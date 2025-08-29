HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thời sự Chính trị

Phường trung tâm TP HCM kỷ niệm 80 Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9

PHAN ANH

(NLĐO)- Sau 2 tháng đi vào hoạt động, hệ thống chính trị phường Bến Thành đã phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo của một phường trung tâm

Ngày 29-8, Đảng ủy phường Bến Thành, TP HCM tổ chức họp mặt kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19.8.1945 - 19.8.2025); Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2025) và Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 2-9.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Bí thư Đảng ủy phường Bến Thành Hoàng Thị Tố Nga cho biết phường Bến Thành là phường trung tâm TP HCM, được thành lập trên cơ sở sáp nhập phường Bến Thành, phường Phạm Ngũ Lão, một phần phường Cầu Ông Lãnh và phường Nguyễn Thái Bình thuộc quận 1 cũ.

Sau 2 tháng đi vào hoạt động, hệ thống chính trị phường đã phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo của một phường trung tâm.

- Ảnh 1.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Bến Thành chúc mừng các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng đợt 2-9

- Ảnh 2.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Bến Thành chúc mừng các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng đợt 2-9

Đạt được những kết quả trên là nhờ sự nỗ lực, quyết tâm của toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị phường; tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng của nhân dân; trong đó có sự đóng góp, cống hiến của các lão thành cách mạng, các đảng viên.

Tại buổi lễ, phường Bến Thành đã trao Huy hiệu Đảng cho 48 đảng viên.

Bí thư Đảng ủy phường Bến Thành khẳng định đây là phần thưởng cao quý, ghi nhận sự cống hiến, hy sinh của các thế hệ đảng viên vì lý tưởng cách mạng. Dù nhiều đảng viên đã nghỉ hưu, vẫn tiếp tục phát huy truyền thống, đóng góp thiết thực vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng địa phương an toàn, văn minh, nghĩa tình.

