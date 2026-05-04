Thời sự Chính trị

Phó Giám đốc Sở Tài chính làm Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND TPHCM

Thiện An

(NLĐO) - Tân Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND TPHCM Nguyễn Thanh An khẳng định sẽ nỗ lực để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao

Ngày 4-5, ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TPHCM chủ trì lễ trao quyết định cán bộ của Thường trực HĐND TPHCM.

Tại buổi lễ, Thường trực HĐND TPHCM quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh An, Phó Giám đốc Sở Tài chính TPHCM giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) - HĐND TPHCM, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Ông Nguyễn Thanh An giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội - HĐND TPHCM - Ảnh 1.

Lãnh đạo HĐND TPHCM trao quyết định, chúc mừng ông Nguyễn Thanh An

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND TPHCM Võ Anh Tuấn chúc mừng ông Nguyễn Thanh An đã được Ban Thường vụ Thành ủy và Thường trực HĐND TPHCM tin tưởng, tín nhiệm giao trọng trách mới.

Theo ông Võ Anh Tuấn, việc điều động cán bộ từ khối hành chính sang khối cơ quan dân cử nhằm điều hòa nhân sự và đào tạo đội ngũ kế thừa cho thành phố.

Ông Võ Anh Tuấn mong muốn ông Nguyễn Thanh An sẽ sớm hòa nhập với môi trường công tác mới, phát huy tinh thần đoàn kết cùng tập thể Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND TPHCM thực hiện tốt công tác tham mưu, giúp hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố ngày càng nền nếp, kỷ cương và chuyên nghiệp hơn.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND TPHCM Nguyễn Thanh An cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo thành phố và khẳng định sẽ nỗ lực hết mình, không ngừng học hỏi, phối hợp chặt chẽ với các đồng nghiệp tại Văn phòng để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự phát triển chung của cơ quan dân cử thành phố.

Ông Nguyễn Thanh An sinh năm 1980, quê quán TPHCM; trình độ: Cử nhân Kinh tế, Cao cấp Lý luận chính trị.

Đề xuất bố trí nhân sự và giải quyết chế độ cho cán bộ không chuyên trách cấp xã tại TPHCM

