HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Phục dựng phim bằng AI gây tranh cãi

Minh Khuê

Một số người không thích việc phục dựng những tác phẩm kinh điển bằng AI, cho rằng đó là hành vi thiếu tôn trọng, xúc phạm tác phẩm gốc

Fable Studio - được mệnh danh là "Netflix của AI (trí tuệ nhân tạo)" - đã bắt đầu công việc phục dựng 43 phút bị mất của phim kinh điển "The Magnificent Ambersons" ra mắt năm 1942 do cố đạo diễn Orson Welles thực hiện, bằng ứng dụng AI.

Fable Studio đã xử lý cảnh quay bị cắt ngắn tại nhà ga xe lửa với sự xuất hiện của 2 nhân vật Jack Amberson và George Minafer, do 2 diễn viên Ray Collins và Tim Holt thể hiện. Cuộc trò chuyện chia tay giữa 2 nhân vật này trong bản phim dài 88 phút của hãng RKO đã bị cắt ngắn hơn đáng kể so với bản mà cố đạo diễn Orson Welles đã quay.

Phục dựng phim bằng AI gây tranh cãi - Ảnh 1.

Cảnh trong phim “The Magnificent Ambersons” .Nguồn ảnh: ROXYCINEMANEWYORK

Thời điểm tác phẩm kinh điển này hoàn thành, hãng phim RKO đã tự ý cắt và quay lại một số đoạn, tạo ra cái kết mới trái với mong muốn của đạo diễn. Nguyên nhân việc này là để làm nhẹ bớt tông màu u tối của phim. Phần phim trong bản dựng gốc sau đó bị hủy nên phiên bản khán giả thưởng thức dù là kinh điển nhưng vẫn không phải tác phẩm trọn vẹn theo ý đồ ban đầu của người sáng tạo.

TIN LIÊN QUAN

Trước "The Magnificent Ambersons", phim kinh điển "The Wizard of Oz" ra mắt năm 1939 cũng từng được phục dựng bằng AI để phù hợp chiếu trên màn hình khổng lồ, thêm chi tiết mới vào nền và làm nét cảnh quay. Phiên bản mới này được chiếu năm 2025 và đã bán được 2,2 triệu vé, thu về 290 triệu USD.

Dẫu vậy, việc phục dựng phim kinh điển bằng AI vẫn luôn gây tranh luận trái chiều trong công chúng. Một số người không thích việc phục dựng những tác phẩm kinh điển bằng AI, cho rằng đó là hành vi thiếu tôn trọng, xúc phạm tác phẩm gốc. Theo họ, muốn làm lại tác phẩm kinh điển thì nên tìm đến các đạo diễn, diễn viên chứ không phải công nghệ để chỉnh sửa, làm mới trên nền cũ.

Một số ý kiến khác lại ủng hộ, biện luận rằng AI là xu hướng của thế giới. Việc sử dụng công nghệ này để làm sống lại tác phẩm kinh điển, giúp tác phẩm gần hơn với công chúng hiện nay cũng là điều tích cực.

Khó có câu trả lời thuyết phục về việc ứng dụng AI cho mọi bộ phim. Bởi lẽ, AI đang và sẽ trở thành xu hướng của điện ảnh. Chính những người làm nghề cũng vừa tận dụng AI vừa mang tâm lý lo lắng và dè chừng AI!

Tin liên quan

AI định hình lại ngành công nghiệp giải trí

Netflix xác nhận đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quá trình sản xuất loạt phim khoa học viễn tưởng "El Eternauta"

Diễn viên AI gây tranh cãi

Phim "Chốt đơn" của bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân - Nam Cito là tác phẩm điện ảnh Việt Nam tiên phong trong việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tạo hình nhân vật

Đạo diễn trẻ Phạm Vĩnh Khương háo hức với dự án phim 100% làm bằng AI

(NLĐO) - Sau một loạt dự án âm nhạc và phim ngắn gây chú ý tại Việt Nam khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), Phạm Vĩnh Khương bắt đầu bước vào dự án mới

AI Phục dựng phim trí tuệ nhân tạo quyền sở hữu trí tuệ sử dụng công nghệ điện ảnh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo