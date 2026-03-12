HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Vượt sóng đưa lá phiếu đến cử tri giữa trùng khơi

G.Nam - V.Đường

(NLĐO) - Giữa trùng khơi thềm lục địa phía Nam, tàu hải quân vượt sóng gió mang thùng phiếu đến nhà giàn, tàu trực và ngư dân để cử tri thực hiện quyền bầu cử

Sau 15 ngày lênh đênh trên biển, Tổ bầu cử sớm của Vùng 2 Hải quân đã hoàn thành nhiệm vụ đưa thùng phiếu và phiếu bầu đến với hơn 600 cử tri là cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại 15 nhà giàn DK1, các tàu trực và ngư dân đang khai thác hải sản trên khu vực biển DK1. Toàn bộ quá trình bầu cử được tổ chức đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, bảo đảm an toàn và hoàn thành đúng kế hoạch.

- Ảnh 1.

Đại tá Lê Hồng Quang, giới thiệu và hướng dẫn cho cử tri trên tàu cá QNg96435TS của Quảng Ngãi

Đoàn công tác thực hiện nhiệm vụ trên hai tàu Trường Sa 04 và Trường Sa 21 thuộc Hải đội 1, Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân. Hành trình hàng nghìn hải lý diễn ra trong điều kiện thời tiết nhiều thời điểm không thuận lợi, sóng lớn, gió mạnh. Tuy vậy, với tinh thần trách nhiệm cao, các cán bộ, chiến sĩ và thành viên tổ bầu cử đã nỗ lực khắc phục khó khăn để những lá phiếu được trao tận tay cử tri đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng.

- Ảnh 2.

Ngư dân đang khai thác thủy hải sản trên biển rất phấn khởi khi được bầu cử sớm trên tàu Trường Sa 04

Tại các điểm bỏ phiếu trên biển, tổ bầu cử triển khai nhiều phương án linh hoạt phù hợp với điều kiện thực tế. Mục tiêu là vừa bảo đảm đúng quy định của công tác bầu cử, vừa không ảnh hưởng đến nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ trên nhà giàn, tàu trực cũng như hoạt động khai thác hải sản của ngư dân.

- Ảnh 3.

Cử tri trên Nhà giàn DK1.18 thực hiện bầu cử

Đối với các tàu trực, khi thời tiết thuận lợi, tổ bầu cử sử dụng xuồng đưa cử tri từ các tàu sang tàu Trường Sa 04 và Trường Sa 21 để thực hiện bỏ phiếu. Trong trường hợp sóng gió lớn, việc di chuyển gặp khó khăn, tổ bầu cử mang thùng phiếu, phiếu bầu, thẻ cử tri và danh sách ứng cử viên sang từng tàu để tổ chức bầu cử tại chỗ.

- Ảnh 4.

Thời điểm sóng gió to, việc đưa thùng phiếu và người lên các nhà giàn gặp rất nhiều khó khăn

Tại các nhà giàn DK1, việc tổ chức bầu cử cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng. Tổ bầu cử thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết để lựa chọn thời điểm thích hợp đưa người và vật chất lên nhà giàn. Thùng phiếu, phiếu bầu, thẻ cử tri, maket, biển bảng cùng tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên đều được bao bọc kín nước trước khi chuyển lên nhà giàn, bảo đảm an toàn trong điều kiện sóng gió.

- Ảnh 5.

Cán bộ, chiến sĩ Tàu Trường Sa 02 hoàn thành bầu cử sớm

Khác với không khí rộn ràng, đông vui của ngày hội bầu cử trên đất liền, việc bỏ phiếu giữa biển khơi diễn ra lặng lẽ nhưng không kém phần trang nghiêm. Mỗi cử tri khi cầm trên tay tấm thẻ cử tri và lá phiếu đều thể hiện rõ niềm tự hào khi được thực hiện quyền công dân của mình, dù đang làm nhiệm vụ nơi biển xa.

- Ảnh 6.

Ngư dân tàu cá QNg96435TS tự hào khi được bầu cử sớm

Đại tá Lê Hồng Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng 2 Hải quân, Tổ trưởng Tổ bầu cử sớm, cho biết 100% cử tri trên biển đều tham gia bầu cử với tinh thần trách nhiệm cao, nghiên cứu kỹ danh sách ứng cử viên trước khi lựa chọn. Trong số đó có 27 cử tri là ngư dân trên 4 tàu cá đang khai thác hải sản trên biển, sau khi được tuyên truyền đã chủ động liên hệ để tham gia bầu cử sớm.

- Ảnh 7.

Cán bộ, nhân viên Hải đăng trên các nhà giàn cũng tham gia bầu cử sớm trên biển

Giữa biển khơi mênh mông, mỗi lá phiếu được bỏ vào thùng phiếu mang theo niềm tin và kỳ vọng của cử tri đối với những đại biểu xứng đáng được bầu vào Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp. Đó cũng là minh chứng cho việc quyền làm chủ của Nhân dân luôn được bảo đảm, dù ở đất liền hay nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc.

    Thông báo