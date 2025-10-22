HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Phu nhân Tổng Bí thư thăm Thư viện Trung tâm Oodi và trao tặng “Tủ sách tiếng Việt”

Dương Ngọc

(NLĐO)- Phu nhân Tổng Bí thư, bà Ngô Phương Ly, thay mặt Đoàn Việt Nam trao tặng Thư viện Oodi “Tủ sách tiếng Việt” gồm hơn 120 đầu sách chọn lọc.

Ngày 21-10, Phu nhân Tổng Bí thư, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Phần Lan Suzanne Innes-Stubb đã đến thăm Thư viện Trung tâm Oodi tại thủ đô Helsinki, Phần Lan.

Phu nhân Tổng Bí thư thăm Thư viện Trung tâm Oodi và trao tặng “Tủ sách tiếng Việt” - Ảnh 1.

Phu nhân Ngô Phương Ly thay mặt Đoàn Việt Nam trao tặng Thư viện Oodi Tủ sách tiếng Việt. Nguồn: Baoquocte.vn

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, theo lời mời của Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, sáng 21-10, Phu nhân của Tổng Bí thư, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Phần Lan Suzanne Innes-Stubb đã đến thăm Thư viện Trung tâm Oodi tại thủ đô Helsinki, Phần Lan.

Hai Phu nhân đã cùng tham quan các khu vực trưng bày, không gian đọc, khu “Thiên đường sách” (Book Heaven), chiếu phim, triển lãm nghệ thuật, hội thảo, sáng tác nghệ thuật, khám phá khoa học-công nghệ, làm việc nhóm, vui chơi, tổ chức sự kiện dành cho mọi lứa tuổi, gia đình và đặc biệt là trẻ em.

Giới thiệu về quá trình hình thành, kiến trúc cũng như các hoạt động nổi bật của Thư viện Oodi, Giám đốc Thư viện Anna-Maria Soininvaara nhấn mạnh Thư viện Oodi là một trong những công trình văn hóa hiện đại bậc nhất của Phần Lan, được xem là biểu tượng của "nền tri thức mở” và không gian sáng tạo cộng đồng của người dân Helsinki.

Phu nhân Ngô Phương Ly bày tỏ bày tỏ rất ấn tượng với không gian bài trí và hệ thống tài liệu đồ sộ, hiện đại của Thư viện.

Phu nhân Tổng Bí thư chia sẻ trong bối cảnh khoa học-công nghệ và các phương tiện thông tin phát triển nhanh chóng, tri thức có thể được tiếp cận qua nhiều nền tảng, song Thư viện Oodi vẫn giữ vững sứ mệnh của mình - là trung tâm sáng tạo, chia sẻ tri thức và kết nối cộng đồng. Đây là mô hình độc đáo để Việt Nam tham khảo. Người Việt Nam từ lâu đã coi trọng việc đọc sách như một phần không thể thiếu trong hành trình tri thức và hoàn thiện nhân cách, vì vậy Phu nhân Ngô Phương Ly đặc biệt ấn tượng với chính sách và hệ thống giáo dục của Phần Lan, nơi sách và tri thức không chỉ được lưu giữ mà còn lan tỏa, khơi gợi sáng tạo và thúc đẩy phát triển cộng đồng.

Nhân dịp này, bà Ngô Phương Ly thay mặt Đoàn Việt Nam trao tặng Thư viện Oodi “Tủ sách tiếng Việt” gồm hơn 120 đầu sách chọn lọc, gần 160 quyển sách tiếng Việt và song ngữ theo 4 nhóm chủ đề chính: Sách văn học-nghệ thuật với các tác phẩm văn học kinh điển của Việt Nam, truyện ngắn hiện đại, tuyển tập thơ và truyện cổ tích Việt Nam, giúp bạn đọc nước ngoài và các cháu thiếu nhi kiều bào hiểu thêm về ngôn ngữ và tâm hồn Việt.

Sách lịch sử-văn hóa Việt Nam giới thiệu hành trình dựng nước, giữ nước, các danh nhân văn hóa, phong tục tập quán và di sản vật thể-phi vật thể được UNESCO công nhận.

Sách Việt Nam đương đại-hội nhập và phát triển bao gồm sách, ấn phẩm song ngữ giới thiệu đất nước, con người Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế, cùng các ấn phẩm về ngoại giao, giáo dục, khoa học, công nghệ, môi trường và phát triển bền vững.

Sách dành cho thiếu nhi và luyện học tiếng Việt, nhóm sách đặc biệt hướng tới cộng đồng người Việt trẻ tại Phần Lan, gồm sách dịch các tác phẩm văn học nổi tiếng của Phần Lan, truyện tranh, sách tranh song ngữ và sách đọc mở rộng nhằm gìn giữ, lan tỏa tiếng Việt trong thế hệ thứ hai, thứ ba của người Việt Nam ở nước ngoài.

“Tủ sách tiếng Việt” được bố trí tại khu vực “Thiên đường sách”, tầng 3 của Thư viện, cùng với các bộ sách tiếng nước ngoài khác. Đây sẽ là góc đọc tiếng Việt đầu tiên trong hệ thống thư viện công cộng Helsinki, mở cửa miễn phí cho công chúng và cộng đồng người Việt Nam tại Phần Lan.

Bà Ngô Phương Ly nhấn mạnh việc Thư viện Oodi dành không gian trang trọng để tiếp nhận "Tủ sách tiếng Việt" là minh chứng sinh động cho sự cởi mở, tôn trọng và trân quý đa dạng văn hóa của đất nước Phần Lan; mong muốn từ tủ sách đầu tiên này, trong tương lai sẽ có thêm nhiều tủ sách và chương trình giao lưu, trao đổi văn hóa được tổ chức không chỉ tại Phần Lan mà còn ở nhiều quốc gia khác trên thế giới, nơi có người Việt sinh sống. Đó sẽ là những "cây cầu tri thức" bền vững, nuôi dưỡng sự hiểu biết, tôn trọng và tình hữu nghị giữa các dân tộc.

Phu nhân Tổng thống Phần Lan Suzanne Innes-Stubb đã cảm ơn món quà của Phu nhân Ngô Phương Ly, nhấn mạnh Tủ sách Việt Nam có ý nghĩa rất đặc biệt, góp phần làm cầu nối tăng cường sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa Nhân dân hai nước.

Giám đốc Thư viện Anna-Maria Soininvaara bày tỏ cảm ơn sâu sắc về món quà ý nghĩa của Phu nhân Ngô Phương Ly, coi đây là minh chứng cho tình hữu nghị và giao lưu nhân dân giữa hai nước, đồng thời khẳng định Thư viện Oodi sẽ trân trọng giới thiệu và duy trì “Tủ sách tiếng Việt” như một phần của không gian đa ngôn ngữ tại thư viện.

Tin liên quan

Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến Vietjet ký thỏa thuận hợp tác với học viện hàng không Airways Aviation

Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến Vietjet ký thỏa thuận hợp tác với học viện hàng không Airways Aviation

(NLĐO) - Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến Vietjet ký thỏa thuận hợp tác đào tạo nhân lực hàng không với học viện hàng không Airways Aviation của Phần Lan.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ doanh nghiệp Phần Lan tiêu biểu

(NLĐO)- Tổng Bí thư nhấn mạnh quan hệ hai nước nâng cấp lên Đối tác Chiến lược là cơ hội lớn để thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư lên tầm cao mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb

(NLĐO)- Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Alexander Stubb đã trao đổi về những định hướng chiến lược lớn nhằm đưa quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ.

