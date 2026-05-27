Phúc lợi của CNVC-LĐ luôn được bảo đảm

Tháng Công nhân (CN) năm 2026 đã diễn ra sôi nổi tại các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist). Qua đó, mang lại nhiều giá trị về vật chất lẫn tinh thần cho đoàn viên, người lao động (NLĐ).

Lấy người lao động làm trung tâm

Chia sẻ về những kết quả đạt được trong Tháng CN, ông Lê Trường An, Chủ tịch Công đoàn Saigontourist, cho biết với quan điểm lấy NLĐ làm trung tâm, các hoạt động do Công đoàn tổng công ty phát động đều hướng đến mục tiêu giúp NLĐ có cuộc sống tốt hơn, đồng thời có thêm cơ hội học tập và phát triển bản thân.

Nổi bật trong chuỗi hoạt động chăm lo NLĐ là việc thực hiện thành công chương trình "Saigontourist vì cộng đồng", phối hợp với chương trình "Cùng CN vượt khó". Qua đó, đã hỗ trợ 11 trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do mắc bệnh hiểm nghèo với tổng số tiền 241 triệu đồng.

Các chương trình "Cảm ơn NLĐ", "Bữa cơm Công đoàn", hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho NLĐ khó khăn không chỉ được triển khai ở cấp Công đoàn tổng công ty mà còn lan tỏa rộng khắp tại các Công đoàn cơ sở. Ngoài ra, Giải Bóng đá truyền thống CNVC-LĐ "Tháng CN" cũng được tổ chức, thu hút hơn 500 cầu thủ và cổ động viên tham gia, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tăng cường sự gắn kết giữa NLĐ với đơn vị.

Công đoàn Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn thăm, trao hỗ trợ người lao động đặc biệt khó khăn

Không dừng lại ở công tác chăm lo, Công đoàn Saigontourist còn thúc đẩy đối thoại và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc. Từ đầu năm đến nay, có 19 doanh nghiệp (DN) xây dựng quy chế dân chủ cơ sở, tổ chức đối thoại định kỳ và Hội nghị NLĐ năm 2026. Từ đó, nhiều nguyện vọng, hiến kế và đề xuất của NLĐ đã được lắng nghe, góp phần giải quyết kịp thời các vướng mắc, xây dựng quan hệ lao động ổn định, hài hòa và tiến bộ trong DN.

Phát huy sáng kiến, sáng tạo

Một trong những nội dung quan trọng của Tháng CN là phát huy sức sáng tạo, nâng cao năng suất lao động. Bà Trương Tố Hoa, Phó Chủ tịch Công đoàn tổng công ty, cho biết bên cạnh các hoạt động "Ôn lý thuyết, luyện tay nghề", bồi dưỡng lý luận chính trị, nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ và tập huấn an toàn - vệ sinh lao động tại 29 Công đoàn cơ sở, Công đoàn tổng công ty còn đẩy mạnh phong trào thi đua "Lao động giỏi - Lao động sáng tạo".

Trong đó, trọng tâm là thực hành tiết kiệm, phát huy sáng kiến làm lợi cho DN và triển khai hiệu quả giải pháp chiến lược "Tối đa doanh thu - Tối ưu lợi nhuận". Thông qua phong trào này, thời gian qua đã có nhiều công trình sáng kiến, giải pháp và sản phẩm mới giúp các đơn vị, DN tiết kiệm chi phí, tối ưu lợi nhuận. Công đoàn tổng công ty sẽ tuyên dương 50 gương điển hình.

Tiêu biểu là bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Tổ trưởng salad, Bộ phận Bếp, Khách sạn Đệ Nhất - với sáng kiến nghiên cứu, sáng tạo hoa trang trí món ăn từ bánh tráng, một nguyên liệu quen thuộc nhưng được khai thác theo hướng mới, có tính thẩm mỹ cao. Sản phẩm không chỉ tạo điểm nhấn khác biệt cho món ăn mà còn dễ bảo quản, tái sử dụng nhiều lần, giúp tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu và rút ngắn thời gian chuẩn bị.

Hay đề tài nghiên cứu, cải tạo bánh xe lớn đã mòn, không còn sử dụng thành bánh xe loại nhỏ để thay thế cho vị trí các bánh nhỏ của trò chơi Rồng lượn do anh Huỳnh Hữu Trung - nhân viên Bộ phận Kỹ thuật Công viên Văn hóa Đầm Sen - thực hiện. Sáng kiến này giúp DN tiết kiệm hơn 100 triệu đồng/năm.