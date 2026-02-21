Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thăm khu tái định cư sau bão lịch sử số 13

Sáng 21-2 (mùng 5 Tết Bính Ngọ), Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã đến kiểm tra, thăm hỏi và chúc Tết các hộ dân tại Khu tái định cư thôn An Quang Đông. Cùng đi có Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng kiểm tra chất lượng căn hộ trong khu tái định cư.

Trên nền đất từng tan hoang sau bão số 13, nay là những dãy nhà cấp 4 kiên cố, tường sơn còn mới, sân bê-tông sạch sẽ. Khu tái định cư rộng 2,4 ha được xây dựng để bố trí chỗ ở tập trung cho 24 hộ dân, trong đó có 8 hộ bị sập nhà hoàn toàn sau thiên tai.

Bước vào từng căn nhà, Phó Thủ tướng ân cần hỏi chuyện đời sống, việc làm, thu nhập và kế hoạch sản xuất trong năm mới. Nhiều hộ dân không giấu được xúc động khi lần đầu đón Tết trong ngôi nhà vững chãi, không còn nỗi lo gió giật, mái tốc như những mùa mưa bão trước.

Chia sẻ với bà con, Phó Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau" trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai. Theo ông, trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp, việc chủ động xây dựng các khu tái định cư an toàn, đồng bộ hạ tầng là giải pháp căn cơ, lâu dài.

Đặc biệt, "Chiến dịch Quang Trung" được triển khai khẩn trương, huy động nhiều nguồn lực xã hội hóa đã giúp người dân sớm có nơi ở ổn định. "Đây không chỉ là những căn nhà mới, mà còn là niềm tin mới, là nền tảng để bà con vươn lên" – Phó Thủ tướng nói.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Chính phủ, an cư phải đi đôi với sinh kế. Phó Thủ tướng đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục đồng hành, hỗ trợ người dân chuyển đổi nghề, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, tạo việc làm để các hộ sớm ổn định thu nhập. "Nhà ở đã vững, cuộc sống phải khá lên, bền vững hơn" – ông lưu ý.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chia sẻ niềm vui với các hộ dân trong khu tái định cư.

Đại diện các hộ dân được bố trí tái định cư bày tỏ lòng biết ơn trước sự quan tâm kịp thời của Trung ương và địa phương. "Tết năm nay khác hẳn. Có nhà kiên cố, không còn nỗi lo mưa bão, chúng tôi yên tâm làm ăn, nuôi con học hành" – một người dân chia sẻ.

Khu tái định cư thôn An Quang Đông không chỉ là công trình khắc phục hậu quả bão lũ, mà còn là minh chứng cho cách làm linh hoạt, quyết liệt của chính quyền trong ứng phó thiên tai. Những mái nhà mới hôm nay chính là điểm tựa để người dân vùng biển Đề Gi bắt đầu hành trình dựng xây cuộc sống mới, vững vàng hơn trước sóng gió.