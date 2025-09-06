Báo cáo về tình hình quản lý thị trường vàng tại phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 6-9, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đoàn Thái Sơn cho biết khoảng một tuần gần đây, giá vàng thế giới tăng vọt, quy đổi sang tiền Việt Nam đã tăng hơn 3 triệu đồng/lượng.

Toàn cảnh phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 6-9. Ảnh: Nhật Bắc

Cùng thời điểm đó, một phần hoạt động truyền thông về giá vàng tăng, tạo tâm lý kỳ vọng giá vàng phá đỉnh lên 3.500 USD/ounce lan rộng, khiến nhu cầu mua vàng tích trữ tăng mạnh.

Theo ông Đoàn Thái Sơn, đợt tăng giá vàng vừa qua là do ba yếu tố chính. Thứ nhất là giá vàng thế giới tăng rất cao. Thứ hai là kỳ vọng và tâm lý của thị trường rằng giá vàng sẽ tăng tiếp, dẫn đến nhu cầu mua vàng của người dân tăng rất cao.

Thứ ba là nguồn cung của chúng ta do đang trong quá trình chuyển đổi cơ chế quản lý vàng theo cơ chế mới, nên Ngân hàng Nhà nước tạm thời dừng việc bán vàng SJC ra thị trường. Điều này dẫn đến cung vàng trên thị trường trở nên khá là khan hiếm. "Đó là ba yếu tố chính"- ông Sơn nhấn mạnh về các nguyên nhân khiến giá vàng tăng mạnh thời gian gần đây.

Số liệu của Ngân hàng Nhà nước cho thấy nhu cầu vàng dự trữ của các doanh nghiệp vàng không cao, vì vàng khác các mặt hàng khác là không thể dự trữ do chi phí vốn rất lớn.

Về tình hình thị trường vàng, theo chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước vừa kết thúc đợt thanh tra đối với tất cả các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn cũng như ngân hàng thương mại có mảng kinh doanh vàng lớn và đang trong quá trình triển khai thực hiện kết luận thanh tra.

Theo ông Đoàn Thái Sơn, thời gian tới Ngân hàng Nhà nước sẽ tăng cường triển khai thanh tra, kiểm tra để làm rõ việc này cùng với các bộ ngành liên quan để xử lý các vi phạm nếu có. Đồng thời, triển khai các giải pháp điều hành thị trường vàng theo cơ chế mới mà Chính phủ đã thông qua.

Trước đó khi phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng cho biết đã chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc chấn chỉnh, không để tình trạng thao túng thị trường vàng. Thanh tra của Ngân hàng Nhà nước cũng phải vào cuộc tích cực, nếu cần thì Thanh tra Chính phủ phải vào cuộc xem xét hiện tượng găm hàng, đội giá, thao túng thị trường.

Đối với thị trường chứng khoán, Thủ tướng cho rằng nếu dòng tiền đi vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thì rất tốt nhưng cần phải đánh giá lại, xem có các hiện tượng thổi giá, thao túng thị trường chứng khoán hay không.