Phường An Đông, TPHCM: Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo

Ngày 10-1, Đảng ủy phường An Đông, TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác dân vận năm 2025. Dự hội nghị có ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Đặt nền móng cho giai đoạn phát triển mới

Báo cáo tại hội nghị cho thấy năm 2025, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và dân vận trên địa bàn phường An Đông đạt nhiều kết quả tích cực, tạo nền tảng quan trọng cho sự ổn định và phát triển địa phương trong giai đoạn mới.

Bà Trương Minh Kiều - Bí thư Đảng ủy phường An Đông, TPHCM

Ngay từ ngày 1-7-2025, Đảng ủy phường An Đông tập trung lãnh đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội; đẩy mạnh phong trào thi đua trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Đáng chú ý, các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn được triển khai đồng bộ và đạt nhiều kết quả tích cực. Năm 2025, thu ngân sách nhà nước của phường An Đông là 9.586 tỉ đồng, đạt 165,68% so với dự toán; chi ngân sách ước thực hiện 400 tỉ đồng, đạt 93,03%. \

Toàn phường hiện có 3.698 hộ kinh doanh đang hoạt động, với tổng vốn đăng ký gần 170,6 tỉ đồng, tập trung ở các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, tiêu dùng và y tế; 100% hồ sơ được thực hiện trực tuyến. Bên cạnh đó, 3.646 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn với tổng vốn đăng ký gần 36.931 tỉ đồng, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế địa phương.

Cùng với phát triển kinh tế, công tác chỉnh trang đô thị tiếp tục được cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả, góp phần nâng cao diện mạo đô thị và cải thiện điều kiện sống của nhân dân.

Công tác dân vận, kiểm tra, giám sát được triển khai đồng bộ; các biện pháp phòng ngừa nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết thủ tục hành chính được tăng cường. Hoạt động tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân được chú trọng, qua đó kịp thời nắm bắt, giải quyết kiến nghị, góp phần phát huy dân chủ ở cơ sở.

Ổn định bộ máy, nâng cao chất lượng phục vụ

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền phường An Đông trong năm 2025, nhất là việc nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy sau sắp xếp, bảo đảm hoạt động thông suốt, không làm gián đoạn công tác phục vụ nhân dân và doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Định hướng nhiệm vụ năm 2026, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị phường An Đông tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền; phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ. Cùng với đó, phường cần đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo chất lượng phục vụ.

Nhấn mạnh vai trò của công tác dân vận và an sinh xã hội, ông Nguyễn Mạnh Cường yêu cầu phường An Đông tăng cường đối thoại, lắng nghe và giải quyết kịp thời các kiến nghị chính đáng của người dân, đồng thời phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội để tạo sự đồng thuận xã hội.

"Chăm lo an sinh xã hội, giữ vững ổn định đời sống nhân dân là nhiệm vụ xuyên suốt; từ đó triển khai hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu chung của TPHCM trong năm 2026" - Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh.

Tập thể Đảng ủy và UBND phường An Đông vinh dự được UBND TPHCM trao bằng khen, ghi nhận những thành tích nổi bật trong triển khai đợt thi đua cao điểm "100 ngày hoạt động tinh – gọn – mạnh – hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả"