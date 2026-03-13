Phóng hỏa người mua ve chai ở An Giang chỉ vì… tiếng rao

Sáng 13-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Trương Văn Vũ (SN 1999; ngụ phường Tô Châu, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi "Giết người". Nạn nhân bị phóng hỏa là ông L.T.T (SN 1971; ngụ tỉnh Cà Mau).

Đối tượng Trương Văn Vũ

Theo thông tin từ cơ quan công an, sáng 8-3, Vũ đang ở nhà thì nghe tiếng rao thu mua ve chai của ông T. Vũ cho rằng tiếng rao của ông T. là nhằm nói xấu mình nên nảy sinh ý định dùng xăng đốt ông T.

Lát sau, Vũ lấy từ trong nhà một vỏ chai bia chứa khoảng 0,5 lít xăng, một ca nhựa, một hột quẹt và một cây chĩa rồi đi bộ đến nơi ông T. đang nằm võng ở khu vực đường Nam Hồ, phường Tô Châu.

Tại đây, Vũ tạt xăng vào người ông T. rồi phóng hỏa khiến cả người ông T. bốc cháy. Ông T. bỏ chạy, sau đó được người dân dập lửa và đưa vào Trung tâm Y tế Hà Tiên cấp cứu với tỉ lệ bỏng khoảng 64%.

Gây án xong, Vũ đi về nhà. Sau đó, Vũ bị lực lượng Công an phường Tô Châu mời làm việc.