Phúc Huỳnh: Top 14 thế giới và kỷ lục mới tại pickleball PPA Tour Asia

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Phúc Huỳnh: Top 14 thế giới và kỷ lục mới tại pickleball PPA Tour Asia

Đông Linh - Ảnh: Đăng Phan

(NLĐO) - Phúc Huỳnh giờ đây đang là một hiện tượng của pickleball châu Á, biểu tượng của khát vọng, sự bền bỉ và tinh thần Việt Nam vươn tầm thế giới.

Với vị trí trong Top 14 - pickleball đơn nam thế giới theo bảng xếp hạng chính thức của PPA, Phúc Huỳnh đã khẳng định chỗ đứng vững chắc của mình giữa những tay vợt hàng đầu của bộ môn thể thao đang làm mưa làm gió ở khắp mọi nơi.

Ba lần vào chung kết

Kể từ khi pickleball bùng nổ tại châu Á, PPA Tour đã trở thành sân chơi đỉnh cao quy tụ những tay vợt xuất sắc nhất. Thế nhưng, thật hiếm có ai thể hiện được sự ổn định và bản lĩnh như Phúc Huỳnh.

Bốn lần tham dự các chặng PPA Tour Asia, Phúc đã ba lần lọt vào đến trận chung kết đơn nam - một kỷ lục trong lịch sử giải đấu. Hai lần vô địch và một lần giành vị trí á quân, Phúc Huỳnh cho thấy anh không chỉ là niềm tự hào của Việt Nam mà còn là tên tuổi đáng chú ý của pickleball thế giới.

Phúc Huỳnh: Top 14 thế giới và kỷ lục mới tại PPA Tour Asia - Ảnh 1.

Phúc Huỳnh ba lần dự chung kết các chặng PPA Tour Asia

Những chiến thắng của anh không đến từ may mắn. Đó là kết quả của hàng nghìn giờ tập luyện, của tinh thần thép trong từng pha bóng và của một chiến lược thi đấu chuẩn mực - kết hợp nhuần nhuyễn giữa tốc độ, sự kiểm soát và cảm giác bóng tinh tế.

Ở mỗi giải đấu, người hâm mộ đều chứng kiến một Phúc Huỳnh thi đấu bản lĩnh hơn, trưởng thành hơn, và luôn biết cách bứt phá đúng thời điểm.

Chức vô địch lịch sử trước 7.000 khán giả

MB Vietnam Cup 2025 - PPA Tour Asia không chỉ là một cuộc thi đấu thể thao, mà là một lễ hội đích thực của bộ môn pickleball. Với hơn 7.000 khán giả có mặt trực tiếp tại sân, đây được xem là giải đấu có lượng người xem kỷ lục thế giới của bộ môn này.

TIN LIÊN QUAN

Trong bầu không khí cuồng nhiệt đó, Phúc Huỳnh đã trình diễn nghệ thuật pickleball đỉnh cao - sự pha trộn hoàn hảo giữa kỹ thuật, tâm lý thi đấu vững vàng và tinh thần cống hiến mãnh liệt.

Trận chung kết đơn nam khép lại với chiến thắng đầy cảm xúc, không chỉ giúp anh giành danh hiệu vô địch thứ hai trong sự nghiệp tại PPA Tour Asia, mà còn ghi dấu ấn như một cột mốc lịch sử của pickleball Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Phúc Huỳnh: Top 14 thế giới và kỷ lục mới tại PPA Tour Asia - Ảnh 3.

Phúc Huỳnh và chức vô địch MB Vietnam Cup 2025 - PPA Tour Asia

"Khoảnh khắc khán đài nổ tung sau pha bóng cuối cùng, tôi cảm nhận được tình yêu pickleball đang lan tỏa mạnh mẽ hơn bao giờ hết" - Phúc Huỳnh chia sẻ sau trận đấu.

Mở đường cho pickleball Việt Nam

Hành trình của Phúc Huỳnh không chỉ dừng lại ở những chiếc cúp vô địch. Anh đang dần trở thành gương mặt đại diện cho thế hệ vận động viên Việt Nam trẻ dám ước mơ, dám chinh phục đấu trường lớn.

Không chỉ thi đấu ấn tượng, Phúc Huỳnh hiện còn là đại sứ thương hiệu, đại diện cho dòng vợt Zocker Aspire - một sản phẩm đến từ thương hiệu thể thao thuần Việt Zocker.

Những thành tích của anh trên đấu trường quốc tế không chỉ khẳng định vị thế của pickleball Việt Nam, mà còn là minh chứng sống động cho chất lượng sản phẩm thương hiệu Việt hoàn toàn có thể đồng hành cùng các vận động viên chuyên nghiệp trong hành trình chinh phục thế giới.

Phúc Huỳnh: Top 14 thế giới và kỷ lục mới tại PPA Tour Asia - Ảnh 4.

Phúc Huỳnh là đại sứ thương hiệu vợt Zocker

Hình ảnh Phúc Huỳnh thi đấu đầy tự tin với cây vợt mang logo hãng này đã trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng pickleball trong nước - nơi ngày càng nhiều người chơi tin tưởng và lựa chọn sản phẩm Việt để theo đuổi đam mê của mình.

Từ những ngày đầu còn ít người biết đến pickleball, đến khi bộ môn này phát triển mạnh mẽ trong nước, Phúc Huỳnh luôn giữ vai trò tiên phong - góp phần định hình phong cách thi đấu, truyền cảm hứng và thúc đẩy phong trào tập luyện.

Phúc Huỳnh: Top 14 thế giới và kỷ lục mới tại PPA Tour Asia - Ảnh 5.

Bảng xếp hạng đơn nam Carvana PPA Tour ghi nhận Top 14 của Phúc Huỳnh

Vị trí Top 14 - pickleball đơn nam thế giới và danh hiệu vô địch kỷ lục PPA Tour Asia không chỉ là phần thưởng xứng đáng, mà còn là áp lực tích cực để Phúc Huỳnh tiếp tục hoàn thiện bản thân. Trong tương lai, anh hướng đến việc tham gia nhiều giải quốc tế hơn, đồng thời cùng các đối tác trong nước phát triển cộng đồng pickleball Việt Nam ngày càng chuyên nghiệp.

Với những gì đã làm được, Phúc Huỳnh xứng đáng là biểu tượng của pickleball Việt Nam, người mang khát vọng và niềm tự hào dân tộc ra thế giới - không chỉ bằng tài năng, mà bằng chính tinh thần thể thao trung thực, bền bỉ và khiêm nhường.

Tin liên quan

Phúc Huỳnh thắng dễ Vinh Hiển, có chức vô địch thứ 2 ở pickleball Tour Asia

Phúc Huỳnh thắng dễ Vinh Hiển, có chức vô địch thứ 2 ở pickleball Tour Asia

(NLĐO) - Tay vợt Việt kiều Phúc Huỳnh giành chiến thắng dễ 2-0 trước Vinh Hiển, khép lại trận chung kết Vietnam Cup 2025 chưa đầy 21 phút.

Vinh Hiển loại Lý Hoàng Nam, chung kết Pickleball Vietnam Cup thành "chuyện riêng" chủ nhà

(NLĐO) - Trận bán kết của Lý Hoàng Nam và Vinh Hiển diễn ra căng thẳng, với những tranh cãi cùng trọng tài đã làm tăng thêm phần kịch tính cho trận đấu.

Tay vợt Pickleball huyền thoại Ben Johns chuẩn bị đến Việt Nam đấu giải

(NLĐO) - Ben Johns, Tyson McGuffin, Lý Hoàng Nam, Trịnh Linh Giang… sẽ cùng tranh tài ở Pickleball PPA Tour Asia - Vietnam Cup 2025 tại Đà Nẵng.

pickleball Phúc Huỳnh PPA Tour ASIA Carvana PPA Tour Top 14 thế giới MB Vietnam Cup 2025 - PPA Tour Asia
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo