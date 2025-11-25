HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Tòa án lý giải vì sao không xem xét hành vi sản xuất kẹo Kera trong vụ án Thùy Tiên

Trần Thái

(NLĐO) - Theo toà án cấp sơ thẩm, sản phẩm tương tự kẹo Kera và dấu hiệu vi phạm về thuế cũng đang nằm trong diện xem xét xử lý ở vụ án riêng.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, ngày 19-11 vừa qua, TAND TP HCM đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục; cựu chủ tịch Công ty Chị Em Rọt) và Phạm Quang Linh cùng 2 năm tù về tội "Lừa dối khách hàng". 

Cùng tội danh trên, Lê Tuấn Linh (cựu giám đốc Công ty Chị Em Rọt), Lê Thành Công (cựu thành viên HĐQT Công ty Chị Em Rọt) bị tuyên phạt từ 3 năm đến 3 năm 3 tháng tù giam. 

Biết rõ chất lượng kẹo Kera vẫn quảng cáo gian dối

Tòa cho rằng trong suốt quá trình Công ty Asia Life (viết tắt là Công ty Asia) sản xuất thực phẩm bổ sung SuperGreens Gummies (thường gọi là kẹo Kera), các bị cáo Lê Tuấn Linh, Lê Thành Công, Nguyễn Thị Thái Hằng, Phạm Quang Linh, Nguyễn Thúc Thùy Tiên không kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm, dù biết hàm lượng chất xơ trong mỗi viên kẹo rất thấp, chỉ chiếm 0,935%, không có nhiều tác dụng bổ sung chất xơ cho người "kén ăn rau".

HĐXX xác định các bị cáo biết Công ty Asia không có vùng nguyên liệu đạt chuẩn VietGAP, không nắm được nguồn gốc thành phần nguyên liệu dùng để sản xuất và không có bất kỳ bằng chứng khoa học nào chứng minh "một viên kẹo bằng một đĩa rau". Tuy vậy, nhóm bị cáo vẫn ban hành bản tự công bố sản phẩm nêu thành phần "10 loại bột rau củ quả chiếm 28,13%".

Không chỉ vậy, các bị cáo đã bàn bạc, thống nhất dựng kịch bản, quay video tại "vùng nguyên liệu" do Công ty Asia thuê lại để quảng bá sản phẩm trên mạng xã hội, đưa ra các thông tin không đúng sự thật về nguồn gốc nguyên liệu, công nghệ sản xuất, hàm lượng chất xơ và công dụng sản phẩm nhằm tăng doanh thu.

Theo HĐXX, trong vụ án, các bị cáo Lê Tuấn Linh, Lê Thành Công, Nguyễn Thị Thái Hằng, Phạm Quang Linh và Nguyễn Thúc Thùy Tiên được xác định là nhóm sở hữu, điều hành sản phẩm Kera, lợi dụng uy tín và sức ảnh hưởng trên mạng xã hội để dàn dựng nội dung quảng cáo sai sự thật, khiến hơn 50.000 khách hàng tin tưởng mua hàng.

Đã tách vụ án sản xuất kẹo Kera

Cũng tại phiên tuyên án, HĐXX cho biết toàn bộ hành vi của các cá nhân, tổ  liên quan việc Công ty Asia sản xuất, mua bán hàng giả là thực phẩm bổ sung kẹo Kera và các bị cáo thực hiện hành vi bị xem xét trong vụ án này, Cơ quan CSĐT Bộ Công an tách vụ án hình sự số 3109 ngày 29-8-2025, tách phần hành vi sản xuất hàng giả đối với sản phẩm kẹo Kera.

Đối với các dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc sản xuất những sản phẩm tương tự kẹo Kera và dấu hiệu vi phạm về thuế, các nội dung này thuộc phạm vi vụ án được khởi tố theo quyết định số 18 ngày 3-4-2025 của Cơ quan CSĐT Bộ Công an và đang tiếp tục được điều tra. VKSND Tối cao không truy tố những hành vi trên, vì vậy theo Điều 298 Bộ luật Tố tụng hình sự, HĐXX không xem xét trong phạm vi xét xử của vụ án này.

Tòa án lý giải vì sao không xem xét hành vi sản xuất kẹo Kera trong vụ án Thùy Tiên - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên tại toà

Mặc khác, từ kết quả điều tra và xét hỏi tại tòa, Cơ quan CSĐT đã chỉ ra một số sơ hở, thiếu sót cần được chấn chỉnh. HĐXX cũng kiến nghị các cơ quan chức năng tăng cường biện pháp khắc phục bất cập trong hệ thống pháp luật và quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm, cũng như hoạt động quảng bá, bán hàng trên không gian mạng.

Theo hồ sơ vụ án, Công ty Asia thành lập và hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty CP, được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk (nay là Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk) cấp đăng ký lần đầu ngày 10-1-2022; trụ sở chính nằm trên đường Nguyễn Văn Linh, xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột (nay là phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk); ngành nghề kinh doanh chính: sản xuất, buôn bán thực phẩm, sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Công ty Asia có vốn điều lệ 9 tỉ đồng, trong đó Nguyễn Phong nắm giữ 50% cổ phần; Nguyễn Phạm Hồng Vy nắm giữ 40% và ông Trần Thanh Hậu nắm giữ 10% cổ phần. Nguyễn Phạm Hồng Vy là giám đốc, đại diện theo pháp luật; Nguyễn Phong là Chủ tịch HĐQT trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động của công ty.


