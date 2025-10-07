Phúc Huỳnh: Top 14 thế giới và kỷ lục mới tại pickleball PPA Tour Asia

Với vị trí trong Top 14 - pickleball đơn nam thế giới theo bảng xếp hạng chính thức của PPA, Phúc Huỳnh đã khẳng định chỗ đứng vững chắc của mình giữa những tay vợt hàng đầu của bộ môn thể thao đang làm mưa làm gió ở khắp mọi nơi.

Ba lần vào chung kết

Kể từ khi pickleball bùng nổ tại châu Á, PPA Tour đã trở thành sân chơi đỉnh cao quy tụ những tay vợt xuất sắc nhất. Thế nhưng, thật hiếm có ai thể hiện được sự ổn định và bản lĩnh như Phúc Huỳnh.

Bốn lần tham dự các chặng PPA Tour Asia, Phúc đã ba lần lọt vào đến trận chung kết đơn nam - một kỷ lục trong lịch sử giải đấu. Hai lần vô địch và một lần giành vị trí á quân, Phúc Huỳnh cho thấy anh không chỉ là niềm tự hào của Việt Nam mà còn là tên tuổi đáng chú ý của pickleball thế giới.

Phúc Huỳnh ba lần dự chung kết các chặng PPA Tour Asia

Những chiến thắng của anh không đến từ may mắn. Đó là kết quả của hàng nghìn giờ tập luyện, của tinh thần thép trong từng pha bóng và của một chiến lược thi đấu chuẩn mực - kết hợp nhuần nhuyễn giữa tốc độ, sự kiểm soát và cảm giác bóng tinh tế.

Ở mỗi giải đấu, người hâm mộ đều chứng kiến một Phúc Huỳnh thi đấu bản lĩnh hơn, trưởng thành hơn, và luôn biết cách bứt phá đúng thời điểm.

Chức vô địch lịch sử trước 7.000 khán giả

MB Vietnam Cup 2025 - PPA Tour Asia không chỉ là một cuộc thi đấu thể thao, mà là một lễ hội đích thực của bộ môn pickleball. Với hơn 7.000 khán giả có mặt trực tiếp tại sân, đây được xem là giải đấu có lượng người xem kỷ lục thế giới của bộ môn này.

Trong bầu không khí cuồng nhiệt đó, Phúc Huỳnh đã trình diễn nghệ thuật pickleball đỉnh cao - sự pha trộn hoàn hảo giữa kỹ thuật, tâm lý thi đấu vững vàng và tinh thần cống hiến mãnh liệt.

Trận chung kết đơn nam khép lại với chiến thắng đầy cảm xúc, không chỉ giúp anh giành danh hiệu vô địch thứ hai trong sự nghiệp tại PPA Tour Asia, mà còn ghi dấu ấn như một cột mốc lịch sử của pickleball Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Phúc Huỳnh và chức vô địch MB Vietnam Cup 2025 - PPA Tour Asia

"Khoảnh khắc khán đài nổ tung sau pha bóng cuối cùng, tôi cảm nhận được tình yêu pickleball đang lan tỏa mạnh mẽ hơn bao giờ hết" - Phúc Huỳnh chia sẻ sau trận đấu.

Mở đường cho pickleball Việt Nam

Hành trình của Phúc Huỳnh không chỉ dừng lại ở những chiếc cúp vô địch. Anh đang dần trở thành gương mặt đại diện cho thế hệ vận động viên Việt Nam trẻ dám ước mơ, dám chinh phục đấu trường lớn.

Không chỉ thi đấu ấn tượng, Phúc Huỳnh hiện còn là đại sứ thương hiệu, đại diện cho dòng vợt Zocker Aspire - một sản phẩm đến từ thương hiệu thể thao thuần Việt Zocker.

Những thành tích của anh trên đấu trường quốc tế không chỉ khẳng định vị thế của pickleball Việt Nam, mà còn là minh chứng sống động cho chất lượng sản phẩm thương hiệu Việt hoàn toàn có thể đồng hành cùng các vận động viên chuyên nghiệp trong hành trình chinh phục thế giới.

Phúc Huỳnh là đại sứ thương hiệu vợt Zocker

Hình ảnh Phúc Huỳnh thi đấu đầy tự tin với cây vợt mang logo hãng này đã trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng pickleball trong nước - nơi ngày càng nhiều người chơi tin tưởng và lựa chọn sản phẩm Việt để theo đuổi đam mê của mình.

Từ những ngày đầu còn ít người biết đến pickleball, đến khi bộ môn này phát triển mạnh mẽ trong nước, Phúc Huỳnh luôn giữ vai trò tiên phong - góp phần định hình phong cách thi đấu, truyền cảm hứng và thúc đẩy phong trào tập luyện.

Bảng xếp hạng đơn nam Carvana PPA Tour ghi nhận Top 14 của Phúc Huỳnh

Vị trí Top 14 - pickleball đơn nam thế giới và danh hiệu vô địch kỷ lục PPA Tour Asia không chỉ là phần thưởng xứng đáng, mà còn là áp lực tích cực để Phúc Huỳnh tiếp tục hoàn thiện bản thân. Trong tương lai, anh hướng đến việc tham gia nhiều giải quốc tế hơn, đồng thời cùng các đối tác trong nước phát triển cộng đồng pickleball Việt Nam ngày càng chuyên nghiệp.

Với những gì đã làm được, Phúc Huỳnh xứng đáng là biểu tượng của pickleball Việt Nam, người mang khát vọng và niềm tự hào dân tộc ra thế giới - không chỉ bằng tài năng, mà bằng chính tinh thần thể thao trung thực, bền bỉ và khiêm nhường.