HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Phó Thống đốc NHNN nêu 3 nguyên nhân khiến giá vàng tăng vọt

Minh Chiến

(NLĐO)- Theo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, có 3 yếu tố chính khiến giá vàng trong nước tăng vọt thời gian gần đây.

Báo cáo về tình hình quản lý thị trường vàng tại phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 6-9, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đoàn Thái Sơn cho biết khoảng một tuần gần đây, giá vàng thế giới tăng vọt, quy đổi sang tiền Việt Nam đã tăng hơn 3 triệu đồng/lượng.

Phó Thống đốc NHNN nêu 3 nguyên nhân khiến giá vàng tăng vọt- Ảnh 1.

Toàn cảnh phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 6-9. Ảnh: Nhật Bắc

Cùng thời điểm đó, một phần hoạt động truyền thông về giá vàng tăng, tạo tâm lý kỳ vọng giá vàng phá đỉnh lên 3.500 USD/ounce lan rộng, khiến nhu cầu mua vàng tích trữ tăng mạnh.

Theo ông Đoàn Thái Sơn, đợt tăng giá vàng vừa qua là do ba yếu tố chính. Thứ nhất là giá vàng thế giới tăng rất cao. Thứ hai là kỳ vọng và tâm lý của thị trường rằng giá vàng sẽ tăng tiếp, dẫn đến nhu cầu mua vàng của người dân tăng rất cao.

Thứ ba là nguồn cung của chúng ta do đang trong quá trình chuyển đổi cơ chế quản lý vàng theo cơ chế mới, nên Ngân hàng Nhà nước tạm thời dừng việc bán vàng SJC ra thị trường. Điều này dẫn đến cung vàng trên thị trường trở nên khá là khan hiếm. "Đó là ba yếu tố chính"- ông Sơn nhấn mạnh về các nguyên nhân khiến giá vàng tăng mạnh thời gian gần đây.

Số liệu của Ngân hàng Nhà nước cho thấy nhu cầu vàng dự trữ của các doanh nghiệp vàng không cao, vì vàng khác các mặt hàng khác là không thể dự trữ do chi phí vốn rất lớn.

Về tình hình thị trường vàng, theo chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước vừa kết thúc đợt thanh tra đối với tất cả các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn cũng như ngân hàng thương mại có mảng kinh doanh vàng lớn và đang trong quá trình triển khai thực hiện kết luận thanh tra.

Theo ông Đoàn Thái Sơn, thời gian tới Ngân hàng Nhà nước sẽ tăng cường triển khai thanh tra, kiểm tra để làm rõ việc này cùng với các bộ ngành liên quan để xử lý các vi phạm nếu có. Đồng thời, triển khai các giải pháp điều hành thị trường vàng theo cơ chế mới mà Chính phủ đã thông qua.

Trước đó khi phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng cho biết đã chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc chấn chỉnh, không để tình trạng thao túng thị trường vàng. Thanh tra của Ngân hàng Nhà nước cũng phải vào cuộc tích cực, nếu cần thì Thanh tra Chính phủ phải vào cuộc xem xét hiện tượng găm hàng, đội giá, thao túng thị trường.

Đối với thị trường chứng khoán, Thủ tướng cho rằng nếu dòng tiền đi vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thì rất tốt nhưng cần phải đánh giá lại, xem có các hiện tượng thổi giá, thao túng thị trường chứng khoán hay không.

Sáng 6-9, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng tại 133,9 triệu đồng ở chiều mua vào - 135,4 triệu đồng chiều bán ra, cao hơn 1 triệu đồng mỗi lượng so với ngày trước đó. Giá vàng liên tục tăng mạnh trong hai tuần trở lại đây, mỗi lượng vàng tăng khoảng 10 triệu đồng, tương đương mức tăng gần 8%.

Tương tự, vàng nhẫn trơn tại SJC sáng nay cũng tăng 1 triệu đồng mỗi lượng, lên 127,7 - 130,2 triệu đồng. Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết 127,7 - 130,7 triệu đồng. Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI mua bán nhẫn trơn tại 127,7 - 130,7 triệu.

Tin liên quan

Chiều 6-9, giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do giảm nhanh

Chiều 6-9, giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do giảm nhanh

(NLĐO) - Giá vàng miếng SJC đang giảm nhanh trên thị trường tự do sau thông tin Thanh tra Chính phủ có thể vào cuộc xem xét việc thao túng thị trường vàng.

Sáng 6-9, giá vàng miếng SJC tự do tăng bất thường, vượt 143 triệu đồng/lượng

(NLĐO) – Các công ty vàng niêm yết giá vàng miếng SJC trên 135 triệu đồng/lượng nhưng chợ mạng đẩy giá lên cao chót vót.

Để thị trường vàng sớm hạ nhiệt

Cơ quan quản lý cần sớm ban hành các tiêu chí, hạn mức nhập khẩu vàng cho từng đơn vị để nhanh chóng đưa nguồn cung mới ra thị trường

Phó thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam thị trường vàng giá vàng thế giới vàng miếng SJC kinh doanh vàng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo