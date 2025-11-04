Khen thưởng người đàn ông dũng cảm cứu 5 người trong lũ dữ ở Đà Nẵng

Ngày 4-11, lãnh đạo UBND phường Hải Vân, TP Đà Nẵng cho biết Chủ tịch UBND phường đã trao giấy khen cho ông Trần Đình Chiến (50 tuổi, trú tổ dân phố Trường Định) vì hành động dũng cảm cứu người trong đợt mưa lũ hôm 28-10.

Ông Trần Đình Chiến cho hay trong đợt mưa lớn cuối tháng 10, khu vực tổ dân phố Trường Định bị ngập sâu, nước dâng nhanh và chảy xiết. Dù chính quyền đã khuyến cáo người dân không ra ngoài, song vẫn có người liều mình đi qua vùng nước lũ, dẫn đến nhiều tình huống nguy hiểm.

Khoảng 4 giờ sáng 28-10, khi đang ngủ, ông Chiến nghe tiếng kêu cứu thất thanh ngoài đường. Một phụ nữ đi làm sớm chẳng may bị nước lũ cuốn ngã và mắc kẹt giữa dòng nước ngay trước nhà.

Ông Trần Đình Chiến kể lại chuyện cứu người trong lũ dữ

"Tôi choàng dậy, cầm đèn pin lao ra, nước lúc đó đã cao đến thắt lưng. Chị ấy bị mắc kẹt giữa dòng nước xiết, tôi cùng vài người trong xóm vội chạy ra dìu vào nhà. Nếu chậm vài giây thôi, chị có thể bị cuốn ra sông rồi" - ông Chiến nhớ lại.

Đến chiều cùng ngày, khi nước dâng cao quá đầu người, ông Chiến đang ăn cơm thì lại nghe tiếng kêu cứu vọng từ cánh đồng trước nhà.

Nhìn ra, ông Chiến thấy chiếc ghe bị lật, 4 người đang bấu víu vào cột điện giữa dòng nước mênh mông. Không suy nghĩ nhiều, ông lập tức nổ máy chiếc ghe nhỏ, lao ra giữa dòng nước xiết để cứu người.

Ông Chiến bên cột điện mà 4 người bị lật ghe bấu víu vào trước khi được cứu

"Nước chảy mạnh, ghe chao đảo, tôi phải giữ thật vững tay lái. Khi tới nơi, tôi cứu 2 người phụ nữ trước, đưa vào nơi an toàn rồi quay lại cứu nốt 2 người đàn ông đang kiệt sức" - ông Chiến kể.

Nhờ phản ứng nhanh và kinh nghiệm đi sông nước, ông Chiến đã cứu sống cả 4 người gặp nạn. "Lúc đó tôi chỉ nghĩ phải cứu người. Nước chảy xiết lắm, chỉ cần chậm vài phút thôi là họ có thể bị cuốn đi. Nếu ai ở trong hoàn cảnh đó cũng như tôi thôi. Cứu người là trên hết. Dù biết nguy hiểm nhưng không thể đứng nhìn. Tôi làm việc này không phải để được khen thưởng, mà vì lòng thương người" - ông Chiến bày tỏ.

Sinh ra và lớn lên bên dòng sông Trường Định, ông Chiến từ nhỏ đã quen với sông nước, bơi lội giỏi và làm nghề chài lưới.

Chủ tịch UBND phường Hải Vân đã tặng bằng khen cho ông Chiến

Theo lãnh đạo phường Hải Vân, đây không phải lần đầu ông Chiến có hành động dũng cảm. Năm 2023, ông cũng từng 2 lần cứu người bị nạn trong vùng ngập nước ở cánh đồng Trường Định.

Lãnh đạo UBND phường Hải Vân đánh giá hành động của ông Chiến là tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm, lòng dũng cảm và nhân ái trong cộng đồng.

Phường Hải Vân đã biểu dương, khen thưởng đột xuất để ghi nhận nghĩa cử cao đẹp của ông Chiến, đồng thời đề nghị cấp trên xem xét khen thưởng theo quy định.