Truyền cảm hứng từ những sáng kiến hữu ích

Tại Công ty CP Maruichi Sun Steel (phường Dĩ An, TP HCM), anh Lê Thành Hưng, Phó Giám đốc điều hành, được xem là hạt nhân của các phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong công nhân - lao động. Nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật của anh khi áp dụng vào thực tiễn đã làm lợi cho công ty hàng tỉ đồng mỗi năm.

Trưởng thành từ người thợ

Tháng 10-1997, sau khi tốt nghiệp trung cấp ngành cơ khí chế tạo máy Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng, anh Hưng đầu quân cho Công ty CP Maruichi Sun Steel. Thời điểm đó, doanh nghiệp (DN) này mới hình thành và đang xây dựng nhà xưởng. Anh được phân về phòng công cụ - thực hiện việc hỗ trợ quá trình xây dựng.

Dù công việc buổi đầu ở công trường khá vất vả nhưng anh Hưng vẫn tìm thấy niềm vui khi được học hỏi nhiều điều mới mẻ tại một DN mới, từ nhiều đồng nghiệp giàu kinh nghiệm. Với tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, không ngại khó ngại khổ, anh bắt đầu cho ra đời những sáng kiến hữu ích.

Năm 2002, khi nhà máy bắt đầu vận hành, anh Hưng được công ty tin tưởng phân công làm phó xưởng trưởng, sau đó là xưởng trưởng tôn mạ màu. Đến năm 2022, anh được đề bạt làm Phó Giám đốc điều hành công ty.

Dấu ấn đáng nhớ nhất trong thời gian làm việc tại Maruichi Sun Steel của anh Hưng là năm 2013, khi được ban giám đốc yêu cầu tiếp nhận xưởng tôn mạ màu số 2 với công nghệ hoàn toàn mới. Chưa đầy 2 tuần sau, anh đã khiến ban giám đốc công ty ngạc nhiên khi dây chuyền sản xuất mới được nhân viên vận hành suôn sẻ, máy móc hoạt động mượt mà ở tốc độ tối đa và cho ra sản phẩm đầu tiên đạt tiêu chuẩn.

Để đạt được kết quả đó, anh Hưng đã dành nhiều ngày tìm hiểu kỹ cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy, quan sát thiết bị hoạt động và điều chỉnh nhiều lần nhằm có được thông số kỹ thuật hợp lý. Từ đó, máy móc hoạt động hiệu quả, an toàn và tiết kiệm nhiên liệu.

Không chỉ tâm huyết trong công việc, sẵn sàng hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm cùng nhân viên, anh Hưng còn tạo dấu ấn với tập thể người lao động (NLĐ) tại Maruichi Sun Steel bởi các sáng kiến hữu ích về cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa quy trình sản xuất, đóng góp tích cực vào sự phát triển của DN. Trong đó, tiêu biểu là sáng kiến "Giảm lượng khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) cho lò sấy sơn dây chuyền tôn mạ màu".

Anh Hưng tiết lộ trong quá trình quản lý sản xuất, nhận thấy lượng LPG sử dụng cho lò sấy còn cao, ảnh hưởng giá thành sản phẩm, anh đã nghiên cứu và đề xuất DN điều chỉnh giá trị cài đặt áp lực với 2 lò sấy. Kết quả là lượng LPG sử dụng đã giảm được gần 25%, làm lợi cho công ty gần 3,6 tỉ đồng/năm.

"Những sáng kiến như thế giúp tôi tìm thấy niềm vui trong công việc. Tôi càng vui hơn khi sáng kiến của mình mang lại lợi ích thiết thực cho DN, giúp NLĐ làm việc an toàn, hiệu quả hơn" - anh Hưng bộc bạch.

Cán bộ Công đoàn năng nổ

Ở Công ty TNHH Vard Vũng Tàu (KCN Đông Xuyên, phường Rạch Dừa, TP HCM), anh Nguyễn Văn Lộc, phó trưởng bộ phận chế tạo vỏ tàu, là một trong những gương mặt tiêu biểu của phong trào "Lao động giỏi - lao động sáng tạo".

Tốt nghiệp ngành kỹ thuật tàu thủy Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng, năm 2013, anh Lộc khởi đầu công việc ở Công ty TNHH Vard Vũng Tàu với vị trí công nhân, trực tiếp thực hiện các công việc như: đóng, khoan, hàn, cắt… Dù vậy, anh không nề hà mà luôn nỗ lực học hỏi, trau dồi kiến thức và kỹ năng.

"Tôi luôn tâm niệm rằng phải thường xuyên tiếp cận cái mới, làm mới mình và nâng cao năng lực bản thân để theo kịp sự phát triển của cuộc sống, nhất là sự thay đổi không ngừng của công nghệ" - anh bày tỏ.

Anh Nguyễn Văn Lộc - “cây sáng kiến” của Công ty TNHH Vard Vũng Tàu

Với tinh thần nỗ lực và cố gắng không mệt mỏi trong công việc, chỉ 1 năm sau, anh Lộc được bổ nhiệm làm tổ trưởng kỹ thuật, sau đó là cán bộ điều phối và phó trưởng bộ phận chế tạo vỏ tàu. Quá trình rèn luyện đã giúp anh tích lũy vốn kinh nghiệm cần thiết về thực tế sản xuất, tạo tiền đề quan trọng cho hơn 25 sáng kiến hữu ích trong 12 năm làm việc tại Công ty TNHH Vard Vũng Tàu.

Trong số các sáng kiến ấy, đáng chú ý là việc hợp lý hóa quy trình sản xuất tàu tuần hành tự động, được anh Lộc đề xuất năm 2021. Đó là thời điểm dịch COVID- 19 diễn biến phức tạp nhưng đơn hàng vẫn nhiều, công ty phải bảo đảm tiến độ dự án sản xuất loạt 8 tàu tuần hành tự động.

Là người trực tiếp điều phối sản xuất, anh Lộc nhận ra sự bất cập giữa bản vẽ thiết kế và thực tế thi công tại xưởng; môi trường làm việc của NLĐ chật hẹp, nhiều khí hàn CO2 độc hại khiến năng suất và điều kiện lao động bị ảnh hưởng. Từ thực tế đó, anh đã đề xuất DN phân chia lại đơn vị chế tạo, đồng thời phác thảo chi tiết kế hoạch cải tiến quy trình sản xuất.

Sáng kiến của anh Lộc đã mang lại kết quả ngoài mong đợi. Mỗi con tàu tiết kiệm được thời gian sản xuất 500 - 1.000 giờ, giúp DN giảm chi phí hàng trăm triệu đồng. Điều quan trọng hơn là sáng kiến này bảo đảm an toàn và cải thiện đáng kể năng suất của NLĐ.

Ngoài công việc chuyên môn, anh Lộc còn được biết đến là Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở năng nổ, tâm huyết với đoàn viên - lao động. Bên cạnh việc cùng Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở thực hiện tốt công tác chăm lo, anh còn là "cầu nối" tích cực, chuyển tải tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên - lao động đến công ty, từ đó góp phần cải thiện chế độ chính sách, điều kiện làm việc cho NLĐ.

Anh Lộc cũng luôn chủ động tham gia tuyên truyền, vận động NLĐ thi đua sản xuất, thực hiện tốt an toàn - vệ sinh lao động và các tiêu chuẩn chất lượng của DN.

Sẵn sàng hỗ trợ lao động trẻ Theo ông Nguyễn Ngọc Học, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Vard Vũng Tàu, ngoài tác phong làm việc chuyên nghiệp, tinh thần trách nhiệm rất cao, anh Nguyễn Văn Lộc còn là người hết sức tỉ mỉ, chuẩn xác trong việc chế tạo vỏ tàu - lĩnh vực đòi hỏi kỹ thuật và an toàn nghiêm ngặt. Anh còn có nhiều đề xuất cải tiến kỹ thuật hữu ích, giúp DN giảm chi phí, thời gian sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm; góp phần tạo môi trường làm việc an toàn, chuyên nghiệp hơn cho NLĐ. "Với phong cách làm việc cầu thị, ham học hỏi, giàu sáng kiến và sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm cùng lao động trẻ, anh Lộc được đồng nghiệp xem như người truyền cảm hứng tại công ty" - ông Học đánh giá.



