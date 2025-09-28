Phường Bình Trưng tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 28-9, Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Bình Trưng tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam phường Bình Trưng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 (phiên thứ 2).

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Trương Thị Bích Hạnh.

Đến dự Đại hội có bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM.

Tại Đại hội, bà Nguyễn Thị Ngọc Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Trưng, báo cáo tóm tắt kết quả phiên thứ nhất Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường.

Đại hội MTTQ Việt Nam phường Bình Trưng lần thứ I.

Báo cáo cũng thể hiện kết quả hiệp thương cử 68 ủy viên tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam phường nhiệm kỳ mới và hiệp thương cử ra Ban Thường trực gồm 5 người; kết quả tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ, Cựu chiến binh, Đoàn TNCS phường, Hội nghị đại biểu Công đoàn phường nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Cũng tại Đại hội, 25 gương tập thể và 40 gương cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025 được tặng giấy khen của UBND phường; 30 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ kinh phí, phương tiện sinh kế để vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Trương Thị Bích Hạnh đề nghị phường Bình Trưng bên cạnh những kết quả đạt được, cần thẳng thắn nhìn ra những hạn chế và đề ra các biện pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Bà Trương Thị Bích Hạnh lưu ý trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội vận hành theo mô hình mới với yêu cầu tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Theo đó cần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động chung.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Trương Thị Bích Hạnh tham dự Đại hội.

"Tiếp tục quán triệt chủ trương lấy nhân dân là trung tâm, chủ thể, mục tiêu, động lực của các hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội. Lấy khu dân cư là địa bàn trọng điểm để triển khai nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mình" - bà Trương Thị Bích Hạnh nói.

Tại Đại hội, ông Trần Quốc Trung, Bí thư Đảng uỷ phường Bình Trưng, cũng đề nghị Ủy ban MTTQ phường và các tổ chức chính trị - xã hội cần sâu sát nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, lấy mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" làm điểm tương đồng để phát huy mạnh mẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bên cạnh đó, ông Trần Quốc Trung đề nghị cần đẩy mạnh tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng hơn về các chuyên đề trong các tầng lớp nhân dân, các giới; tuyên truyền, vận động mỗi cá nhân, tổ chức tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đời sống hàng ngày, trong các mối quan hệ với gia đình, công việc, tập thể và cộng đồng. Ngoài ra, tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội việc quán triệt, triển khai, thực hiện những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với hệ thống chính trị của phường, đặc biệt là trong công tác tổ chức, sắp xếp bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, công tác cải cách hành chính, công tác trật tự đô thị, công tác an sinh xã hội, chăm lo, phục vụ cho đời sống của người dân. Ông Trần Quốc Trung, Bí thư phường Bình Trưng trao tặng bảng tượng trưng hỗ trợ kinh phí, phương tiện sinh kế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn Trước đó, đoàn đại biểu Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường; đại diện Tổ công tác hỗ trợ các xã tổ chức đại hội TP HCM cùng dự lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ...

Đoàn công tác dâng hương, dâng hoa tưởng niệm tại Đền tưởng niệm anh hùng, liệt sĩ Bình Trưng.

Phường Bình Trưng được thành lập trên cơ sở sáp nhập phường Bình Trưng Đông, phường Bình Trưng Tây và một phần diện tích, dân số phường An Phú. Phường có tổng diện tích là 14,82 km2, có 35.965 hộ gia đình với 121.382 người.







