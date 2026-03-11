Xây dựng phường Thủ Đức thành “phường hạnh phúc"

Chiều 11-3, tại hội nghị tiếp xúc cử tri phường Thủ Đức, 5 người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khoá XI nhiệm kỳ 2026-2031, đơn vị bầu cử số 9 đã trình bày chương trình hành động và lắng nghe ý kiến, kỳ vọng của cử tri địa phương.

Mô hình "5 tại chỗ" và tầm nhìn "phường hạnh phúc"

Trình bày chương trình hành động, ông Mai Hữu Quyết, Bí thư phường Thủ Đức, đề ra mô hình "5 tại chỗ", gồm: y tế tại chỗ, giáo dục tại chỗ, việc làm tại chỗ, sáng tạo tại chỗ và vui chơi giải trí tại chỗ. Mục tiêu là xây dựng các thiết chế để người dân có thể tiếp cận, thụ hưởng những dịch vụ thiết yếu này trong phạm vi di chuyển không quá 10 phút ngay tại địa phương.

Ông Mai Hữu Quyết, Bí thư phường Thủ Đức

Ông Quyết chia sẻ tầm nhìn xây dựng Thủ Đức trở thành một "phường hạnh phúc". Để mục tiêu này không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu, phường đang phối hợp với các đơn vị nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí "Thủ Đức hạnh phúc".

Bộ tiêu chí sẽ là cơ sở khoa học để người dân trực tiếp đánh giá mức độ hài lòng trên nhiều lĩnh vực của đời sống, qua đó giúp chính quyền nhận diện những hạn chế và có giải pháp cải thiện phù hợp.

4 ứng cử viên đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 thuộc đơn vị bầu cử số 9

Ông Quyết đặt mục tiêu xây dựng phường Thủ Đức trở thành địa bàn không có ma túy. Theo lộ trình chung, mục tiêu này hướng đến năm 2030. Tuy nhiên, ông kỳ vọng với sự quyết tâm của lực lượng công an phường và sự đồng thuận của người dân, thời gian có thể được rút ngắn vào khoảng năm 2027-2028, góp phần mang lại cuộc sống bình yên cho cộng đồng.

Hội nghị tiếp xúc cử tri tại phường Thủ Đức, TPHCM chiều 11-3

Về phát triển đô thị, ông Quyết đề ra 3 hướng đột phá, gồm: thúc đẩy chuyển đổi số, giải quyết tình trạng ngập nước, ùn tắc giao thông và đẩy mạnh chỉnh trang đô thị. Trong đó, một số giải pháp trọng tâm được nêu ra như: định hướng di dời cảng Trường Thọ nhằm giảm lưu lượng xe container gây ô nhiễm và nguy cơ tai nạn giao thông, đồng thời hình thành khu thương mại, dịch vụ đô thị hiện đại; điều chỉnh quy hoạch khu "Làng đại học" để giải quyết những bất cập kéo dài nhiều năm, phù hợp với nhu cầu thực tế của người dân.

Bên cạnh đó, ông Quyết cũng đề xuất phát triển mô hình "đô thị trí thức", tận dụng lợi thế trên địa bàn có 3 trường đại học, 7 trường cao đẳng với hơn 60.000 sinh viên. Theo ông, việc gắn kết chặt chẽ với các cơ sở giáo dục, đặc biệt là Đại học Quốc gia TP HCM, sẽ tạo nền tảng để Thủ Đức trở thành một đô thị tri thức năng động và hiện đại.

Nhiều ý kiến tâm huyết

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, không khí đối thoại đã diễn ra thẳng thắn với nhiều ý kiến tâm huyết gửi gắm đến các ứng cử viên.

Cử tri Nguyễn Hữu Hạnh đã bày tỏ sự trăn trở về các vấn đề hạ tầng và quản lý đô thị, trong đó đặc biệt kiến nghị xem xét lại quy trình cấp số nhà vốn đang gây nhiều khó khăn cho người dân trong các giao dịch hành chính.

Cử tri Nguyễn Hữu Hạnh

Cử tri Nguyễn Thị Lệ Đào đã bày tỏ sự quan tâm sâu sắc đến các chính sách phát triển kinh tế, đặc biệt là những quy định mới tác động trực tiếp đến đời sống của lực lượng tiểu thương.

Bà Đào cho biết dù Bộ Chính trị đã có Nghị quyết 68 về ưu tiên phát triển kinh tế tư nhân, cùng với các văn bản hướng dẫn như Thông tư 152 về chế độ ghi sổ kế toán và Nghị định 68 nhưng trên thực tế, các hộ kinh doanh nhỏ và tiểu thương vẫn còn gặp rất nhiều bối rối trong việc triển khai thực hiện.

Cử tri Nguyễn Thị Lệ Đào

Nhấn mạnh rằng phụ nữ chiếm tỷ trọng rất lớn trong thành phần kinh tế này, bà Đào đã gửi gắm tâm tư đến các ứng cử viên về việc cần tăng cường công tác tuyên truyền và hướng dẫn cụ thể.

Theo bà, khi các chính sách được phổ biến rõ ràng và dễ hiểu, tiểu thương sẽ không chỉ yên tâm phát triển kinh tế, trở thành điểm tựa vững chắc cho gia đình mà còn tự giác thực hiện đúng nghĩa vụ nộp thuế, từ đó đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của xã hội.

Nhiều ý kiến tâm huyết gửi gắm đến các ứng cử viên

Tiếp thu các ý kiến của cử tri, ông Mai Hữu Quyết cho biết sẽ ghi nhận đầy đủ những kiến nghị liên quan đến hạ tầng đô thị, quản lý địa bàn và chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh.

Ứng cử viên đại biểu HĐND TPHCM khoá XI tại Đơn vị bầu cử số 9 gồm: Ông Huỳnh Thanh Nhân - Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; ông Võ Hoàng Ngân, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc; ông Mai Hữu Quyết - Bí thư Đảng ủy phường Thủ Đức; bà Phan Thị Diễm Quỳnh, nhân viên hành chính nhân sự Công ty TNHH Nội thất Mê Kông; ông Hà Thúc Viên, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Việt Đức.



