Bạn đọc

Tài xế xe ôm TPHCM đóng góp, tặng quà học sinh vùng lũ

Tin-ảnh: Hồng Đào

(NLĐO) - Trước khó khăn của người dân và học sinh do ảnh hưởng bão lũ, nhiều tài xế xe ôm tại TPHCM đã đóng góp để phần nào chia sẻ, động viên

Trong hai ngày 12 và 13-12, các tài xế Nghiệp đoàn Xe ôm công nghệ Bình Tân (TPHCM) phối hợp với Hội Thiện nguyện Từ Tâm đã đến thăm, tặng quà học sinh Trường Mầm non Sơn Hà và Trường Mầm non 24-3 tại xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk. Đoàn đã trao tặng bàn ghế, quạt máy, đồ chơi, giày tập thể dục… cho các em, tổng giá trị khoảng 150 triệu đồng.

Tài xế xe ôm TPHCM góp tiền tặng quà học sinh vùng lũ - Ảnh 1.

Các tài xế Nghiệp đoàn Xe ôm công nghệ Bình Tân góp tiền tặng dụng cụ học tập, quà cho học sinh vùng lũ

Ông Lê Tấn Lưu, Chủ tịch Nghiệp đoàn Xe ôm công nghệ Bình Tân, cho hay trước khó khăn của người dân các tỉnh miền Trung do ảnh hưởng bão lũ, tài xế xe ôm của nghiệp đoàn quyết định đóng góp để phần nào chia sẻ, động viên.

Trước đó, Nghiệp đoàn Xe ôm công nghệ Bình Tân đã phối hợp với Trung tâm Công tác Xã hội Công đoàn (LĐLĐ TPHCM) đến thăm, tặng quà cho người dân bị ảnh hưởng bão lũ ở tỉnh Khánh Hòa. Đoàn đã tặng 450 phần nhu yếu phẩm, sữa, bánh ngọt… cho người dân tại phường Đô Vinh. 

Tài xế xe ôm TPHCM góp tiền tặng quà học sinh vùng lũ - Ảnh 2.

Các bé ở trường mầm non vùng lũ nhận quà tặng

Tài xế xe ôm TPHCM góp tiền tặng quà học sinh vùng lũ - Ảnh 3.

Các tài xế xe ôm mong muốn học sinh vùng lũ có điều kiện học tập thật tốt hơn

Đoàn viên Nghiệp đoàn Xe ôm công nghệ Bình Tân cũng đã tổ chức chuyến đi tặng quà, sữa cho học sinh và người dân xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. 

Trường mầm non dụng cụ học tập vùng lũ tài xế xe ôm nghiệp đoàn
