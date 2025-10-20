HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Phong tỏa vùng sạt lở khủng khiếp ở Ia Ly, tỉnh Gia Lai

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Sở Xây dựng Gia Lai đề nghị phong toả khu vực sạt lở ở xã Ia Ly, bố trí người cảnh giới và theo dõi diễn biến.

Ngày 20-10, Sở Xây dựng Gia Lai cho biết đã có văn bản đề nghị xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai và đơn vị quản lý tuyến đường phong tỏa khu vực sạt lở, bố trí người cảnh giới, theo dõi diễn biến trên đoạn đường vào Trạm OPY 500kV – Nhà máy Thủy điện Ia Ly nhằm đảm bảo an toàn.

Theo UBND xã Ia Ly, đoạn đường vào Trạm OPY 500kV – Nhà máy Thủy điện Ia Ly bị sạt lở hoàn toàn, dài 320 m, sâu 6 m, khiến giao thông tê liệt và uy hiếp 6 hộ dân, trong đó 1 ngôi nhà đã bị hư hại. Hiện vị trí sạt lở đang có xu hướng mở rộng ra các vị trí bên cạnh.

Phong tỏa khu vực sạt lở tại gia Lai để đảm bảo an toàn cho người dân - Ảnh 1.

Vùng sạt lở khủng khiếp uy hiếp an toàn người dân

Tuyến đường này do Công ty Thủy điện Ia Ly quản lý, vận hành và đã bị sạt lở từ năm 2022. Tuy nhiên từ ngày 16-9, tình trạng sạt lở, sụt lún diễn biến nặng hơn đã làm đứt gãy toàn bộ mặt và nền đường, khiến giao thông tê liệt hoàn toàn.

Sau khi kiểm tra hiện trường, Sở Xây dựng Gia Lai đã đề nghị phong tỏa khu vực sạt lở. Đồng thời đề nghị xã Ia Ly bổ sung biển cảnh báo, hướng dẫn phân luồng giao thông và thông báo công khai tình hình để người dân, phương tiện chủ động phòng tránh rủi ro.

Ngoài ra, Sở Xây dựng cũng đề nghị Công ty Thủy điện Ia Ly khẩn trương báo cáo Tập đoàn Điện lực Việt Nam sớm có phương án khắc phục đoạn sạt lở, đảm bảo an toàn và ổn định vận hành tuyến đường.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng đề xuất UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo Sở NN-MT phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan kiểm tra, đánh giá tình hình, thống kê thiệt hại để có giải pháp khắc phục và hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng trong khu vực sạt lở.


Huế chỉ đích danh những nơi có nguy cơ sạt lở trước dự báo mưa lớn

Huế chỉ đích danh những nơi có nguy cơ sạt lở trước dự báo mưa lớn

(NLĐO) - Hàng trăm điểm sạt lở đất đá vùng đồi núi, bờ sông, các điểm giao thông tại 29 xã, phường đã được TP Huế liệt kê để đưa ra phương án ứng phó.

Nhân rộng công trình đập Sabo của Nhật Bản ứng phó sạt lở đất và lũ quét

(NLĐO)- Ứng phó sạt lở đất và lũ quét, JICA đã giới thiệu công nghệ đập Sabo của Nhật Bản và Việt Nam đang lên kế hoạch xây dựng khoảng 100 đập Sabo mới.

Nhiều khối đá nặng cả tấn trên núi sạt lở vào nhà dân, kiến nghị ban bố tình huống khẩn cấp

(NLĐO)- Do liên tiếp có các trận bão, mưa lớn, nhiều khối đá nặng hàng tấn trên núi Linh Trường (Thanh Hóa) bị sạt lở, đe dọa an toàn tính mạng người dân

