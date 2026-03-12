Kiểm tra công tác chuẩn bị, phục vụ bầu cử ở các phường Tăng Nhơn Phú, Bình Trưng và Phước Long

Chiều 12-3, ông Nguyễn Văn Dũng - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM - cùng các thành viên Ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đơn vị bầu cử số 11 đã có buổi kiểm tra công tác chuẩn bị, phục vụ bầu cử tại các phường: Tăng Nhơn Phú, Bình Trưng và Phước Long.

Ông Nguyễn Văn Dũng - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM kiểm tra công tác chuẩn bị, phục vụ bầu cử.

Tại buổi kiểm tra, các phường đã lần lượt báo cáo tình hình triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Bám sát kế hoạch của Ủy ban Bầu cử TPHCM, đến nay, các phường đã triển khai đồng bộ nhiều nội dung chuẩn bị cho ngày bầu cử, đảm bảo đúng thời gian và tiến độ đề ra.

Trong đó, công tác lập, rà soát và niêm yết danh sách cử tri được thực hiện nghiêm túc, công khai tại trụ sở các phường và các khu vực bỏ phiếu để người dân thuận tiện theo dõi. Cùng với đó, các phường cũng đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức như hệ thống loa truyền thanh, xe loa lưu động, băng rôn, áp phích… nhằm nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử.

Song song đó, công tác trang trí trực quan, chuẩn bị cơ sở vật chất tại các khu vực bỏ phiếu cũng được triển khai đầy đủ. Các phương án bảo đảm an ninh trật tự được xây dựng chặt chẽ, góp phần bảo đảm ngày bầu cử diễn ra an toàn, đúng quy định.

Lãnh đạo phường Tăng Nhơn Phú báo cáo tình hình triển khai công tác chuẩn bị bầu cử.

Ông Nguyễn Văn Dũng ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị của các phường; đồng thời đề nghị các đơn vị tiếp tục rà soát, theo dõi chặt chẽ, kịp thời báo cáo và có phương án xử lý các tình huống phát sinh, đảm bảo quyền và nghĩa vụ bầu cử của cử tri theo đúng quy định của pháp luật.

Ôbg Dũng lưu ý các phường cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng về tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên nhằm giúp cử tri nắm rõ thông tin và tích cực tham gia ngày hội bầu cử; bảo đảm cử tri tích cực tham gia ngày hội của toàn dân với tỷ lệ cao, lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Ông Nguyễn Văn Dũng - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM phát biểu tại buổi kiểm tra.

Song song đó, cần tăng cường đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực bỏ phiếu, phát huy hiệu quả hệ thống camera an ninh, bố trí lực lượng trực để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh; chú trọng đảm bảo an toàn thực phẩm và chăm lo sức khỏe cho lực lượng tham gia phục vụ bầu cử, chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để tổ chức thành công cuộc bầu cử.