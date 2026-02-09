Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Không để hộ nào thiếu Tết

Ngày 9-2, Đoàn công tác Trung ương do Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng dẫn đầu đã đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các xã Tuy Phước và Tuy Phước Đông; trao nhiều phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tặng quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Tham gia đoàn có ông Nguyễn Phi Long – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương; ông Huỳnh Thanh Xuân – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Về phía địa phương có ông Nguyễn Ngọc Lương – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Nguyễn Tự Công Hoàng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại xã Tuy Phước, đoàn đã đến thăm Công ty TNHH Giống Gia cầm Minh Dư và cùng Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao 600 phần quà Tết cho người lao động và các hộ dân khó khăn trên địa bàn huyện Tuy Phước (cũ). Tại xã Tuy Phước Đông, đoàn phối hợp với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) trao 300 phần quà hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Theo báo cáo của địa phương, năm 2025 tình hình kinh tế – xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định; các chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch; đời sống người dân tiếp tục được cải thiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác chăm lo cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo và các đối tượng yếu thế dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 được triển khai kịp thời, đúng đối tượng.

Riêng Công ty TNHH Giống Gia cầm Minh Dư duy trì sản xuất – kinh doanh hiệu quả, doanh thu năm 2025 đạt khoảng 700 tỉ đồng, tạo việc làm ổn định cho hơn 600 lao động.

Dịp Tết, doanh nghiệp dành 4,7 tỉ đồng chăm lo đời sống người lao động; công đoàn cơ sở chi thêm 115 triệu đồng hỗ trợ đoàn viên.

Đoàn công tác Trung ương thăm gia đình thương binh Nguyễn Thanh Mạnh.

Phát biểu tại chương trình, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh các phần quà Tết thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các tổ chức đối với người dân còn khó khăn.

Phó Thủ tướng đề nghị địa phương tiếp tục quan tâm toàn diện đến công tác an sinh xã hội, bảo đảm không để hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn nào thiếu Tết; đồng thời đổi mới cách làm trong giảm nghèo theo hướng bền vững, tạo sinh kế và nâng cao năng lực tự vươn lên cho người dân.

Dịp này, đoàn công tác đã đến thăm gia đình thương binh Nguyễn Thanh Mạnh và Mẹ Việt Nam Anh hùng Trương Thị Liên; viếng, dâng hoa và dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Phước Sơn.