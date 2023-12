Phó Giám đốc Công an Quảng Nam nhận bằng khen của Bộ Công an

Theo đó, tại buổi chào cờ đầu tháng 12, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam - đã trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho đại tá Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh, vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" giai đoạn 2021 – 2022.



Đại tá Nguyễn Thành Long tặng quà cho trẻ em vùng cao tỉnh Quảng Nam hồi đầu năm 2023

Bộ trưởng Bộ Công an cũng tặng bằng khen cho 9 tập thể, 10 cá nhân thuộc Công an tỉnh Quảng Nam đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" giai đoạn 2021 – 2022; công tác thi tuyển Điều tra viên trong CAND năm 2023; công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2023; sơ kết triển khai thực hiện Đề án số 8550/QĐ-BCA ngày 1-10-2020 của Bộ trưởng Bộ Công an về thành lập, huấn luyện đơn vị Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu.

Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho đại tá Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh

Dịp này, 1 tập thể, 1 cá nhân được trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong sơ kết triển khai thực hiện Đề án số 8550/QĐ-BCA ngày 1-10-2020 của Bộ trưởng Bộ Công an.