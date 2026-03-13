HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Phóng hỏa người mua ve chai ở An Giang chỉ vì… tiếng rao

Tin - ảnh: Tuệ An

(NLĐO) – Cho rằng tiếng rao của người thu mua ve chai là nhằm nói xấu mình mình nên nam thanh niên ở tỉnh An Giang đã dùng xăng đốt nạn nhân

Sáng 13-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Trương Văn Vũ (SN 1999; ngụ phường Tô Châu, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi "Giết người". Nạn nhân bị phóng hỏa là ông L.T.T (SN 1971; ngụ tỉnh Cà Mau).

Phóng hỏa đốt người thu mua ve chai ở An Giang: Hành vi côn đồ Gây chấn động - Ảnh 1.

Đối tượng Trương Văn Vũ

Theo thông tin từ cơ quan công an, sáng 8-3, Vũ đang ở nhà thì nghe tiếng rao thu mua ve chai của ông T. Vũ cho rằng tiếng rao của ông T. là nhằm nói xấu mình nên nảy sinh ý định dùng xăng đốt ông T.

Lát sau, Vũ lấy từ trong nhà một vỏ chai bia chứa khoảng 0,5 lít xăng, một ca nhựa, một hột quẹt và một cây chĩa rồi đi bộ đến nơi ông T. đang nằm võng ở khu vực đường Nam Hồ, phường Tô Châu.

Tại đây, Vũ tạt xăng vào người ông T. rồi phóng hỏa khiến cả người ông T. bốc cháy. Ông T. bỏ chạy, sau đó được người dân dập lửa và đưa vào Trung tâm Y tế Hà Tiên cấp cứu với tỉ lệ bỏng khoảng 64%.

Gây án xong, Vũ đi về nhà. Sau đó, Vũ bị lực lượng Công an phường Tô Châu mời làm việc.

Tin liên quan

Cháy nhà nghỉ 8 tầng lúc rạng sáng, tạm giữ 1 đối tượng nghi phóng hỏa

Cháy nhà nghỉ 8 tầng lúc rạng sáng, tạm giữ 1 đối tượng nghi phóng hỏa

(NLĐO)- Vụ cháy nhà nghỉ 8 tầng ở Hà Nội lúc rạng sáng khiến nhiều người mắc kẹt bên trong.

Nghi án phóng hỏa đốt nhà: Lời kể của người cha

(NLĐO) - Theo lời kể của người cha, trong lúc chờ đi cai nghiện ma túy, con trai đã đe dọa giết người, đốt nhà và sau đó căn nhà bốc cháy.

Điều tra nghi án phóng hỏa đốt nhà

(NLĐO) - Vụ cháy có dấu hiệu của việc cố ý phóng hỏa đã thiêu rụi toàn bộ tài sản và phần mái căn nhà kiên cố, gây thiệt hại khá lớn

cơ quan Cảnh sát điều tra giết người tỉnh cà mau tỉnh an giang
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo