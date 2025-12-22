Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường nhận thêm nhiệm vụ mới

UBND TPHCM vừa có quyết định về việc thành lập Hội đồng đánh giá Chương trình khảo sát, đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) TPHCM (gọi tắt là Hội đồng).

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường làm Chủ tịch Hội đồng đánh giá Chương trình khảo sát, đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương TPHCM

Theo đó, Hội đồng do ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM làm Chủ tịch.

Ông Trần Phú Lữ, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM là Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng.

Ông Dương Hồng Thắng, Chánh Văn phòng UBND TPHCM làm Phó Chủ tịch Hội đồng.

Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM là Cơ quan Thường trực của Hội đồng.

Hội đồng có nhiệm vụ tham gia xây dựng, rà soát và hiệu chỉnh bộ chỉ số và bộ công cụ đánh giá DDCI, xem xét lựa chọn phương pháp đánh giá và phân tích kết quả báo cáo, bảo đảm phù hợp với phương pháp luận, thực tiễn triển khai và đặc thù chức năng của từng nhóm cơ quan, đơn vị hành chính.

Đồng thời, giám sát tổng thể quá trình khảo sát và đánh giá, bảo đảm thực hiện đúng quy trình, bảo mật, minh bạch và khách quan; thẩm định kết quả đánh giá đảm bảo tính chính xác, khoa học, làm cơ sở tham mưu cho lãnh đạo TPHCM trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao hiệu quả quản trị công.

Hội đồng có thời gian hoạt động đến khi công bố chính thức kết quả Chương trình DDCI năm 2025 và tự giải thể sau khi hết thời hạn hoạt động.