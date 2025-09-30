Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM giữ chức Bí thư Đảng ủy đặc khu Côn Đảo

Chiều 30-9, Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang chủ trì hội nghị.
Cùng dự buổi lễ còn có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM Nguyễn Phước Lộc; Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM Văn Thị Bạch Tuyết.
Tại buổi lễ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM Dương Trọng Hiếu công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM về công tác cán bộ.
Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM quyết định điều động ông Lê Anh Tú, Bí thư Đảng ủy đặc khu Côn Đảo, đến nhận công tác tại UBND TP HCM để được tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM.
Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM cũng có quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Lê Hoàng Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM - tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy đặc khu Côn Đảo nhiệm kỳ 2025-2030.
