Điện ảnh kể chuyện TPHCM

Ngày 10-6, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề với chủ đề "Phát triển điện ảnh TP HCM gắn với phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử, du lịch TP HCM" với sự tham gia của đông đảo văn nghệ sĩ trong lĩnh vực điện ảnh.

Động lực thúc đẩy công nghiệp văn hóa

Theo Nhà giáo Ưu tú Mạnh Dung, TP HCM sở hữu kho tư liệu sống động về lịch sử đấu tranh cách mạng, quá trình mở đất phương Nam, hành trình xây dựng đô thị hiện đại cùng đời sống văn hóa đa sắc màu của một đô thị hơn 14 triệu dân. Từ vùng đất Cần Giờ với hệ sinh thái rừng ngập mặn, đến những con hẻm mang dấu ấn Sài Gòn xưa, từ cộng đồng người Hoa ở Chợ Lớn đến những khu đô thị mới bên sông Sài Gòn - tất cả đều có thể trở thành chất liệu điện ảnh giàu sức hấp dẫn.

Thực tế, nhiều hoạt động gần đây đã cho thấy xu hướng gắn điện ảnh với quảng bá hình ảnh thành phố. Các chương trình triển lãm, giới thiệu tư liệu điện ảnh về TP HCM đều hướng tới việc lan tỏa các giá trị lịch sử, văn hóa và du lịch của thành phố thông qua ngôn ngữ điện ảnh. "Điều còn thiếu là những tác phẩm đủ tầm vóc để biến các giá trị ấy thành những câu chuyện chạm đến cảm xúc công chúng trong nước và quốc tế" - Nhà giáo Ưu tú Mạnh Dung nói.

Nhiều ý kiến cho rằng đã đến lúc TP HCM cần xây dựng một tờ trình chuyên đề để trình HĐND TP HCM xem xét ban hành các cơ chế hỗ trợ phát triển điện ảnh. Tiến sĩ Lê Hữu Luận cho rằng nếu có được những chính sách đủ mạnh, điện ảnh sẽ không chỉ là một hoạt động nghệ thuật mà còn trở thành động lực thúc đẩy công nghiệp văn hóa, quảng bá hình ảnh đô thị sáng tạo và tạo thêm nguồn thu cho kinh tế thành phố.

Hình thành hệ sinh thái phát triển điện ảnh trẻ

Theo không ít đại biểu, hiện nay, TP HCM có lực lượng đạo diễn, diễn viên, biên kịch, quay phim được đào tạo bài bản và đang hoạt động sôi nổi. Bên cạnh đội ngũ chuyên nghiệp này còn có một lực lượng sáng tạo rất lớn đang tồn tại trong cộng đồng, nhất là giới trẻ. Họ có nhiều ý tưởng mới mẻ, góc nhìn hiện đại, khả năng tiếp cận công nghệ nhanh nhưng lại thiếu môi trường để bước vào điện ảnh. Thực tế từ các cuộc thi làm phim ngắn trên nền tảng số đã chứng minh điều đó. Chỉ với những video ngắn vài phút, hàng ngàn ý tưởng được gửi về, trong đó có nhiều câu chuyện độc đáo, phản ánh đời sống xã hội bằng ngôn ngữ gần gũi với giới trẻ. Điều đó cho thấy nguồn lực sáng tạo của thành phố vẫn còn rất dồi dào và chưa được khai thác hết.

Các văn nghệ sĩ giao lưu đờn ca tài tử Nam Bộ tại nhà nghệ nhân Nguyễn Hồng Quỳnh ở ấp Thiềng Liềng (TP HCM )

Các nhà chuyên môn nhìn nhận nếu TP HCM đặt mục tiêu trở thành trung tâm điện ảnh của cả nước và từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ điện ảnh khu vực thì việc đầu tư cho thế hệ sáng tạo mới cần được xem là một chiến lược dài hạn. Một thành phố điện ảnh không chỉ được tạo nên bởi những bộ phim thành công hôm nay, mà còn bởi khả năng phát hiện, hỗ trợ và nuôi dưỡng những tài năng của ngày mai.

Bà Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, cho rằng TP HCM đang sở hữu nhiều tiềm năng để phát triển công nghiệp văn hóa, trong đó điện ảnh. TP HCM cần tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ điện ảnh; nghiên cứu các mô hình quỹ hỗ trợ văn hóa, phát triển nguồn nhân lực, không gian sáng tạo và các thiết chế phục vụ hoạt động nghệ thuật. Những đề xuất liên quan đến phim trường, trung tâm điện ảnh, không gian triển lãm, con đường nghệ thuật sẽ tiếp tục được nghiên cứu, khảo sát để có cơ sở tham mưu cho lãnh đạo thành phố.

Từ những thành công bước đầu của TP HCM trong lĩnh vực điện ảnh, thành phố cần tiếp tục tạo thêm các sản phẩm văn hóa đặc trưng, các không gian trải nghiệm nghệ thuật nhằm thu hút người dân và du khách. Đặc biệt, công tác truyền thông cần được đẩy mạnh hơn nữa, không chỉ hướng đến công chúng trong nước mà còn mở rộng ra quốc tế".