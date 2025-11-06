Dự báo thời tiết hôm nay, 6-11: TP HCM có mưa dông kéo dài

Đài Khí tượng Thuỷ văn Nam Bộ dự báo thời tiết TP HCM và Nam Bộ hôm nay, 6-11, trời nhiều mây, ngày nắng gián đoạn; trưa chiều, tối và đêm có mưa rào nhiều nơi và rải rác có dông, có nơi mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C và cao nhất từ 29-32 độ C.
Trên vùng biển, thời tiết có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.
Cụ thể, tại vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau gió Tây đến Tây Nam mạnh dần lên cấp 5, độ cao sóng từ 1.5-2.5 m, biển động nhẹ, có lúc động trong dông. Riêng vùng biển Lâm Đồng cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, độ cao sóng 2- 3 m, biển động.
Còn vùng biển Cà Mau - An Giang - Phú Quốc gió Tây đến Tây Nam cấp 3-4, độ cao sóng từ 0.5-1.5 m, biển bình thường, có lúc động nhẹ trong dông.
Hình thái gây mưa dông ở TP HCM hôm nay do áp cao lạnh lục địa có cường độ suy yếu. Dải hội tụ nhiệt đới có trục nối với cơn bão số 13 hoạt động trên khu vực giữa biển Đông. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Bắc Bộ.
