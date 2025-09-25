HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục Sau bục giảng

Phụ huynh lớp 7 ở TP HCM than phiền "nếu con không học kỹ năng thì 15 giờ phải đón về"

Thanh Thảo

(NLĐO) - Do phải đón con sớm nếu không cho học thêm các môn kỹ năng nên hầu hết phụ huynh phải chọn đồng ý, vì không thể nghỉ ngang giữa buổi để đi đón

Phản ánh đến Báo Người Lao Động, một phụ huynh ở TP HCM cho biết gần 1 tháng nay, vợ chồng chị phải thay phiên nghỉ một buổi chiều để đón con, trong khi như mọi năm cháu học bán trú đến 16 giờ 30 phút mới ra.

Theo phụ huynh này, con chị hiện đang học lớp 7 tại Trường THCS Tân Đông Hiệp, phường Tân Đông Hiệp, TP HCM. "Như năm trước, cháu cũng học bán trú, ở lại trường cả ngày, đến chiều ba mẹ tới đón. Năm nay, nhà trường thông báo học thêm mấy môn kỹ năng. Dù là trên tinh thần tự nguyện nhưng nếu không cho con học thì phải đón vào lúc 14 giờ 50 phút, mà giờ đó đang đi làm ai mà đón được"- phụ huynh cho hay.

Phụ huynh lớp 7 ở TP HCM lo lắng vì phải đón con sớm nếu không học kỹ năng - Ảnh 1.

Trường THCS Tân Đông Hiệp

Do phải đón con sớm nếu không cho học thêm các môn kỹ năng nên hầu hết phụ huynh phải chọn đồng ý, bởi đa phần các em học sinh tại trường THCS Tân Đông Hiệp là con công nhân lao động, phụ huynh không thể nghỉ ngang giữa buổi để đi đón.

"Nhiều người bảo con lớn rồi thì cho cháu tự chạy xe đi học, nhưng khu vực nơi gia đình tôi ở trọ giao thông rất phức tạp, có nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra nên vợ chồng không dám để con tự chạy xe một mình" - một phụ huynh phản ánh.

Theo phụ huynh phản ánh, lớp của con chị được giáo viên chủ nhiệm gửi 3 chương trình học thêm các môn kỹ năng, bao gồm: Chương trình 1 có mức phí là 510.000 đồng/6 tiết/tuần với tổng cộng 4 môn là tin học quốc tế, STEM, kỹ năng sống, tiếng Anh với người nước ngoài.

Chương trình 2 có mức phí 1 triệu đồng cũng 6 tiết/tuần với 2 môn là tin học quốc tế và tiếng Anh qua môn toán và khoa học tự nhiên (dành cho các học sinh học tốt môn tiếng Anh).

Chương trình 3 là 990.000 đồng/6 tiết/học sinh, với các môn STEM, kỹ năng sống và tiếng Anh qua môn toán và khoa học tự nhiên (dành cho các học sinh học tốt môn tiếng Anh).

Phụ huynh này đã chọn chương trình 1 với mức học phí 510.000 đồng để con được học hết buổi chiều. Tuy nhiên, từ đầu năm học đến nay, các môn kỹ năng chưa triển khai. 

"Nhà trường thông báo là sang tháng 10 mới bắt đầu học nên vợ chồng tôi phải thay phiên nghỉ làm để đi đón con vì 14 giờ 50 phút cháu đã tan học" - phụ huynh này nói.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, bà Nguyễn Thị Nhật Hằng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM, khẳng định Sở không có chủ trương nói trên, đồng thời cho biết sẽ chấn chỉnh nhà trường nếu có tình trạng như phụ huynh phản ánh.

