Phường vừa thành lập mà làm tốt lắm, người dân ủng hộ hết mình!

Từ sáng sớm ngày 17-8, dù đang trong kỳ nghỉ hè nhưng khuôn viên trường THCS-THPT Diên Hồng (phường Diên Hồng, TP HCM) rộn ràng, sôi động bởi sự góp mặt của hàng trăm người dân trên địa bàn phường. Tại đây, cán bộ, người dân phường Diên Hồng tham gia và hưởng ứng nhiệt tình các hoạt động của ngày hội với chủ đề Diên Hồng vững bước - Đất nước rạng ngời do phường tổ chức.

Phường Diên Hồng ra mắt 38 Tổ Công nghệ số cộng đồng

Chỉ mất vài phút, gian hàng của khu phố 12A đã phát hết 150 phần xôi mặn. Bà Võ Thị Thảo Sương (Trưởng Ban công tác Mặt trận khu phố 12A) tươi cười, nói: "Khu phố phải dành ra 2 ngày để chuẩn bị cho gian hàng. 1 giờ 30 phút sáng nay mọi người dậy nấu xôi. Tuy cực mà vui. Ngày hội hôm nay là dịp để người dân trong các khu phố biết nhau, gắn kết với nhau để chung tay xây dựng địa phương phát triển".

Bà Võ Thị Thảo Sương tại gian hàng của khu phố 12A

Sau gần 2 tháng phường Diên Hồng đi vào hoạt động, bà Võ Thị Thảo Sương cảm nhận: "Qua các cuộc hội họp, các hoạt động phong trào, tôi thấy phường mới hoạt động rất tốt. Người dân được chăm lo chu đáo, khu phố được phường quan tâm, theo sát để hỗ trợ trong hoạt động. Tôi vui vì thấy phường hoạt động hiệu quả. Tôi cũng như mọi người dân trong khu phố đều ủng hộ phường hết mình".

Bà Phan Thị Ngọc Khương tại gian hàng ẩm thực của khu phố 15, 16 và 17

"Ngày hội Diên Hồng vững bước - Đất nước rạng ngời đã tập hợp được bà con trên địa bàn phường. Qua đó, gắn bó để cùng nhau thực hiện các hoạt động chăm lo cho cộng đồng. Ngay sau ngày hội, mọi người sẽ tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, cùng nhau tham gia Bình dân học vụ số..." - bà Phan Thị Ngọc Khương (Trưởng Ban công tác Mặt trận khu phố 15) nhấn xét.

Đánh giá về tình hình hoạt động trong gần 2 tháng đầu tiên của phường Diên Hồng, bà Khương nói: "Lúc đầu, tuy ủng hộ nhưng vẫn còn băn khoăn về mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Nhưng thời gian qua, thấy bộ máy hoạt động hiệu quả, chúng tôi rất phấn khởi. Những ngày qua khu phố tôi rộn ràng lắm, người dân thì tươi vui".

Bà Khương cảm nhận được nhiều sự thay đổi tích cực kể từ khi phường mới đi vào hoạt động. "Bên cạnh các văn bản triển khai, lãnh đạo, cán bộ của phường cũng sâu sát với khu phố. Người dân, khu phố chưa nắm bắt kịp vấn đề nào thì được cán bộ giải thích, hướng dẫn rất cặn kẽ. Từ hình ảnh cán bộ phường nhiệt tâm, nhiệt tình nhưng cũng rất vất vả, người dân nhắc nhau cùng chung tay, ủng hộ các hoạt động của phường. Phường vừa thành lập mà làm tốt lắm, người dân ủng hộ hết mình!" - bà Khương phấn khởi chia sẻ.

Chăm lo an sinh cho người dân trên địa bàn phường

Tại ngày hội, phường Diên Hồng ra mắt 38 Tổ Công nghệ số cộng đồng. Theo ông Nguyễn Huy Chiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Diên Hồng, các Tổ Công nghệ số cộng đồng sẽ đồng hành, hỗ trợ người dân tiếp cận, ứng dụng công nghệ số và cụ thể hóa phong trào "Bình dân học vụ số".

Ông Nguyễn Huy Chiến cho biết phường Diên Hồng phấn đấu từ năm 2025 đến năm 2026 hoàn thành 100% các chỉ tiêu đề ra với mục tiêu phổ cập tri thức và kỹ năng số cho mọi người dân, không để ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình chuyển đổi số, từng bước hình thành "công dân số - gia đình số - cộng đồng số".

Đại diện các khu phố ký kết thi đua

Theo ông Nguyễn Huy Chiến, ngày hội "Diên Hồng vững bước - Đất nước rạng ngời" là dấu mốc quan trọng để khẳng định khí thế mới, quyết tâm mới của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân phường Diên Hồng sau ngày thành lập, vươn mình phát triển cùng TP HCM.

Cũng tại ngày hội, phường Diên Hồng đã trao các phần quà an sinh, học bổng nhằm chăm lo lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở, người dân có hoàn cảnh khó khăn và học sinh trên địa bàn phường.