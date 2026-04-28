Ngày 28-4, tại tỉnh Điện Biên, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên đã có cuộc tiếp xúc cử tri thông báo kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI và lắng nghe, ghi nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Tại cuộc tiếp xúc, các cử tri nêu hơn 20 ý kiến, tập trung vào một số nhóm vấn đề: Chế độ chính sách, tiền lương đối với cán bộ cấp xã; việc sáp nhập các thôn bản đối với các địa phương miền núi nói chung và Điện Biên nói riêng; đầu tư các tuyến giao thông.

Cử tri xã Sính Phình phản ánh khối lượng công việc của cán bộ cấp xã, đặc biệt là Phó Trưởng ban Hội đồng nhân dân (HĐND) và các chức danh chuyên trách tăng mạnh nhưng phụ cấp vẫn giữ mức thấp, chưa tương xứng với trách nhiệm. Cử tri cũng bày tỏ trăn trở về chủ trương sáp nhập thôn, bản tại khu vực miền núi do địa bàn rộng, dân cư phân tán, giao thông khó khăn.

Cử tri xã Sa Dung kiến nghị tỉnh sớm đầu tư các tuyến giao thông trọng điểm và đường liên bản, hiện chủ yếu là đường đất, ảnh hưởng lớn đến đi lại và học tập. Đồng thời đề nghị cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ cấp xã khi khối lượng công việc tăng; bổ sung nhà công vụ và trang thiết bị phục vụ chuyển đổi số.

Cử tri đặc biệt quan tâm và kiến nghị sớm triển khai nâng cấp đường từ Quốc lộ 12 đến cửa khẩu A Pa Chải (nguồn vốn đầu tư dự kiến là hơn 7.600 tỉ đồng), dự án nâng cấp, cải tạo tuyến Quốc lộ 279 (tổng vốn dự kiến hơn 1.700 tỉ đồng). Tuy nhiên, do 2 dự án trên quy mô vốn lớn, vượt quá hạn mức phân bổ vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 của địa phương nên cử tri mong muốn Trung ương hỗ trợ.

Tại cuộc tiếp xúc, ông Lê Văn Lương, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, đã trả lời ý kiến cử tri thuộc thẩm quyền của tỉnh. Về chính sách, một số vấn đề về chế độ, chính sách đối với cán bộ cấp xã là bất cập kéo dài. Tỉnh tiếp thu và sẽ tổng hợp kiến nghị Trung ương xem xét điều chỉnh. Các đại biểu Quốc hội cũng đã giải đáp các vấn đề cử tri quan tâm, kiến nghị.

Tại cuộc tiếp xúc cử tri, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng cho biết kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Quốc hội đã hoàn thành việc kiện toàn lãnh đạo chủ chốt của bộ máy nhà nước; đã xem xét thông qua 9 luật và các nghị quyết quy phạm pháp luật quan trọng khác. Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, ngay sau khi bước vào nhiệm kỳ mới, Chính phủ đã xác định rõ một số ưu tiên lớn và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp quan trọng.

Đối với kiến nghị về mức phụ cấp chức vụ đối với Phó Trưởng ban HĐND xã hoạt động chuyên trách, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc UBND xã… cũng như về cải cách tiền lương, Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ sẽ xem xét tổng thể chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã trong Đề án cải cách chính sách tiền lương, trình Bộ Chính trị trong quý II/2026. Đề án sẽ được gửi lấy ý kiến các địa phương để hoàn thiện và đề xuất cân đối chung trong toàn hệ thống chính trị.

Đối với ý kiến đề nghị nghiên cứu, xem xét kỹ lưỡng việc sáp nhập sáp nhập thôn bản đối với khu vực vùng sâu, vùng xa, Phó Thủ tướng cho biết, thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW và các quy định của pháp luật hiện hành, việc sắp xếp thôn, tổ dân phố thời gian qua đã đạt kết quả quan trọng trong năm 2025.

Tuy nhiên, việc sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã để mở rộng không gian phát triển của các địa phương, nên cấp xã hiện tại có quy mô diện tích, dân số, cũng như số lượng thôn, tổ dân phố trực thuộc cấp xã tăng lên nhiều, làm tăng số lượng đầu mối và tạo áp lực quản lý lớn đối với chính quyền cấp xã.

Thực hiện các Kết luận của Trung ương, Chính phủ đã giao Bộ Nội vụ nghiên cứu, xây dựng phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố và việc bố trí, sử dụng, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, báo cáo, xin ý kiến Bộ Chính trị, làm cơ sở xây dựng, ban hành Nghị định của Chính phủ về thôn, tổ dân phố.

Trong đó, sắp xếp thôn, tổ dân phố phải bảo đảm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; tuân thủ các tiêu chí, tiêu chuẩn theo quy định. Đồng thời, việc sắp xếp gắn với đặc điểm lịch sử, văn hóa, điều kiện tự nhiên, quy mô dân số và phân bố dân cư của từng địa bàn.