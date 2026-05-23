TPHCM: Nhiều hoạt động chăm lo sức khỏe, phúc lợi cho đoàn viên, CNVC-LĐ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

TPHCM: Nhiều hoạt động chăm lo sức khỏe, phúc lợi cho đoàn viên, CNVC-LĐ

Huỳnh Như

(NLĐO) - Hưởng ứng Tháng Công nhân, nhiều Công đoàn cơ sở tại TPHCM đã tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa chăm lo cho đoàn viên, CNVC-LĐ

Ngày 23-5, tại Công ty CP Seedcom Fashion Group, Công đoàn xã Hưng Long, TPHCM phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tổ chức chương trình truyền thông, tư vấn sức khỏe sinh sản cho nữ đoàn viên, hội viên phụ nữ và CNVC-LĐ trên địa bàn. Chương trình có sự đồng hành chuyên môn của Phòng khám Sức khỏe sinh sản - Kế hoạch hóa gia đình thuộc Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thành phố.

TPHCM: Nhiều hoạt động chăm lo sức khỏe, phúc lợi cho đoàn viên, CNVC-LĐ - Ảnh 1.
TPHCM: Nhiều hoạt động chăm lo sức khỏe, phúc lợi cho đoàn viên, CNVC-LĐ - Ảnh 2.

Cán bộ Phòng khám Sức khỏe sinh sản - Kế hoạch hóa gia đình thuộc Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình TPHCM tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản cho nữ đoàn viên, hội viên, CNVC-LĐ

Ngay từ sáng sớm, đông đảo nữ đoàn viên, hội viên và CNVC-LĐ đã có mặt tham gia chương trình trong không khí phấn khởi, hào hứng. Tại đây, các y, bác sĩ trực tiếp tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, hướng dẫn phòng ngừa các bệnh phụ khoa thường gặp, đồng thời nâng cao ý thức chủ động chăm sóc sức khỏe cho lao động nữ.

Bên cạnh hoạt động truyền thông, hơn 200 nữ đoàn viên, hội viên và CNVC-LĐ còn được khám phụ khoa, tầm soát tế bào ung thư cổ tử cung, xét nghiệm, điều trị một số bệnh phụ khoa thông thường và cấp phát thuốc miễn phí. Hoạt động không chỉ giúp người lao động phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe mà còn góp phần giảm bớt chi phí chăm sóc y tế trong bối cảnh đời sống còn nhiều khó khăn.

TPHCM: Nhiều hoạt động chăm lo sức khỏe, phúc lợi cho đoàn viên, CNVC-LĐ - Ảnh 3.
TPHCM: Nhiều hoạt động chăm lo sức khỏe, phúc lợi cho đoàn viên, CNVC-LĐ - Ảnh 4.

Đoàn viên, hội viên và CNVC-LĐ tham gia khám, tư vấn sức khỏe sinh sản miễn phí

Ông Nguyễn Hữu Diền – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hưng Long, Chủ tịch Công đoàn xã, cho biết đây là một trong những hoạt động trọng tâm trong chuỗi chương trình hưởng ứng Tháng Công nhân năm nay. Thông qua việc phối hợp cùng các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức hoạt động chăm lo sức khỏe và an sinh xã hội, Công đoàn xã mong muốn tiếp tục đồng hành, nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần cho đoàn viên - lao động.

Trước đó, Công đoàn xã Hưng Long cũng ký kết giao ước phối hợp với các doanh nghiệp trên địa bàn nhằm đẩy mạnh hoạt động hướng về đoàn viên, CNVC-LĐ, chăm lo phúc lợi và xây dựng môi trường làm việc an toàn, lành mạnh.

Trước đó một ngày, tại nhà máy sản xuất của Công ty CP Khử trùng Việt Nam ở xã Đức Lập, tỉnh Tây Ninh, Công đoàn phường Sài Gòn phối hợp Công đoàn cơ sở công ty tổ chức chương trình "Bữa cơm Công đoàn" và "Cảm ơn người lao động" dành cho đoàn viên, CNVC-LĐ trực tiếp sản xuất.

Dịp này, Công đoàn phường Sài Gòn đã trao 70 phần quà cho đoàn viên - lao động tiêu biểu trong lao động sản xuất tại công ty, mỗi phần trị giá 420.000 đồng, với tổng kinh phí chăm lo 29,4 triệu đồng.

TPHCM: Nhiều hoạt động chăm lo sức khỏe, phúc lợi cho đoàn viên, CNVC-LĐ - Ảnh 9.
TPHCM: Nhiều hoạt động chăm lo sức khỏe, phúc lợi cho đoàn viên, CNVC-LĐ - Ảnh 10.

“Bữa cơm Công đoàn” diễn ra trong không khí ấm cúng, thân tình với sự tham gia của đông đảo đoàn viên - lao động.

Ngoài ra, gần 100 đoàn viên - lao động còn cùng tham dự chương trình "Bữa cơm Công đoàn" trong không khí thân tình, gắn kết. Những suất ăn tuy giản dị nhưng được chuẩn bị chu đáo, đậm nghĩa tình đã trở thành dịp để đoàn viên - lao động quây quần, sẻ chia sau những giờ làm việc miệt mài trên dây chuyền sản xuất.

Tin liên quan

Ngày hội “An Đông vui khỏe – Kết nối yêu thương”

Ngày hội “An Đông vui khỏe – Kết nối yêu thương”

(NLĐO) - Hưởng ứng Tháng Công nhân, Công đoàn phường An Đông tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên - lao động.

Ấm tình Tháng Công nhân ở phường Tăng Nhơn Phú

(NLĐO) - Chuỗi hoạt động Tháng Công nhân lần thứ 18 của Công đoàn phường Tăng Nhơn Phú được thực hiện với tổng kinh phí chăm lo ước tính hơn 320 triệu đồng.

Đưa việc làm về Tân An Hội

(NLĐO) - Các doanh nghiệp sẽ đồng hành cùng nhà trường trong mô hình đào tạo kép, tiếp nhận học sinh đến thực tập và ưu tiên tuyển dụng sau khi ra trường.

đoàn viên - lao động Tháng Công nhân Công đoàn phường Sài Gòn Công đoàn xã Hưng Long đoàn viên, CNVC-LĐ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo