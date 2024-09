Phú Quốc: Lấy đất nhà nước bán cho nhiều người, chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng

Cơ quan điều tra tống đạt quyết khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tửa

Ngày 4-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Tửa (44 tuổi; ngụ phường Vĩnh Quang, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang; tạm trú phường An Thới, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Nguyễn Văn Tửa ký nhận quyết định khởi tố, bắt tạm giam

Bị can Nguyễn Văn Tửa

Theo kết quả điều tra, từ tháng 5-2022 đến 18-3-2023, Tửa đã lập vi bằng bán gần 20.000 m2 đất tại ấp Đá Chồng, xã Bãi Thơm, TP Phú Quốc do UBND xã Bãi Thơm quản lý cho ông Phạm Minh Tuấn (ngụ TP HCM) và một số hộ dân khác để chiếm đoạt số tiền trên 23 tỉ đồng.

Khi bán đất cho ông Tuấn, Tửa cam kết đất không bị tranh chấp, không bị kê biên, thu hồi...

Tuy nhiên, sau khi nhận chuyển nhượng, ông Tuấn đến nhận đất, xây cất nhà thì bị người khác vào ngăn cản.

Biết phần đất này hiện do nhà nước quản lý, không thuộc quyền sở hữu của ông Tửa hay cá nhân nào khác, ông Tuấn đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Tửa.