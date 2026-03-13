HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vùng miền Hà Nội

Không khí rộn ràng, khẩn trương trước ngày bầu cử

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp đang diễn ra khẩn trương trên khắp TP Hà Nội.

Theo Ủy ban bầu cử TP Hà Nội, đến ngày 12-3, toàn bộ 1.451 điểm bầu cử và khu vực bỏ phiếu ở thủ đô đã được công khai và số hoá trên ứng dụng Công dân Thủ đô số iHanoi để giúp người dân có thể tra cứu, xác định khu vực bỏ phiếu phù hợp với nơi cư trú của mình. Các địa điểm bầu cử và bỏ phiếu cũng được trang trí trang trọng, danh sách cử tri, danh sách ứng cử viên được niêm yết đầy đủ, hòm phiếu và khu vực bỏ phiếu được bố trí đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri tham gia bỏ phiếu.

Không khí chuẩn bị bầu cử Quốc hội 2026 tại Hà Nội rộn ràng và sôi động - Ảnh 1.

Để thuận lợi cho cử tri đi bầu cử, phường Hoàn Kiếm đã bố trí các điểm bầu cử tại một số di tích có không gian rộng rãi, trang trọng. Trong đó có Di tích Nhà số 48 phố Hàng Ngang, nơi Bác Hồ viết bản "Tuyên ngôn độc lập", khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà

Theo ghi nhận, tại nhiều khu dân cư, cử tri háo hức hướng tới "ngày hội non sông" với kỳ vọng lựa chọn được những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Cùng với đó, thẻ cử tri cũng được tổ bầu cử từng nơi phát đến từng người dân. Loa truyền thông và các thông tin tuyên truyền về ngày hội toàn dân bầu cử được liên tục phát đến người dân.

Chiều 12-3, đoàn công tác Công an TP Hà Nội do Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác bảo đảm an ninh trật tự phục vụ bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại một số phường. Đoàn kiểm tra các điểm bầu cử thuộc phường Phương Liệt, Khương Đình, Thanh Xuân, Dương Nội, Yên Nghĩa, Hà Đông và Kiến Hưng.

Tại các điểm kiểm tra, đoàn đánh giá việc chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ bầu cử, rà soát và cập nhật danh sách cử tri, phương án bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, cũng như bố trí lực lượng bảo vệ tại khu vực bỏ phiếu. Công tác bảo đảm trật tự đô thị và an toàn giao thông xung quanh các điểm bầu cử cũng được kiểm tra.

Không khí chuẩn bị bầu cử Quốc hội 2026 tại Hà Nội rộn ràng và sôi động - Ảnh 2.

Công tác chuẩn bị,  trang trí trong khu vực bỏ phiếu số 22 của phường Hoàn Kiếm (Di tích Nhà số 48 phố Hàng Ngang) đang gấp rút hoàn thiện cho ngày bầu cử.

Không khí chuẩn bị bầu cử Quốc hội 2026 tại Hà Nội rộn ràng và sôi động - Ảnh 3.

Không khí chuẩn bị bầu cử Quốc hội 2026 tại Hà Nội rộn ràng và sôi động - Ảnh 4.

Các địa điểm bầu cử được bố trí không gian rộng rãi, trang trọng

Không khí chuẩn bị bầu cử Quốc hội 2026 tại Hà Nội rộn ràng và sôi động - Ảnh 5.

Không khí chuẩn bị bầu cử Quốc hội 2026 tại Hà Nội rộn ràng và sôi động - Ảnh 6.

Không khí chuẩn bị bầu cử Quốc hội 2026 tại Hà Nội rộn ràng và sôi động - Ảnh 7.

Trong những ngày qua cán bộ địa bàn dân cư phường Tây Hồ đã "đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà", phát thẻ cử tri đến tay những người dân chưa đến điểm nhận thẻ.

Không khí chuẩn bị bầu cử Quốc hội 2026 tại Hà Nội rộn ràng và sôi động - Ảnh 8.

Cán bộ tổ dân phố giải đáp những thắc mắc cho cử tri

Không khí chuẩn bị bầu cử Quốc hội 2026 tại Hà Nội rộn ràng và sôi động - Ảnh 9.

Không khí chuẩn bị bầu cử Quốc hội 2026 tại Hà Nội rộn ràng và sôi động - Ảnh 10.

Cán bộ địa bàn dân đã đi từng nhà phát thẻ cử tri đến tận tay người dân.

Không khí chuẩn bị bầu cử Quốc hội 2026 tại Hà Nội rộn ràng và sôi động - Ảnh 11.

Tại xã Suối Hai, Ba Vì, không khí chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đang diễn ra khẩn trương

Không khí chuẩn bị bầu cử Quốc hội 2026 tại Hà Nội rộn ràng và sôi động - Ảnh 12.

Nhiều cử tri xã Suối Hai xem thông tin về ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp trên địa bàn.

Không khí chuẩn bị bầu cử Quốc hội 2026 tại Hà Nội rộn ràng và sôi động - Ảnh 13.

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, kiểm tra công tác bảo đảm an ninh trật tự phục vụ bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tin liên quan

Phường Phú Thuận diễn tập công tác bầu cử

Phường Phú Thuận diễn tập công tác bầu cử

(NLĐO)- Diễn tập nhằm giúp các tổ bầu cử nắm vững quy trình, đồng thời kiểm tra công tác chuẩn bị tại địa phương.

TPHCM có thông báo quan trọng liên quan đến công tác bầu cử

(NLĐO) - UBND TPHCM vừa có thông báo về việc treo cờ Tổ quốc nhằm chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031

Một đơn vị tại đặc khu Phú Quốc tổ chức bầu cử sớm

(NLĐO) - Việc tổ chức bầu cử sớm nhằm bảo đảm mọi quân nhân trong một đơn vị ở đặc khu Phú Quốc được thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân

Hà Nội bầu cử cử tri đại biểu quốc hội
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo