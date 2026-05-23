TPHCM: Nhiều hoạt động chăm lo sức khỏe, phúc lợi cho đoàn viên, CNVC-LĐ

Ngày 23-5, tại Công ty CP Seedcom Fashion Group, Công đoàn xã Hưng Long, TPHCM phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tổ chức chương trình truyền thông, tư vấn sức khỏe sinh sản cho nữ đoàn viên, hội viên phụ nữ và CNVC-LĐ trên địa bàn. Chương trình có sự đồng hành chuyên môn của Phòng khám Sức khỏe sinh sản - Kế hoạch hóa gia đình thuộc Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thành phố.

Cán bộ Phòng khám Sức khỏe sinh sản - Kế hoạch hóa gia đình thuộc Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình TPHCM tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản cho nữ đoàn viên, hội viên, CNVC-LĐ

Ngay từ sáng sớm, đông đảo nữ đoàn viên, hội viên và CNVC-LĐ đã có mặt tham gia chương trình trong không khí phấn khởi, hào hứng. Tại đây, các y, bác sĩ trực tiếp tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, hướng dẫn phòng ngừa các bệnh phụ khoa thường gặp, đồng thời nâng cao ý thức chủ động chăm sóc sức khỏe cho lao động nữ.

Bên cạnh hoạt động truyền thông, hơn 200 nữ đoàn viên, hội viên và CNVC-LĐ còn được khám phụ khoa, tầm soát tế bào ung thư cổ tử cung, xét nghiệm, điều trị một số bệnh phụ khoa thông thường và cấp phát thuốc miễn phí. Hoạt động không chỉ giúp người lao động phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe mà còn góp phần giảm bớt chi phí chăm sóc y tế trong bối cảnh đời sống còn nhiều khó khăn.

Đoàn viên, hội viên và CNVC-LĐ tham gia khám, tư vấn sức khỏe sinh sản miễn phí

Ông Nguyễn Hữu Diền – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hưng Long, Chủ tịch Công đoàn xã, cho biết đây là một trong những hoạt động trọng tâm trong chuỗi chương trình hưởng ứng Tháng Công nhân năm nay. Thông qua việc phối hợp cùng các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức hoạt động chăm lo sức khỏe và an sinh xã hội, Công đoàn xã mong muốn tiếp tục đồng hành, nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần cho đoàn viên - lao động.

Trước đó, Công đoàn xã Hưng Long cũng ký kết giao ước phối hợp với các doanh nghiệp trên địa bàn nhằm đẩy mạnh hoạt động hướng về đoàn viên, CNVC-LĐ, chăm lo phúc lợi và xây dựng môi trường làm việc an toàn, lành mạnh.

Trước đó một ngày, tại nhà máy sản xuất của Công ty CP Khử trùng Việt Nam ở xã Đức Lập, tỉnh Tây Ninh, Công đoàn phường Sài Gòn phối hợp Công đoàn cơ sở công ty tổ chức chương trình "Bữa cơm Công đoàn" và "Cảm ơn người lao động" dành cho đoàn viên, CNVC-LĐ trực tiếp sản xuất.

Dịp này, Công đoàn phường Sài Gòn đã trao 70 phần quà cho đoàn viên - lao động tiêu biểu trong lao động sản xuất tại công ty, mỗi phần trị giá 420.000 đồng, với tổng kinh phí chăm lo 29,4 triệu đồng.

“Bữa cơm Công đoàn” diễn ra trong không khí ấm cúng, thân tình với sự tham gia của đông đảo đoàn viên - lao động.

Ngoài ra, gần 100 đoàn viên - lao động còn cùng tham dự chương trình "Bữa cơm Công đoàn" trong không khí thân tình, gắn kết. Những suất ăn tuy giản dị nhưng được chuẩn bị chu đáo, đậm nghĩa tình đã trở thành dịp để đoàn viên - lao động quây quần, sẻ chia sau những giờ làm việc miệt mài trên dây chuyền sản xuất.