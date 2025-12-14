TPHCM: Phường Đức Nhuận tổ chức đi bộ, gây quỹ chăm lo cho người khó khăn

Sáng 14-12, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đức Nhuận, TPHCM tổ chức Cuộc đi bộ với chủ đề "Đức Nhuận nghĩa tình, chung tay vì cộng đồng" vận động quỹ xã hội phường năm 2025.

Đến dự chương trình có ông Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM; bà Trần Kim Yến, đại biểu Quốc hội, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM; ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM; bà Phan Thị Thanh Phương, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Đức Nhuận.

Các đơn vị tham gia đi bộ sáng 14-12

Với sự tham gia của hơn 1.000 vận động viên là cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân, sự kiện nhằm vận động các đơn vị, cá nhân cùng tham gia đóng góp kinh phí chăm lo cho những hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ trên địa bàn phường;

Lãnh đạo phường Đức Nhuận tiếp nhận và cảm ơn sự ủng hộ của các đơn vị dành cho địa phương

Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, Chủ tịch UBND phường Đức Nhuận, cho biết từ khi thành lập vào ngày 1-7-2025, tiếp nối truyền thống tương thân tương ái, nghĩa tình cao đẹp của quận Phú Nhuận cũ, các hoạt động an sinh xã hội và chăm lo cho người nghèo được phường duy trì thường xuyên dưới nhiều hình thức phong phú với phương châm "không để ai bị bỏ lại phía sau".

Bà Phan Thị Thanh Phương, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Đức Nhuận phát lệnh xuất phát

Thời gian qua, phường tổ chức nhiều hoạt động để gây quỹ để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội với "Đức Nhuận nghĩa tình, chung tay vì cộng đồng".



Có thể kể đến các chương trình lớn, như Đêm hội Ẩm thực chay kết hợp với biểu diễn văn hóa nghệ thuật, vận động thành công 300 triệu đồng. Tiếp đến là tổ chức thành công buổi thi đấu Pickleball gây quỹ xã hội với số tiền vận động được là 555 triệu đồng.

Cuộc đi bộ được tổ chức tại Công viên Gia Định với lộ trình 2,7 km qua các tuyến đường Hoàng Minh Giám - đường Đào Duy Anh - đường Hồ Văn Huê - đường Nguyễn Kiệm - đường Đặng Văn Sâm

Với chương trình Đi bộ đồng hành hôm nay, phường tiếp tục tiếp nối Chương trình đi bộ đồng hành Vì người nghèo hàng năm quận Phú Nhuận cũ tổ chức thành công suốt 22 năm qua.

"Đây không chỉ là hoạt động thể thao rèn luyện sức khỏe, gắn kết cộng đồng mà còn chứa đựng giá trị nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống tốt đẹp "lá lành đùm lá rách" - Chủ tịch UBND phường Đức Nhuận nhấn mạnh.

Tại chương trình, Ban tổ chức tiếp nhận số tiền 3,939 tỉ đồng từ các nhà tài trợ, doanh nghiệp và các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể, cơ sở tôn giáo, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, lực lượng vũ trang, nhân dân trong và ngoài phường ủng hộ.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo cho hay số tiền này sẽ được phường sử dụng cho mục đích an sinh xã hội, tập trung hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ yếu thế; trao học bổng tiếp sức đến trường cho các em học sinh. Cùng với đó, chăm lo cho người già, người có hoàn cảnh neo đơn; xây dựng sửa chữa nhà tình nghĩa, nhà tình thương; trao phương tiện sinh kế cho hộ cận nghèo...