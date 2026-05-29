Phục dựng phim bằng AI gây tranh cãi

Fable Studio - được mệnh danh là "Netflix của AI (trí tuệ nhân tạo)" - đã bắt đầu công việc phục dựng 43 phút bị mất của phim kinh điển "The Magnificent Ambersons" ra mắt năm 1942 do cố đạo diễn Orson Welles thực hiện, bằng ứng dụng AI.

Fable Studio đã xử lý cảnh quay bị cắt ngắn tại nhà ga xe lửa với sự xuất hiện của 2 nhân vật Jack Amberson và George Minafer, do 2 diễn viên Ray Collins và Tim Holt thể hiện. Cuộc trò chuyện chia tay giữa 2 nhân vật này trong bản phim dài 88 phút của hãng RKO đã bị cắt ngắn hơn đáng kể so với bản mà cố đạo diễn Orson Welles đã quay.

Cảnh trong phim “The Magnificent Ambersons” .Nguồn ảnh: ROXYCINEMANEWYORK

Thời điểm tác phẩm kinh điển này hoàn thành, hãng phim RKO đã tự ý cắt và quay lại một số đoạn, tạo ra cái kết mới trái với mong muốn của đạo diễn. Nguyên nhân việc này là để làm nhẹ bớt tông màu u tối của phim. Phần phim trong bản dựng gốc sau đó bị hủy nên phiên bản khán giả thưởng thức dù là kinh điển nhưng vẫn không phải tác phẩm trọn vẹn theo ý đồ ban đầu của người sáng tạo.

Trước "The Magnificent Ambersons", phim kinh điển "The Wizard of Oz" ra mắt năm 1939 cũng từng được phục dựng bằng AI để phù hợp chiếu trên màn hình khổng lồ, thêm chi tiết mới vào nền và làm nét cảnh quay. Phiên bản mới này được chiếu năm 2025 và đã bán được 2,2 triệu vé, thu về 290 triệu USD.

Dẫu vậy, việc phục dựng phim kinh điển bằng AI vẫn luôn gây tranh luận trái chiều trong công chúng. Một số người không thích việc phục dựng những tác phẩm kinh điển bằng AI, cho rằng đó là hành vi thiếu tôn trọng, xúc phạm tác phẩm gốc. Theo họ, muốn làm lại tác phẩm kinh điển thì nên tìm đến các đạo diễn, diễn viên chứ không phải công nghệ để chỉnh sửa, làm mới trên nền cũ.

Một số ý kiến khác lại ủng hộ, biện luận rằng AI là xu hướng của thế giới. Việc sử dụng công nghệ này để làm sống lại tác phẩm kinh điển, giúp tác phẩm gần hơn với công chúng hiện nay cũng là điều tích cực.

Khó có câu trả lời thuyết phục về việc ứng dụng AI cho mọi bộ phim. Bởi lẽ, AI đang và sẽ trở thành xu hướng của điện ảnh. Chính những người làm nghề cũng vừa tận dụng AI vừa mang tâm lý lo lắng và dè chừng AI!