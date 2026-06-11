Phương Anh, Lệ Quyên, Hồ Trung Dũng hội ngộ tại HTV với đêm nhạc "Thay lời muốn nói"

Chương trình "Thay lời muốn nói" tháng 6-2026

Tối 14-6, chương trình Thay lời muốn nói sẽ trở lại trên sóng HTV9 với chủ đề "Sóng... khi nào ta yêu nhau?", hứa hẹn mang đến cho khán giả một đêm nhạc giàu cảm xúc, nơi những câu chuyện yêu thương được kể bằng âm nhạc, ký ức và sự đồng cảm.

Đi tìm lời đáp cho câu hỏi của trái tim

Tình yêu là đề tài muôn thuở của nghệ thuật. Nhưng giữa những biến động của cuộc sống hiện đại, câu hỏi "Khi nào ta thật sự yêu?" vẫn luôn khiến nhiều người trăn trở.

Lấy hình ảnh những con sóng làm biểu tượng xuyên suốt, chương trình dẫn dắt khán giả bước vào hành trình cảm xúc với nhiều cung bậc khác nhau.

Ca sĩ Lệ Quyên

Thông qua các câu chuyện đời thường được gửi về chương trình cùng những ca khúc giàu cảm xúc, Thay lời muốn nói không chỉ kể chuyện tình yêu đôi lứa mà còn mở ra những suy ngẫm về sự trưởng thành trong cảm xúc của mỗi con người.

Những tiếng hát kể chuyện yêu thương

Góp mặt trong đêm nhạc lần này là những giọng ca được đông đảo công chúng yêu mến như Phương Anh, Lệ Quyên, Hồ Trung Dũng, cùng các ca sĩ Đào Mác, Phương Trinh Jolie, Trần, Ngọc Ánh và Ryo.

Đồng hành cùng khán giả trong hành trình cảm xúc ấy là hai người dẫn chuyện Nhật Trường và Minh Phương, cùng phần đệm piano của nghệ sĩ Duy Nguyện.

Ca sĩ Hồ Trung Dũng

Khi tình yêu trở thành sự chữa lành

Điều khiến Thay lời muốn nói giữ được sức sống bền bỉ suốt nhiều năm qua chính là khả năng kết nối những câu chuyện rất đời với cảm xúc của công chúng.

Trong chủ đề tháng 6 này, chương trình gửi gắm thông điệp rằng tình yêu không chỉ là những phút giây ngọt ngào. Đó còn là hành trình học cách thấu hiểu, học cách chấp nhận những mất mát và đủ dũng cảm để mở lòng sau những tổn thương.

Sau tất cả những xô dạt của cuộc đời, con người vẫn cần được yêu thương, vẫn tin vào những điều tử tế và vẫn mong chờ một bến bờ bình yên cho trái tim mình. Giống như những con sóng không bao giờ ngừng vỗ vào bờ, tình yêu luôn hiện diện trong cuộc sống, âm thầm nuôi dưỡng niềm tin và hy vọng.

Phát sóng trực tiếp lúc 21 giờ ngày 14-6 trên HTV9, Thay lời muốn nói với chủ đề "Sóng... khi nào ta yêu nhau?" được kỳ vọng sẽ trở thành một điểm hẹn cảm xúc đặc biệt của khán giả yêu âm nhạc, nơi mỗi người có thể tìm thấy hình bóng câu chuyện của chính mình trong những con sóng của yêu thương.