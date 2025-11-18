HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Phó Thủ tướng: Xử lý 100% các vụ vi phạm khai thác IUU còn tồn đọng

Thùy Linh

(NLĐO) - Phó Thủ tướng giao Thanh tra Chính phủ rà soát pháp lý và chế tài xử lý vi phạm hành chính về khai thác IUU, xử lý 100% trường hợp tồn đọng.

Ngày 18-11, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), chủ trì phiên họp lần thứ 22 của Ban Chỉ đạo, kết nối trực tuyến với 21 tỉnh, thành phố ven biển.

Phó Thủ tướng: Xử lý 100% các vụ vi phạm khai thác IUU còn tồn đọng - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), chủ trì phiên họp. Ảnh: VGP

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến ngày 15-11, tổng số tàu cá hiện có của các địa phương đã đăng ký và được cập nhật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về nghề cá (VNFishbase) là 79.360/79.360 tàu cá (đạt 100%), tỉ lệ cấp phép khai thác là 76.811/79.360 tàu cá.

Số tàu cá không đủ điều kiện hoạt động đã được các địa phương kiểm soát, giao xã/phường, lực lượng, cán bộ quản lý có vị trí neo đậu của tàu cá.

Trong tuần không phát sinh tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ. Bộ Công an đã khởi tố 3 vụ án hình sự đối với 4 bị can; đưa ra xét xử 5 vụ/12 bị cáo.

Lũy kế từ đầu năm 2024 đến 15-11-2025, cơ quan công an đã khởi tố 91 vụ án hình sự vi phạm IUU, khởi tố 136 bị can; đưa ra xét xử 48 vụ, 101 bị cáo….

Kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường cập nhật quy định phân cấp quản lý tàu cá từ 24 mét trở lên từ Trung ương xuống địa phương, đặc biệt về thẩm quyền xử phạt hành chính.

Về cơ sở dữ liệu quốc gia về nghề cá, Phó Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện đề án xây dựng hệ thống dữ liệu nghề cá quốc gia đồng bộ, thống nhất, liên thông, dùng chung trước ngày 31-12, bảo đảm dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống" và phục vụ đầy đủ nghiệp vụ quản lý, truy xuất nguồn gốc và giám sát tàu cá, "phân quyền rõ ràng để từng đối tượng, kể cả người dân, truy cập và kê khai".

Phó Thủ tướng giao Thanh tra Chính phủ rà soát toàn bộ công cụ pháp lý và chế tài xử lý vi phạm hành chính về khai thác IUU, lựa chọn một số địa phương kiểm tra, hướng dẫn để xử lý 100% trường hợp tồn đọng.

Trong dài hạn, các bộ, ngành và địa phương cần đánh giá chuyển đổi sinh kế cho ngư dân, xây dựng chính sách nghề cá bền vững, gắn khai thác hợp lý với khả năng cung ứng của tự nhiên, đồng thời thúc đẩy nuôi hải sản công nghệ cao xa bờ và hợp tác khai thác thủy sản tại vùng biển quốc tế…

Tăng mức xử phạt hành chính trong lĩnh vực thủy sản

Chính phủ ban hành Nghị định số 301 năm 2025 ngày 17-11-2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38 năm 2024 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản. Ngoài các biện pháp khắc phục hậu quả, tàu cá vi phạm còn phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả sau: Buộc trang bị đầy đủ thiết bị thông tin liên lạc trên tàu cá; buộc khắc phục lỗi kỹ thuật của thiết bị giám sát hành trình tàu cá... Không ghi nhật ký khai thác thủy sản bị phạt tới 700 triệu đồng; tăng mức phạt đối với các vi phạm quy định về vùng khai thác thủy sản; tháo thiết bị giám sát khi tàu cá hoạt động trên biển bị phạt tới 100 triệu đồng…


Tin liên quan

Tăng cường phòng chống IUU ở vùng biển giáp ranh

Đồng thời, phối hợp với chính quyền và cơ quan chức năng địa phương để xử lý dứt điểm tàu cá vi phạm.

Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 3 trực tiếp ra vùng biển giáp ranh kiểm tra công tác phòng chống IUU

(NLĐO)- Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ ở vùng biển giáp ranh Việt Nam-Indonesia, Vùng Cảnh sát biển 3 đã tuyên truyền cho hàng trăm tàu cá không vi phạm IUU

Việt Nam kiên quyết xử lý nghiêm và công khai, minh bạch các hành vi vi phạm IUU

(NLĐO)- Quan điểm của Việt Nam về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) là nhất quán và đã được nêu rõ nhiều lần.

Phó Thủ tướng thủy sản chống khai thác IUU thẻ vàng khai thác hải sản bất hợp pháp
