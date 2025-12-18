HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Phường Bình Trưng trao tặng 200 suất quà cho người dân xã đảo Thạnh An

Anh Vũ

(NLĐO) - Đoàn công tác phường Bình Trưng đã trao tặng 200 suất quà trị giá 200 triệu đồng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xã đảo Thạnh An.

Ngày 18-12, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Trưng, TPHCM tổ chức thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Thạnh An và chăm lo an sinh xã hội cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thạnh An.

TPHCM: Phường Bình Trưng bày tỏ tình cảm đến người dân xã Thạnh An - Ảnh 1.

Ông Lê Quang Nam - Phó Bí thư thường trực phường Bình Trưng - tặng quà cho người dân xã Thạnh An.

Xã đảo Thạnh An có diện tích 131 km2, dân số hơn 4.200 người, chịu nhiều thiệt hại do thiên tai và triều cường.

Đoàn công tác phường Bình Trưng đã trao tặng 200 suất quà trị giá 200 triệu đồng (1 triệu đồng/suất) cho 200 gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xã đảo Thạnh An. Bên cạnh đó, đoàn công tác trao tặng 120 triệu đồng cho 2 hộ dân (mỗi hộ 60 triệu đồng) để sửa chữa lại nhà.

Trong khuôn khổ chương trình, phường Bình Trưng cũng trao tặng 1 tivi và 1 loa kéo tay trị giá 50 triệu đồng cho Đồn biên phòng Thạnh An. Ngoài ra, 20 suất quà và 20 suất học bổng trị giá 30 triệu đồng được trao tặng cho các em học sinh xã Thạnh An. 10 triệu đồng cũng được gửi đến Công an xã đảo Thạnh An và Ban chỉ huy quân sự xã Thạnh An. Tổng số tiền chăm lo là 410 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Trưng, cho biết đây là hoạt động xã hội sẻ chia và minh chứng cho tinh thần tương thân tương ái dân tộc.

Mỗi phần quà, mỗi hành động đều mang một thông điệp mạnh mẽ về tình đoàn kết, sự sẻ chia và trách nhiệm với những người còn gặp khó khăn.

TPHCM: Phường Bình Trưng bày tỏ tình cảm đến người dân xã Thạnh An - Ảnh 2.

Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Trưng trao tặng 120 triệu đồng cho 2 hộ dân sửa chữa nhà.

"Điều này sẽ trở nên ý nghĩa hơn khi được hỗ trợ và nâng cao đời sống của người dân tại xã đảo Thạnh An" - bà Nguyễn Thị Ngọc Hương nói.

Ông Trần Văn Lợi, Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh An, cho biết dù đời sống người dân xã đảo Thạnh An còn nhiều khó khăn nhưng từ lâu đã nhận được sự quan tâm từ các cấp, mạnh thường quân. Ông tin rằng đây là động lực để người dân yên tâm sinh sống, giữ bình yên cho xã đảo.

TPHCM: Phường Bình Trưng bày tỏ tình cảm đến người dân xã Thạnh An - Ảnh 3.

20 suất quà và 20 suất học bổng trị giá 30 triệu đồng được trao tặng cho các em học sinh.

TPHCM: Phường Bình Trưng bày tỏ tình cảm đến người dân xã Thạnh An - Ảnh 4.
TPHCM: Phường Bình Trưng bày tỏ tình cảm đến người dân xã Thạnh An - Ảnh 5.
TPHCM: Phường Bình Trưng bày tỏ tình cảm đến người dân xã Thạnh An - Ảnh 6.



