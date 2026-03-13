Không khí rộn ràng, khẩn trương trước ngày bầu cử

Theo Ủy ban bầu cử TP Hà Nội, đến ngày 12-3, toàn bộ 1.451 điểm bầu cử và khu vực bỏ phiếu ở thủ đô đã được công khai và số hoá trên ứng dụng Công dân Thủ đô số iHanoi để giúp người dân có thể tra cứu, xác định khu vực bỏ phiếu phù hợp với nơi cư trú của mình. Các địa điểm bầu cử và bỏ phiếu cũng được trang trí trang trọng, danh sách cử tri, danh sách ứng cử viên được niêm yết đầy đủ, hòm phiếu và khu vực bỏ phiếu được bố trí đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri tham gia bỏ phiếu.



Để thuận lợi cho cử tri đi bầu cử, phường Hoàn Kiếm đã bố trí các điểm bầu cử tại một số di tích có không gian rộng rãi, trang trọng. Trong đó có Di tích Nhà số 48 phố Hàng Ngang, nơi Bác Hồ viết bản "Tuyên ngôn độc lập", khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà

Theo ghi nhận, tại nhiều khu dân cư, cử tri háo hức hướng tới "ngày hội non sông" với kỳ vọng lựa chọn được những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Cùng với đó, thẻ cử tri cũng được tổ bầu cử từng nơi phát đến từng người dân. Loa truyền thông và các thông tin tuyên truyền về ngày hội toàn dân bầu cử được liên tục phát đến người dân.

Chiều 12-3, đoàn công tác Công an TP Hà Nội do Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác bảo đảm an ninh trật tự phục vụ bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại một số phường. Đoàn kiểm tra các điểm bầu cử thuộc phường Phương Liệt, Khương Đình, Thanh Xuân, Dương Nội, Yên Nghĩa, Hà Đông và Kiến Hưng.

Tại các điểm kiểm tra, đoàn đánh giá việc chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ bầu cử, rà soát và cập nhật danh sách cử tri, phương án bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, cũng như bố trí lực lượng bảo vệ tại khu vực bỏ phiếu. Công tác bảo đảm trật tự đô thị và an toàn giao thông xung quanh các điểm bầu cử cũng được kiểm tra.

Công tác chuẩn bị, trang trí trong khu vực bỏ phiếu số 22 của phường Hoàn Kiếm (Di tích Nhà số 48 phố Hàng Ngang) đang gấp rút hoàn thiện cho ngày bầu cử.

Các địa điểm bầu cử được bố trí không gian rộng rãi, trang trọng

Trong những ngày qua cán bộ địa bàn dân cư phường Tây Hồ đã "đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà", phát thẻ cử tri đến tay những người dân chưa đến điểm nhận thẻ.

Cán bộ tổ dân phố giải đáp những thắc mắc cho cử tri

Cán bộ địa bàn dân đã đi từng nhà phát thẻ cử tri đến tận tay người dân.

Tại xã Suối Hai, Ba Vì, không khí chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đang diễn ra khẩn trương

Nhiều cử tri xã Suối Hai xem thông tin về ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp trên địa bàn.