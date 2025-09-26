HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Phú bà của JayKii

Thùy Trang

(NLĐO)- Mai Anh nói rằng dù album đều viết về người yêu cũ, cô vẫn đồng ý "cấp vốn" cho JayKii làm nhạc vì toàn bài hay.

Phú bà đầu tư cho JayKii 

Phú bà của JayKii - Ảnh 1.

Phú bà của JayKii

Ca sĩ NICKY tiết lộ Mai Anh là "phú bà" của JayKii, bởi cô chính là người đầu tư kinh phí thực hiện album. Nhưng Mai Anh cho biết cô chỉ góp một cây vàng, phần còn lại vẫn là do Jaykii và công ty đầu tư sản xuất. Ngoài ra, Mai Anh hài hước bày tỏ sự ghen tỵ về việc "anh ấy viết cho người yêu cũ nguyên một album, còn tôi chỉ được một bài".

JayKii cũng nhân cơ hội này bày tỏ tình cảm với vợ: "Mai Anh luôn theo sát tôi như hình với bóng. Những việc nhỏ nhất trong sinh hoạt, vợ đều nhắc tôi. Chúng tôi như hai thái cực trái ngược". Có một thời gian, anh bị mất lửa nghề vì một hội chứng kỳ lạ: cứ nghe nhạc là đau đầu. Nhờ có Mai Anh cũng như khán giả nhắc nhở, động viên, nam ca sĩ đã thay đổi và trở nên tích cực hơn.

Với album Tan tương tư, JayKii cho thấy sự hoàn thiện rõ ràng về giọng hát và cách xử lý. Giọng hát có chất ấm từng chinh phục khán giả Giai điệu chung đôi 2018 được mài dũa, bổ sung thêm nhiều tầng cảm xúc nên càng êm dịu, dễ dàng chạm đến người nghe. JayKii tiết lộ, suốt nhiều năm im ắng, anh vẫn duy trì luyện hát, trau dồi bản thân và phát hành một vài ca khúc. Tuy nhiên, nam ca sĩ vẫn mông lung, chưa rõ mình cần hay muốn gì.

Ý tưởng cho hành trình trở lại của JayKii

Phú bà của JayKii - Ảnh 2.

Giọng c Vietnam Idol trở lại

Ý tưởng làm album Tan tương tư bất ngờ đến trong một chuyến du lịch Đà Lạt cùng gia đình JayKii. Khi ghé quán quen của hai vợ chồng, các bạn nhân viên tại đây nhận ra và mở nhạc của anh ngay tại quán. 

Nhân viên đem nước ra còn hỏi nam ca sĩ khi nào sẽ ra nhạc, bạn nói âm nhạc của JayKii gắn liền với thanh xuân và là bạn đồng hành khi tan vỡ. Điều này khiến JayKii bất ngờ, cảm thấy như được chữa lành vì đã rất lâu rồi anh sống trong suy nghĩ "chắc mọi người quên mình rồi".

JayKii hy vọng sản phẩm âm nhạc tâm huyết của mình sẽ tiếp tục được đồng hành, vỗ về cảm xúc của khán giả trong những ngày tan vỡ nhất. Trong lần trở lại này, anh thoải mái về mặt tinh thần, không đặt nặng việc phải đạt thành tích hay thứ hạng. "Tôi đang có những điều quý giá như gia đình, đồng nghiệp và khán giả nên chỉ cần họ vẫn ở đây, tôi vẫn sẽ hát. Nếu may mắn được khán giả yêu thương, tôi càng biết ơn", anh nói.

JayKii tốt nghiệp Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và lần đầu được khán giả biết đến khi tham gia Vietnam Idol 2013. Anh theo đuổi dòng nhạc ballad, pop và ghi dấu ấn với loạt ca khúc Chiều Hôm Ấy, Đừng Như Thói Quen (song ca cùng Sara Lưu), Vài Tháng Sau, Càng Lớn Càng Cô Đơn, Yếu Đuối Ai Xem… 

Ngoài âm nhạc, chuyện tình của anh và bà xã Mai Anh cũng nhận nhiều sự quan tâm sau khi nên duyên từ chương trình Tỏ tình hoàn mỹ.

Tin liên quan

Quán quân Rap Việt Seachains gây sốc với "30 The Album"

Quán quân Rap Việt Seachains gây sốc với "30 The Album"

(NLĐO) -Từ một rapper từng mang hình ảnh nổi loạn, Seachains - Quán quân Rap Việt mùa 2 - vừa có màn "lột xác" khiến fan bất ngờ.

JayKii Phú bà của JayKii giọng ca Vietnam Idol JayKii album của JayKii
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo