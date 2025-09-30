HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Phụ huynh "tẩy chay" nữ hiệu phó, gần 80 học sinh đồng loạt nghỉ học

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Gần 80 học sinh Trường PTDT bán trú tiểu học Kim Thủy (Quảng Trị) đồng loạt nghỉ học vì phụ huynh "tẩy chay" nữ hiệu phó sau vụ ngộ độc tập thể

Phụ huynh "tẩy chay" nữ hiệu phó, gần 80 học sinh đồng loạt nghỉ học - Ảnh 1.

Sáng 30-9, 79 học sinh Trường PTDT bán trú tiểu học Kim Thủy không đến lớp - Ảnh Hoàng Phúc

Ngày 30-9, ông Đặng Văn Dương - Chủ tịch UBND xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị - cho biết sáng cùng ngày, hàng chục học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy bất ngờ không đến lớp.

Ngay sau khi nắm thông tin, UBND xã Kim Ngân đã chỉ đạo Phòng Văn hóa - xã hội phối hợp với Ban Giám hiệu nhà trường trực tiếp kiểm tra, làm rõ nguyên nhân và vận động học sinh đến lớp để việc học của các em không bị gián đoạn.

Sự việc xảy ra chỉ ít ngày sau vụ ngộ độc tập thể tại trường khiến 40 học sinh phải nhập viện theo dõi, làm nhiều phụ huynh bức xúc.

Theo tìm hiểu của phóng viên, sáng cùng ngày, nhiều phụ huynh không đưa con đến trường. Thống kê ban đầu cho thấy khoảng 79 học sinh đồng loạt nghỉ học, trong đó 75 em thuộc diện bán trú.

Điều đáng chú ý, việc học sinh vắng mặt không phải do ảnh hưởng bão số 10, mà xuất phát từ phản ứng của phụ huynh đối với bà Đỗ Thị Hồng Huế - phó hiệu trưởng nhà trường, người trực tiếp phụ trách suất ăn bán trú.

Phụ huynh cho rằng cách quản lý, điều hành bữa ăn bán trú của bà Huế thiếu minh bạch, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, là nguyên nhân dẫn đến vụ ngộ độc tập thể khiến 40 học sinh phải nhập viện trước đó.

"Ai đúng ai sai sẽ được cơ quan chức năng kết luận. Quan điểm của địa phương là xử lý nghiêm, khách quan, minh bạch, tuyệt đối không bao che tổ chức, cá nhân vi phạm; để đảm bảo an toàn cho học sinh và môi trường giáo dục lành mạnh" - Chủ tịch UBND xã Kim Ngân Đặng Văn Dương nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 28-9, Sở GD-ĐT Quảng Trị đã có công văn cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học để đảm bảo an toàn trong bão số 10. Đúng lịch, sáng 30-9, học sinh phải trở lại trường. Tuy nhiên đến 8 giờ, nhiều lớp vẫn trống vì học sinh không đến.

Trong một diễn biến khác, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Quảng Trị cũng đã lấy mẫu thức ăn buổi sáng hôm đó tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy - để xét nghiệm tìm ra nguyên nhân ngộ độc thực phẩm. 

VIDEO: Cô Trương Thị Quỳnh, nhân viên y tế học đường thẳng thắn nói về việc bà Đỗ Thị Hồng Huế "bao trọn quy trình bếp ăn bán trú"

Siết chặt an toàn bữa ăn bán trú sau vụ 40 học sinh ngộ độc

Liên quan vụ ngộ độc, toàn bộ 40 học sinh nhập viện sau bữa ăn sáng tại trường đã được xuất viện, sức khỏe ổn định. Đại diện Bệnh viện Đa khoa khu vực Lệ Thủy cho biết các em không còn nguy hiểm, song gia đình cần tiếp tục theo dõi.

Sau sự việc, Sở Giáo dục - Đào tạo Quảng Trị đã yêu cầu các trường trên địa bàn rà soát toàn bộ quy trình tổ chức bữa ăn bán trú, đồng thời tăng cường giám sát, đảm bảo an toàn thực phẩm. Ngành giáo dục cũng nhấn mạnh phải xử lý kịp thời, tránh để sự cố tương tự xảy ra, ảnh hưởng đến sức khỏe học sinh và niềm tin của phụ huynh.


