tôi luôn phản đối đến cùng câu chuyện chúng ta đang dùng con số thống kê, lấy số lượng để làm thành tích. Bởi vì số lượng nhiều mà không đi kèm chất lượng thì không bao giờ có phát triển bền vững. Nhận thức đó hoàn toàn sai".

- Ảnh 1.

Ông Trần Hữu Thùy Giang phát biểu tại hội nghị.

Ông lấy ví dụ hiện nay, Huế có khoảng 12.000 phòng với khoảng 24.000 giường, nếu thống kê trong 3 ngày lễ có đến mấy triệu lượt khách du lịch thì đó là khách trên giấy. Hay như Huế có 1,2 -1,4 triệu dân, nếu đón đến 6,3 triệu khách, trong đó chỉ có 2 triệu khách lưu trú cũng là câu chuyện về mức độ chịu tải của một điểm đến du lịch, đã vượt giai đoạn 4. Khi đó hạ tầng quá tải, giao thông ách tắc, thiếu điện, thiếu nước...

"Một địa phương không đủ cơ sở vật chất nhưng chỉ trong một, hai ngày lễ lại đón mấy triệu lượt khách. Có người không hiểu chuyên môn lại bảo sao Huế đón khách ít thế. Phải hiểu vòng đời của một điểm đến du lịch" - ông Giang thẳng thắn.

Từ đó, ông kiến nghị cần thống nhất cách thống kê khách du lịch trên phạm vi cả nước, dựa trên đúng định nghĩa về khách du lịch đã được quy định. Theo ông, càng chạy theo số lượng thì việc thực hành Net Zero càng trở nên xa vời. Điều quan trọng hơn là nâng cao chất lượng, mức chi tiêu và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Ông Giang yêu cầu Sở Du lịch TP Huế cần xây dựng phương pháp thống kê riêng biệt đối với khách quốc tế và khách nội địa, lấy mẫu điều tra để tính toán xác suất chi tiêu bình quân. Việc này nên được thực hiện định kỳ hai năm một lần nhằm kịp thời điều chỉnh chính sách phát triển du lịch.

Bàn về Net Zero trong du lịch, Phó Chủ tịch UBND TP Huế thừa nhận đây là mục tiêu rất khó thực hiện. "Ngay lúc này chúng ta đang ngồi đây, đang sử dụng điện thì làm sao phát thải bằng 0?" - ông Giang đặt vấn đề.

Ông dẫn ví dụ tại nhiều quốc gia châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, các khách sạn không còn cung cấp sẵn bàn chải đánh răng, dao cạo râu… nhằm giảm phát thải và rác thải nhựa. "Liệu chúng ta đã quen với ý thức hệ đó chưa? Trong tư duy của mình, bỏ tiền ra là phải được phục vụ tối ưu nhất. Khi ý thức hệ còn khó thì hành động cũng rất khó" - ông nói.

Tuy nhiên, theo ông Giang, Net Zero không phải là lựa chọn mà là xu thế bắt buộc. Nếu không đào tạo thế hệ làm du lịch trong tương lai, từ nhà quản lý đến chủ cơ sở lưu trú, nhà hàng... từng bước thực hành Net Zero, thì Việt Nam nói chung và Huế nói riêng sẽ khó có thể đón được dòng khách du lịch xanh, sạch đang ngày càng gia tăng trên thế giới.

