Phòng, chống tội phạm công nghệ cao: Chính quyền và người dân cùng hành động

Chiều 22-12, Tổ đại biểu số 4, Quốc hội Khóa XV đã tiếp xúc cử tri các phường Đông Hưng Thuận, Trung Mỹ Tây, Tân Thới Hiệp, Thới An, An Phú Đông (TPHCM) sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Tổ đại biểu số 4 gồm các đại biểu: bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM Nguyễn Thị Hồng Hạnh; PGS-TS Trần Hoàng Ngân.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị có 9 lượt ý kiến phát biểu của cử tri với 19 ý kiến liên quan đến nhiều lĩnh vực đặc biệt là lĩnh vực phòng, chống tội phạm công nghệ cao lừa đảo trên không gian mạng.

Liên quan đến ý kiến của cử tri về tội phạm công nghệ cao, bà Văn Thị Bạch Tuyết cho biết, công tác phòng, chống tội phạm công nghệ cao được Quốc hội đặc biệt quan tâm; các cơ quan chức năng thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền để người dân có thể nhận diện các thủ đoạn lừa đảo của bọn tội phạm. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận người dân thiếu cảnh giác. Do vậy, bên cạnh việc Quốc hội tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật, mỗi cá nhân, mỗi gia đình cần nâng cao tinh thần cảnh giáo đối với các thủ đoạn lừa đảo của bọn tội phạm.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM phát biểu tại hội nghị.





"Mỗi gia đình cần chủ động hướng dẫn và cảnh báo lẫn nhau về các hình thức lừa đảo qua mạng. Người dân cũng phải phối hợp chặt chẽ với chính quyền và cơ quan chức năng để nâng cao hiệu quả phòng chống tội phạm công nghệ cao." - Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết nhấn mạnh.

Đông đảo cử tri 5 phường thuộc quận 12 cũ tham dự hội nghị.



