Ngày 16-8, Đảng bộ phường Tây Thạnh (TP HCM) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với sự tham dự và chỉ đạo của bà Văn Thị Bạch Tuyết, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM. Đại hội có 199 đại biểu chính thức, đại diện cho 1.387 đảng viên toàn Đảng bộ phường.

Đại hội Đảng bộ phường Tây Thạnh

Tại đại hội, Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt, nhận nhiệm vụ; ông Đào Minh Chánh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; bà Huỳnh Thị Mỹ Nhân làm Phó Bí thư; ông Nghiêm Văn Út làm Chủ tịch UBND phường. Với phương châm "đoàn kết – dân chủ – kỷ cương – sáng tạo – phát triển", Đại hội đã tổng kết nhiệm kỳ trước, thảo luận, đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội XIV của Đảng và văn kiện Đại hội Đảng bộ TP HCM lần thứ I; đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Bí thư phường Tây Thạnh

Trong nhiệm kỳ này, Đảng bộ phường đặt mục tiêu thực hiện 5 công trình trọng điểm. Trong đó, các công trình trọng điểm được đề ra gồm: hoàn thành thủ tục điều chỉnh quy hoạch, đầu tư xây dựng Trường Mầm non Hoa Hồng; chỉnh trang đô thị tuyến đường Nguyễn Hữu Tiến và một số tuyến đường quốc lộ; xây dựng mới một công viên cây xanh và nâng cấp các công viên hiện hữu; đầu tư, nâng cấp, mở rộng tuyến đường Huỳnh Văn Gấm và 2 tuyến hẻm 16 và 578 Lê Trọng Tấn.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo, bà Văn Thị Bạch Tuyết đề nghị Đảng bộ phường tập trung nguồn lực thực hiện hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp; chuyển mạnh từ "quản lý" sang "phục vụ", nâng cao hiệu quả dân vận, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo công tác. Đồng thời, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ phường vững mạnh; củng cố đoàn kết, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu; đổi mới phương thức lãnh đạo sát dân, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết Đại hội.

Cũng tại Đại hội, Đảng bộ phường Tây Thạnh đã quyên góp được 41,48 triệu đồng gửi đến đồng bào miền Bắc, Bắc Trung bộ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt.