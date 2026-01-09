Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM trao quyết định về công tác cán bộ

Sáng 9-1, tại xã Dầu Tiếng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong đã trao quyết định của Thành ủy về công tác cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong (thứ 3 từ phải qua) cùng lãnh đạo xã Dầu Tiếng và Minh Thạnh chúc mừng các cá nhân nhận quyết định

Hội nghị đã công bố và trao Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cho ông Trần Khắc Quân - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Dầu Tiếng - tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã Minh Thạnh.

Đồng thời, trao quyết định cho ông Nguyễn Hữu Thành - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Minh Thạnh - tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã Dầu Tiếng.

Xã Dầu Tiếng và xã Minh Thạnh trước đây thuộc huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Sau khi bỏ cấp huyện và sáp nhập Bình Dương với TPHCM, huyện Dầu Tiếng còn 4 xã.

Trước đó, nhiều xã, phường ở khu vực Bình Dương như Lái Thiêu, Bình Dương, Phú Giáo, Tân Khánh... cũng công bố thay đổi nhiều nhân sự chủ chốt, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.