Phường Chánh Hưng "Kết nối cộng đồng - lan tỏa yêu thương"

Hàng trăm đoàn viên, hội viên, người lao động đã đến tham dự Ngày hội "Kết nối cộng đồng – lan tỏa yêu thương" do Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ phường Chánh Hưng, TP HCM tổ chức sáng 9-8.

Thiếu nhi bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh được trao tặng học bổng Nguyễn Hữu Thọ.

Ngày hội gồm chuỗi hoạt động chăm cho trẻ em nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn. Theo đó, trao tặng 78 suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ (1,5 - 3 triệu đồng/suất) và quà cho thiếu nhi bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; tặng 24 bộ bàn ghế và quà học tập cho học sinh tiểu học có hoàn cảnh khó khăn, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi; hỗ trợ 38 thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho người dân tộc Chăm…

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Chánh Hưng, trao học bổng cho thiếu nhi

LĐLĐ TP HCM cũng tặng 10 suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh (mỗi suất 1 triệu đồng và quà) cho con công nhân lao động vượt khó trên địa bàn phường trong dịp này…

Con công nhân lao động nhận học bổng Nguyễn Đức Cảnh của LĐLĐ TP HCM tại ngày hội.

Chương trình còn diễn ra sôi nổi với các hoạt động văn hóa - xã hội cùng nhiều sân chơi bổ ích như: Hội thi thiết kế biểu trưng, chủ đề: "Phường Chánh Hưng - Tự hào và tiếp nổi"; hội thi vẽ tranh của thiếu nhi chủ đề "Phường Chánh Hưng trong trái tim em"; giải cờ tướng, biểu diễn cờ người; cuộc thi tìm hiểu về phường Chánh Hưng chủ đề "Tự hào là công dân phường Chánh Hưng"; diễu hành xe đạp tuyên truyền, giới thiệu về phường…

Ông Trương Công Hồ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Chánh Hưng, tặng thẻ bảo hiểm y tế cho đồng bào người dân tộc Chăm.

Thông qua đó, tuyên truyền, quảng bá về hình ảnh phường Chánh Hưng mới gắn với việc chào mừng Đại hội Đảng các cấp, hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2.9.1945 - 2.9.2025).

Ông Dương Văn Dân - Phó Chủ tịch UBND phường Chánh Hưng, phát biểu tại chương trình

Ông Dương Văn Dân, Phó chủ tịch UBND phường Chánh Hưng, cho biết sau khi thành lập, phường Chánh Hưng kế thừa truyền thống lịch sử, văn hóa của các phường cũ (gồm Rạch Ông, Hưng Phú, phường 4, một phần phường 5 thuộc quận 8 cũ), đồng thời kiến tạo một địa phương văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Ông Dương Văn Dân - Phó Chủ tịch UBND phường Chánh Hưng, tặng góc học tập cho thiếu nhi

"Tôi tin tưởng rằng đợt hoạt động lần này sẽ góp phần lan tỏa sâu rộng hình ảnh phường Chánh Hưng mới - đoàn kết - trách nhiệm - sáng tạo - nghĩa tình, làm tiền đề quan trọng cho thành công của Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường và Đại hội đại biểu MTTQ và các đoàn thể lần thứ 1, cũng như đóng góp thiết thực cho thành công chung của toàn Đảng, toàn dân trong nhiệm kỳ mới"- ông Dương Văn Dân nhấn mạnh.