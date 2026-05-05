Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhận thêm nhiệm vụ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhận thêm nhiệm vụ

Minh Chiến

(NLĐO)- Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa cử Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhận thêm nhiệm vụ.

Ngày 5-5, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã ký Quyết định số 797 về việc thay đổi Tổ trưởng Tổ công tác về tăng cường hợp tác, chủ động thích ứng với điều chỉnh chính sách kinh tế, thương mại của Mỹ.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhận thêm nhiệm vụ - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc làm Tổ trưởng Tổ công tác về tăng cường hợp tác, chủ động thích ứng với điều chỉnh chính sách kinh tế, thương mại của Mỹ. Ảnh: VGP

Theo quyết định, Thủ tướng cử ông Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, làm Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hợp tác, chủ động thích ứng với điều chỉnh chính sách kinh tế, thương mại của Mỹ, thay ông Bùi Thanh Sơn đã thôi làm nhiệm vụ Phó Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, theo Quyết định số 713/QĐ-TTg, Tổ công tác về tăng cường hợp tác, chủ động thích ứng với điều chỉnh chính sách kinh tế, thương mại của Mỹ có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi sát diễn biến tình hình thế giới, khu vực, nhất là điều chỉnh chính sách kinh tế, thương mại của Mỹ.

Từ đó, chủ động tham mưu, đề xuất, kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các biện pháp nhằm thích ứng linh hoạt, kịp thời, phù hợp, hiệu quả với tình hình thế giới, khu vực và các điều chỉnh chính sách của Mỹ thời gian tới, vượt qua thách thức, nắm bắt thời cơ, tiếp tục giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, cục diện đối ngoại thuận lợi, tranh thủ tối đa các nguồn lực từ bên ngoài cho tăng trưởng và phát triển đất nước; chỉ đạo, phối hợp giữa các bộ, cơ quan và địa phương để thực hiện yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Thành viên Tổ công tác gồm: Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Ngoại giao, Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Văn phòng Chính phủ. Ngoài ra, thành viên Tổ công tác còn có lãnh đạo các cơ quan liên quan khác do Tổ trưởng quyết định.

Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, đề cao trách nhiệm cá nhân và thực hiện quyền hạn, trách nhiệm theo Quy chế làm việc của Chính phủ, thẩm quyền và quy định pháp luật.

Bộ Công Thương là cơ quan thường trực của Tổ công tác, có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan và sử dụng bộ máy hiện có để tổ chức thực hiện nhiệm vụ được Tổ công tác giao, bảo đảm không tăng biên chế của Bộ được cơ quan có thẩm quyền giao.

Bộ Ngoại giao có nhiệm vụ chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thường xuyên theo dõi sát tình hình, cập nhật, trao đổi, thông tin, đề xuất, kiến nghị; kịp thời, tổng hợp báo cáo Tổ trưởng Tổ công tác đối với các vấn đề có liên quan.

Các Bộ, cơ quan liên quan là thành viên Tổ công tác theo chức năng, nhiệm vụ thường xuyên rà soát, kịp thời cung cấp thông tin, đề xuất, kiến nghị gửi Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao để tổng hợp, báo cáo Tổ trưởng Tổ công tác.

Định kỳ thứ ba hàng tuần hoặc theo yêu cầu của Tổ trưởng Tổ công tác, cơ quan thường trực của Tổ công tác tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Tổ trưởng Tổ công tác về tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao.


Tin liên quan

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc: Xây dựng cảng Liên Chiểu là "cảng xanh - cảng thông minh"

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc: Xây dựng cảng Liên Chiểu là "cảng xanh - cảng thông minh"

(NLĐO) - Dự án cảng container Liên Chiểu ở Đà Nẵng quy mô gần 2 tỉ USD chính thức khởi công, hướng tới trung tâm logistics quốc tế

Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc làm Phó Thủ tướng Chính phủ

(NLĐO) - Ông Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, được phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng: Điều hành kinh tế chịu áp lực lớn về tỉ giá, lạm phát và thuế quan

(NLĐO)- Theo Thủ tướng, điều hành kinh tế vĩ mô trong nước chịu áp lực lớn, nhất là về tỉ giá, lạm phát và vấn đề thuế quan.

tổ công tác Phó Thủ tướng Chính phủ phó thủ tướng thường trực thuế đối ứng thuế của mỹ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo