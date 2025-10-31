Phó Thủ tướng Mai Văn Chính kiểm tra di tích Đại nội Huế, tỉnh Hà Tỉnh

Sáng 31-10, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đã trực tiếp đến kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả mưa lũ và công tác vệ sinh môi trường tại Đại Nội Huế.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính (thứ 2 từ phải sang) yêu cầu đơn vị quản lý di tích Đại nội Huế sớm khắc phục hậu cơn lũ lịch sử. Ảnh: Ngọc Hiếu.

Báo cáo với Phó Thủ tướng, lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế cho biết mưa lũ đã khiến một số khu vực trong Đại nội Huế bị ngập sâu từ 0,3 – 0,5 m, gây ảnh hưởng đến cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật và các hoạt động bảo tồn, trưng bày.

Lực lượng chức năng, cán bộ di tích và người dân địa phương đã huy động máy bơm, bao cát, vật tư chống ngập để bảo vệ các công trình, đồng thời đảm bảo an toàn cho du khách.

Đại nội Huế sáng nay. Ảnh: Ngọc Hiếu.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính nhấn mạnh quần thể di tích Cố đô Huế là di sản thế giới, việc bảo vệ các công trình kiến trúc cung đình trong điều kiện thời tiết cực đoan cần được đặt lên hàng đầu, đặc biệt là hệ thống thoát nước, chống thấm, gia cố nền móng và bảo quản hiện vật.

Vì vậy, chính quyền TP Huế, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế rà soát tổng thể các hạng mục dễ bị tổn thương do mưa lũ, xây dựng phương án ứng phó dài hạn theo hướng thích ứng biến đổi khí hậu.

Sau lũ, tập trung khắc phục nhanh hậu quả, vệ sinh, tiêu thoát nước, sớm mở cửa trở lại phục vụ khách tham quan.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đã trực tiếp có mặt tại phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh, để kiểm tra, chỉ đạo công tác sơ tán dân và ứng phó mưa lũ. Tại hiện trường, Phó Thủ tướng đã thị sát các điểm ngập nặng, thăm hỏi người dân đang được sơ tán, động viên lực lượng tuyến đầu.

Phó Thủ tướng đã thị sát các điểm ngập nặng, thăm hỏi người dân đang được sơ tán. Ảnh: CACC

Trong mưa lớn, hình ảnh các lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ phối hợp sơ tán người dân, vận chuyển nhu yếu phẩm và hỗ trợ dọn dẹp nhà cửa đã để lại nhiều xúc động.

Lực lượng chức năng tiếp tế thực phẩm cho người dân phường Vũng Áng.

Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các trường thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết, chủ động thông tin và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh, đến 9 giờ sáng ngày 31-10, toàn tỉnh có 51/676 cơ sở giáo dục phải tạm dừng dạy học, với 36.768 học sinh thuộc 1.022 lớp nghỉ học do ảnh hưởng mưa lũ.