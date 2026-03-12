Kiểm tra công tác chuẩn bị, phục vụ bầu cử ở các phường Tăng Nhơn Phú, Bình Trưng và Phước Long

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Kiểm tra công tác chuẩn bị, phục vụ bầu cử ở các phường Tăng Nhơn Phú, Bình Trưng và Phước Long

Huyền Trân

(NLĐO) - Đoàn kiểm tra do ông Nguyễn Văn Dũng - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM làm trưởng đoàn.

Chiều 12-3, ông Nguyễn Văn Dũng - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM - cùng các thành viên Ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đơn vị bầu cử số 11 đã có buổi kiểm tra công tác chuẩn bị, phục vụ bầu cử tại các phường: Tăng Nhơn Phú, Bình Trưng và Phước Long.

img
img
img

Ông Nguyễn Văn Dũng - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM kiểm tra công tác chuẩn bị, phục vụ bầu cử.

Tại buổi kiểm tra, các phường đã lần lượt báo cáo tình hình triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Bám sát kế hoạch của Ủy ban Bầu cử TPHCM, đến nay, các phường đã triển khai đồng bộ nhiều nội dung chuẩn bị cho ngày bầu cử, đảm bảo đúng thời gian và tiến độ đề ra.

Trong đó, công tác lập, rà soát và niêm yết danh sách cử tri được thực hiện nghiêm túc, công khai tại trụ sở các phường và các khu vực bỏ phiếu để người dân thuận tiện theo dõi. Cùng với đó, các phường cũng đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức như hệ thống loa truyền thanh, xe loa lưu động, băng rôn, áp phích… nhằm nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử.

Song song đó, công tác trang trí trực quan, chuẩn bị cơ sở vật chất tại các khu vực bỏ phiếu cũng được triển khai đầy đủ. Các phương án bảo đảm an ninh trật tự được xây dựng chặt chẽ, góp phần bảo đảm ngày bầu cử diễn ra an toàn, đúng quy định.

Kiểm tra công tác chuẩn bị, phục vụ bầu cử các phường Tăng Nhơn Phú, Bình Trưng và Phước Long - Ảnh 1.

Lãnh đạo phường Tăng Nhơn Phú báo cáo tình hình triển khai công tác chuẩn bị bầu cử.

Ông Nguyễn Văn Dũng ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị của các phường; đồng thời đề nghị các đơn vị tiếp tục rà soát, theo dõi chặt chẽ, kịp thời báo cáo và có phương án xử lý các tình huống phát sinh, đảm bảo quyền và nghĩa vụ bầu cử của cử tri theo đúng quy định của pháp luật.

Ôbg Dũng lưu ý các phường cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng về tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên nhằm giúp cử tri nắm rõ thông tin và tích cực tham gia ngày hội bầu cử; bảo đảm cử tri tích cực tham gia ngày hội của toàn dân với tỷ lệ cao, lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Kiểm tra công tác chuẩn bị, phục vụ bầu cử các phường Tăng Nhơn Phú, Bình Trưng và Phước Long - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Dũng - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM phát biểu tại buổi kiểm tra.

Song song đó, cần tăng cường đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực bỏ phiếu, phát huy hiệu quả hệ thống camera an ninh, bố trí lực lượng trực để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh; chú trọng đảm bảo an toàn thực phẩm và chăm lo sức khỏe cho lực lượng tham gia phục vụ bầu cử, chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để tổ chức thành công cuộc bầu cử.

Tin liên quan

Phường Phú Thuận diễn tập công tác bầu cử

Phường Phú Thuận diễn tập công tác bầu cử

(NLĐO)- Diễn tập nhằm giúp các tổ bầu cử nắm vững quy trình, đồng thời kiểm tra công tác chuẩn bị tại địa phương.

TPHCM có thông báo quan trọng liên quan đến công tác bầu cử

(NLĐO) - UBND TPHCM vừa có thông báo về việc treo cờ Tổ quốc nhằm chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031

TPHCM chuẩn bị cho ngày bầu cử: Không bỏ sót quy trình, nhiệm vụ nào

(NLĐO) - Đây là yêu cầu của Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc tại phiên họp thứ 8 của Ủy ban bầu cử TPHCM

TPHCM HĐND đại biểu quốc hội kiểm tra công tác bầu cử bầu cử đơn vị bầu cử số 11
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo