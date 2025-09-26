Phú bà đầu tư cho JayKii

Phú bà của JayKii

Ca sĩ NICKY tiết lộ Mai Anh là "phú bà" của JayKii, bởi cô chính là người đầu tư kinh phí thực hiện album. Nhưng Mai Anh cho biết cô chỉ góp một cây vàng, phần còn lại vẫn là do Jaykii và công ty đầu tư sản xuất. Ngoài ra, Mai Anh hài hước bày tỏ sự ghen tỵ về việc "anh ấy viết cho người yêu cũ nguyên một album, còn tôi chỉ được một bài".

JayKii cũng nhân cơ hội này bày tỏ tình cảm với vợ: "Mai Anh luôn theo sát tôi như hình với bóng. Những việc nhỏ nhất trong sinh hoạt, vợ đều nhắc tôi. Chúng tôi như hai thái cực trái ngược". Có một thời gian, anh bị mất lửa nghề vì một hội chứng kỳ lạ: cứ nghe nhạc là đau đầu. Nhờ có Mai Anh cũng như khán giả nhắc nhở, động viên, nam ca sĩ đã thay đổi và trở nên tích cực hơn.

Với album Tan tương tư, JayKii cho thấy sự hoàn thiện rõ ràng về giọng hát và cách xử lý. Giọng hát có chất ấm từng chinh phục khán giả Giai điệu chung đôi 2018 được mài dũa, bổ sung thêm nhiều tầng cảm xúc nên càng êm dịu, dễ dàng chạm đến người nghe. JayKii tiết lộ, suốt nhiều năm im ắng, anh vẫn duy trì luyện hát, trau dồi bản thân và phát hành một vài ca khúc. Tuy nhiên, nam ca sĩ vẫn mông lung, chưa rõ mình cần hay muốn gì.

Ý tưởng cho hành trình trở lại của JayKii

Giọng c Vietnam Idol trở lại

Ý tưởng làm album Tan tương tư bất ngờ đến trong một chuyến du lịch Đà Lạt cùng gia đình JayKii. Khi ghé quán quen của hai vợ chồng, các bạn nhân viên tại đây nhận ra và mở nhạc của anh ngay tại quán.

Nhân viên đem nước ra còn hỏi nam ca sĩ khi nào sẽ ra nhạc, bạn nói âm nhạc của JayKii gắn liền với thanh xuân và là bạn đồng hành khi tan vỡ. Điều này khiến JayKii bất ngờ, cảm thấy như được chữa lành vì đã rất lâu rồi anh sống trong suy nghĩ "chắc mọi người quên mình rồi".

JayKii hy vọng sản phẩm âm nhạc tâm huyết của mình sẽ tiếp tục được đồng hành, vỗ về cảm xúc của khán giả trong những ngày tan vỡ nhất. Trong lần trở lại này, anh thoải mái về mặt tinh thần, không đặt nặng việc phải đạt thành tích hay thứ hạng. "Tôi đang có những điều quý giá như gia đình, đồng nghiệp và khán giả nên chỉ cần họ vẫn ở đây, tôi vẫn sẽ hát. Nếu may mắn được khán giả yêu thương, tôi càng biết ơn", anh nói.

JayKii tốt nghiệp Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và lần đầu được khán giả biết đến khi tham gia Vietnam Idol 2013. Anh theo đuổi dòng nhạc ballad, pop và ghi dấu ấn với loạt ca khúc Chiều Hôm Ấy, Đừng Như Thói Quen (song ca cùng Sara Lưu), Vài Tháng Sau, Càng Lớn Càng Cô Đơn, Yếu Đuối Ai Xem…

Ngoài âm nhạc, chuyện tình của anh và bà xã Mai Anh cũng nhận nhiều sự quan tâm sau khi nên duyên từ chương trình Tỏ tình hoàn mỹ.